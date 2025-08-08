Cloudera Data Services 將私有 AI 引入數據中心

聖塔克拉拉，加州, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將 AI 引入任何數據環境的公司，今天宣佈推出最新版 Cloudera Data Services，使私有 AI 進駐內部部署，為企業提供防火牆後安全、GPU 加速的生成式 AI 能力。 憑著內置管治框架及混合可攜性，機構如今能夠在自有數據中心建構並擴展主權數據雲端，免除安全隱憂。 Cloudera 是唯一的供應商，能在內部部署及公共的雲端提供相同雲端原生服務，以實現完整數據生命週期。

對於敏感數據及知識產權安全的顧慮，是阻礙各行各業公司採用 AI 的關鍵因素。 根據 Accenture 的數據顯示，77% 的機構缺乏保護關鍵模型、數據管道及雲端基礎架構所需的基礎數據及 AI 安全措施。 Cloudera 直接應對企業 AI 最大的安全與知識產權風險，讓客戶能將原型開發至投產週期從數月壓縮至數週。

此版本將 Cloudera Data Services 的優勢引進企業數據中心。 用戶能夠顯著降低基礎架構成本，並簡化數據生命週期，從而提升數據團隊的生產力。 他們亦可加速部署工作負載，透過自動化複雜任務強化安全防護，並縮短 AI 部署的價值體現時間。 除了提升技術人員體驗及企業準備狀態，用戶如今可於防火牆後端實現雲端原生彈性調動，安全無虞地高效擴展。

是次發佈中， Cloudera AI Inference Service 及 AI Studios 現已進駐數據中心。 兩項工具皆突破企業 AI 採用的核心障礙，有別於此前僅限雲端運作模式。 此版本讓企業能加快採用 AI，並在自身數據中心的安全保護下建構和運行 GenAI 應用，將敏感知識產權保留於防火牆後。 各項服務在內部部署的價值體現方式如下：

NVIDIA 加速技術推動下的 Cloudera AI Inference 內部部署服務 ，為業界首創整合 NVIDIA NIM 微服務功能的 AI 推理解決方案之一。 Cloudera 現在將其簡化大規模 AI 模型部署及管理的能力引入數據中心， 當中的引擎安全可靠，亦方便擴展，以助在數據中心內部部署和管理 AI 生產生命週期，確保數據始終安全駐留。

內部部署的 Cloudera AI Studios 普及化整個 AI 應用生命週期，透過低代碼範本讓團隊開發和部署 GenAI 應用及代理。

Forrester Consulting 由 Cloudera 委託執行獨立的「Total Economic Impact™」(TEI) 研究 ，結果顯示採用 Cloudera Data Services 內部部署服務的客戶代表組織見證工作負載部署價值體現加快 80%，數據專業人員及平台團隊效率提升 20%，現代雲端原生架構更帶來 35% 的總成本節省。 研究亦強調營運效率得到大幅提升，某些機構的硬件使用率從 30% 升至 70%，並表示現代化後所需容量減少 25% 至超過 50%。

業界分析師 Sanjeev Mohan 表示：「過去企業被迫拼湊複雜脆弱的 DIY 解決方案，以運行內部部署的 AI。 現今採用 AI 的急切性毋庸置疑，但數據安全憂慮亦隨之而來。 企業正正追求能夠簡化 AI 應用、增強生產力並堅守安全防線的解決方案。」

Cloudera 產品總監 Leo Brunnick 表示：「Cloudera Data Services On-Premises 在本地環境提供真正的雲端原生體驗，既高效敏捷，又不失安全管控。 是次發佈標誌著數據現代化的一大躍進，由單一架構叢集邁向一套靈活敏捷的容器化應用程式。」

BNI 資訊總監 Toto Prasetio 指出：「BNI 很自豪能夠率先採用 Cloudera AI Inference 服務。 此技術奠定關鍵基礎架構，讓我們能夠安全高效地拓展生成式 AI 計劃，同時配合印尼不斷變化的監管環境， 為我們向印尼民眾提供更智能、更快速、更可靠數碼銀行解決方案的使命中寫下重要里程碑。」

此產品將於本週起在新加坡舉行的 Cloudera 年度數據與 AI 系列會議 EVOLVE25 演示。 立即報名參加 EVOLVE25 ，深入了解 Cloudera 如何在企業數據所在的任何地方提供領先業界的數據服務，在世界各地積極推動 AI。

如欲深入了解 Cloudera Data Services 如何加快 AI 採用和執行，請於 2025 年 10 月 15 日上午 8:00 (PT) | 上午 11:00 (ET) | 下午 4:00 (GMT) | 下午 5:00 (CET) 準時收看 ClouderaNow ， 直接聯絡我們 ，或瀏覽 Cloudera AI Inference 。

