Dėl UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ 400 000 000 EUR vertės vidutinės trukmės obligacijų, garantuotų Lietuvos Respublikos, programos atnaujinimo

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Emitentas) informuoja, kad 2025 m. rugpjūčio 5 d. Emitento valdybos sprendimu Nr. 28 buvo patvirtinta atnaujinta Emitento 400 000 000 EUR vertės vidutinės trukmės obligacijų programa (toliau – Programa).
Atnaujinta Programa skirta investicijoms į Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės stiprinimą. Pagal Programą išplatintos obligacijos bus užtikrintos valstybės garantija. 2025 m. numatoma išplatinti iki 55 mln. EUR vertės obligacijų.
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Programos organizatorius, atsakingas už obligacijų platinimą ir įtraukimą į prekybą „Nasdaq Vilnius“ biržoje.
Pridedama:
400 000 000 EUR vertės vidutinės trukmės obligacijų Programa.
Kontaktinis asmuo:
Vaidas Daktariūnas
UAB “Valstybės investicinis kapitalas” generalinis direktorius
Tel: +370 618 29216
El. paštas: info@vika.lt
Priedas