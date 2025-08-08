72,5 MW galios Stelpės saulės parkas I Latvijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad Stelpės saulės parkas I, kurį valdo jos dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“), pasiekė komercinės veiklos pradžią (angl. commercial operation date, COD).
Projektas įgyvendintas pietinėje Latvijos dalyje, Bauskės savivaldybėje. 72,5 MW galios saulės elektrinė, išsidėsčiusi 85 hektarų plote, sudaryta iš 121 tūkstančio saulės modulių. Investicijos į saulės parką, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, turėtų siekti iki 50 mln. Eur.
Stelpės saulės parkui I pasiekus komercinės veiklos pradžią, Grupės Žaliųjų pajėgumų instaliuota galia išaugo iki 1,9 GW (nuo 1,8 GW).
Grupė primena, jog jos strateginis prioritetas yra padidinti Žaliuosius pajėgumus nuo 1,4 GW 2024 m. iki 4–5 GW 2030 m. Daugiau informacijos pateikiame Grupės strategijoje (nuoroda).
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
