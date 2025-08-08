Solar A/S: Nr. 6 2025 Justering af forventningerne til 2025 grundet uventet afmatning i markedet

DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN.

Vi sænker vores forventninger til omsætningen for 2025 til et interval på mellem DKK 11,75 mia. og 12,25 mia. (tidligere DKK 12,3 mia. til 12,8 mia.) og vores forventninger til EBITDA for 2025 til et interval på mellem DKK 450 mio. og 510 mio. (tidligere DKK 530 mio. til 600 mio.).

CEO Jens Andersen udtaler:

"Foreløbige tal for andet kvartal og yderligere accelererende i juli viste skuffende omsætnings-vækst på alle nøglemarkeder. Vi så en uventet markedsafmatning for Industri og i mindre grad for Installation. Trade og Klima & Energi leverede vækst drevet af Solar Polaris' salg til et stort solcelleprojekt. Vi forventer fortsat en bedring af markedet i 2025, i forhold til det nuværende niveau.

På grund af denne udvikling sænker vi vores forventninger til omsætningen for 2025 til et interval på mellem DKK 11,75 mia. og 12,25 mia. og vores forventninger til EBITDA til et interval på mellem DKK 450 mio. og 510 mio.

I andet kvartal gennemførte vi yderligere personalenedskæringer, og vi fortsætter med at igangsætte tiltag for at optimere vores operating model. Resultatet for første halvår inkluderer derfor transitionsomkostninger på DKK 12 mio. og restruktureringsomkostninger på DKK 45 mio., hvoraf sidstnævnte forventes at give tilsvarende besparelser i 2025 og helårsbesparelser på ca. DKK 70 mio. fremadrettet.

I betragtning af vores robuste forretningsmodel kombineret med de gennemførte initiativer og vores strategiske fokusområder, er vi overbeviste om, at Solar vil være i stand til at forbedre profitabiliteten i vores strategiperiode."

Foreløbige tal for andet kvartal og første halvår

Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q2 2025 Q2 2024 H1 2025 H1 2024 Omsætning 3.018 3.100 6.241 6.130 Bruttoresultat 613 631 1.269 1.257 EBITDA 112 137 186 225 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -1,2 -7,8 2,6 -11,2 Bruttoavance 20,3 20,4 20,3 20,5 EBITDA-margin 3,7 4,4 3,0 3,7

Kommentarer til Q2 2025:

Justeret for Solar Polaris' leverancer til et stort solcelleprojekt udgjorde den organiske vækst -3,6%. Disse leverancer udvandede også den samlede bruttoavance med ca. 0,4 procentpoint, hvilket betød en stigning i den underliggende bruttoavance i andet kvartal.

Omkostningerne i andet kvartal af 2025 omfatter yderligere restruktureringsomkostninger på ca. DKK 5 mio., som forventes at være omkostningsneutrale i 2025, men med en helårsbesparelse på ca. DKK 10 mio.

Forventninger til 2025

Forventning (DKK mio.) Opdateret Tidligere Omsætning 11.750-12.250 12.300-12.800 EBITDA 450-510 530-600

Forventningerne til omsætningen svarer til en organisk vækst på ca. -4% til ca. 0%.

Forventningerne til EBITDA svarer til en EBITDA-margin på 3,8% til 4,1%.

Forudsætninger for 2025:

Vi forventer, markedet vil forbedre sig i de sidste måneder af andet halvår.

For vores hovedsegmenter betyder det, at vi forventer følgende for hele 2025: Svagt negativ udvikling i Installation Negativ udvikling i Industri Positiv udvikling i Trade







Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11





Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2024 en omsætning på ca. 12,2 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på www.solar.eu.

