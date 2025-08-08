Syensqo - Notification de participation par BlackRock Inc.

Notification de participation par BlackRock Inc.

Bruxelles, Belgique – 08 août 2025 - 8:30 CEST

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK) a envoyé à Syensqo une notification de transparence indiquant qu’il avait franchi le seuil de 3%. Voici un résumé des mouvements:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total 01 août 2025 3.04% 0.64% 3.68%

La notification la plus récente, datée du 04 août 2025 et reçue le 05 août 2025, contient l’information suivante:

Motif de la notification: Acquisition ou cession de titres avec droit de vote ou de droits de vote

Notification par: BlackRock Inc. Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Date de dépassement de seuil : le 01 août 2025

Seuil des droits de vote directs franchi: 3% à la hausse

Dénominateur : 103 921 273

Information additionnelle: L'obligation de déclaration est née du franchissement au-dessus de 3% des droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc.

de 3% des droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc. Personne(s) tenue(s) à la notification: Voir le fichier ci-joint

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Syensqo.



Contacts

Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com Media

media.relations@syensqo.com Sherief Bakr

Bisser Alexandrov

Loïc Flament

Robbin Moore- Randolph +44 7920 575 989

+33 607 635 28

+32 478 69 74 20

+1 470 493 2433



Perrine Marchal

Laetitia Schreiber +32 487 74 38 07

+32 478 32 62 72







