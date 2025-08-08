ORION OYJ
Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Juhani Kankaanpää
Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Juhani Kankaanpää
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj
LEI: 74370029VAHCXDR7B745
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 118402/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014377
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 64.6 EUR
(2): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 64.6 EUR
(3): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 64.6 EUR
(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(5): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(6): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(7): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(8): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(9): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(10): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(11): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(12): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(13): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(14): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 64.6 EUR
(15): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(16): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(17): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 64.6 EUR
(18): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(19): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(20): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(21): Volyymi: 240 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(22): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(23): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(24): Volyymi: 339 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(25): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(26): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(27): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(28): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(29): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(30): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(31): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(32): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(33): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(34): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 64.5 EUR
(35): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 64.4 EUR
(36): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(37): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 64.6 EUR
(38): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 64.45 EUR
(39): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 64.55 EUR
(40): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 64.5 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (40):
Volyymi: 4000 Keskihinta: 64.48056 EUR
