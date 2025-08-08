Ouverture des Jeux Mondiaux de 2025 à Chengdu, en Chine

CHENGDU, Chine, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 août, sous les feux d’artifice de la cérémonie d’ouverture, les Jeux Mondiaux de 2025 ont officiellement débuté à Chengdu, en Chine. Cette ville réputée pour ses événements sportifs est officiellement entrée dans l’ère des Jeux Mondiaux.

Selon le comité exécutif des Jeux Mondiaux de Chengdu 2025, 34 sports, 60 disciplines et 256 épreuves, essentiellement non olympiques, sont au programme. « Les épreuves de cette année allient tradition et innovation, permettant au public d’observer la tradition de la culture sportive et son évolution », a déclaré un porte-parole de l’Executive Committee of TWG 2025 Chengdu (Comité exécutif des Jeux Mondiaux de Chengdu 2025).

Plusieurs disciplines font leurs débuts lors de cette édition. Le freestyle en ligne fait son entrée avec quatre épreuves, dont le slalom classique masculin, qui mettent à l’épreuve les compétences, la créativité et l’expression artistique. L’apnée, l’handi-apnée, les courses de bateaux-dragons et le wushu sont devenus des sports officiels pour la première fois.

Pendant les Jeux Mondiaux de Chengdu 2025, plus de 4 000 athlètes venus de plus de 100 pays et régions se rendront à Chengdu. Cet événement sportif international leur permettra de découvrir cette ville chinoise surnommée la « Cité des pandas ».

Sur les sites, des athlètes du monde entier s’affronteront au plus haut niveau. À l’extérieur, la campagne de promotion des Jeux de Chengdu bat son plein. La carte de réduction pour les Jeux de Chengdu (sur présentation du billet) a été officiellement lancée. Les consommateurs pourront bénéficier de réductions dans de nombreux restaurants, musées et hôtels réputés de la ville, ainsi que pour des billets d’événements sportifs, de spectacles, d’expositions, de sites touristiques, de musées, etc. De plus, Chengdu a amélioré et modernisé les services de remboursement des taxes de départ, offrant ainsi davantage de commodités aux touristes qui arriveront pour les Jeux Mondiaux de Chengdu 2025.

Au cours des six dernières années, Chengdu a accueilli avec succès de grands événements sportifs internationaux, tels que les Jeux Mondiaux Universitaires de la FISU, les Championnats du monde de tennis de table et les Coupes Thomas et Uber. La ville a construit de nombreux sites professionnels répondant aux normes internationales en matière d’événements sportifs, instauré une forte atmosphère sportive et continué d’améliorer le professionnalisme et la participation, tant pour les événements sportifs de renom que pour les événements de niche. Le slogan « Running a Games, Managing a City, Building a Business, Benefiting the People » (Organiser des Jeux, gérer une ville, bâtir une entreprise, bénéficier à la population) résume les efforts déployés par Chengdu pour se muer en ville sportive de renommée mondiale.

Les statistiques montrent qu’au cours des trois dernières années, la ville a accueilli plus de 140 événements sportifs internationaux et nationaux, et que le sport a eu un impact remarquable sur la consommation et le développement : le marché des Jeux Mondiaux Universitaires de la FISU Chengdu 2021 a atteint 2,676 milliards de yuans, générant une consommation touristique de 12,6 milliards de yuans. Les recettes de la billetterie des Championnats de badminton des Coupes Thomas et Uber 2024 ont dépassé les 50 millions de yuans, générant des retombées économiques directes de 540 millions de yuans. Les recettes de la billetterie de la Coupe du monde par équipes mixtes 2024 se sont élevées à 45 millions de yuans, générant une consommation de 380 millions de yuans.

Le Chengdu Municipal Bureau of Sports (Bureau municipal des sports de Chengdu) estime que, d’ici au premier semestre 2025, la consommation totale du secteur sportif dans la ville atteindra 41 milliards de yuans, et que le secteur du sport représentera 74 milliards de yuans.

Source : The Executive Committee of TWG 2025 Chengdu