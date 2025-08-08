|Flokkur
|RIKB 38 0215
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|13.08.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|4.020
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,250
|/
|6,950
|Fjöldi innsendra tilboða
|24
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|6.520
|Fjöldi samþykktra tilboða
|14
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|14
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|96,250
|/
|6,950
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|96,665
|/
|6,900
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|96,250
|/
|6,950
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,357
|/
|6,940
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,665
|/
|6,900
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,810
|/
|7,010
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|96,218
|/
|6,960
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,62
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Recommended Reading
-
August 06, 2025 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKB 38 0215ISINIS0000037265Maturity Date02/15/2038Auction Date08/08/2025Settlement Date08/13/202510% addition08/12/2025 On the Auction Date, between 10:30 am and 11:00 am, the Government Debt...Read More
-
July 22, 2025 11:30 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
As stated in paragraph 6 in General Terms of Auction for Treasury bonds, the Government Debt Management offered the equivalent of 10% of the nominal value sold in the auction 18. July, at the price of...Read More