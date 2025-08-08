Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215

Flokkur RIKB 38 0215
Greiðslu-og uppgjörsdagur 13.08.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 4.020
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 96,250/6,950
Fjöldi innsendra tilboða 24
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 6.520
Fjöldi samþykktra tilboða 14
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 14
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 96,250/6,950
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 96,665/6,900
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 96,250/6,950
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 96,357/6,940
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 96,665/6,900
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 95,810/7,010
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 96,218/6,960
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,62

