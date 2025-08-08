LITGRID AB skelbia pirmo 2025 metų pusmečio rezultatus

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius skelbia 2025 m. pirmo pusmečio rezultatus.

Pagrindiniai 2025 m. pirmo pusmečio finansiniai rodikliai:

Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur2025 I pusm.2024 I pusm.
Pajamos209,0197,7
EBITDA-40,340,6
Grynasis pelnas-41,928,1
ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.-9,825,1
Koreguota* EBITDA26,824,5
Koreguotas* grynasis pelnas14,414,4
Koreguotas* ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.16,013,8

* Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo VERT patvirtinto reguliuojamo pelningumo bei eliminuojant kitą netipinį pelną ar nuostolį.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

 Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

Tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu


 

