LITGRID AB skelbia pirmo 2025 metų pusmečio rezultatus

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius skelbia 2025 m. pirmo pusmečio rezultatus.
Pagrindiniai 2025 m. pirmo pusmečio finansiniai rodikliai:
|Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur
|2025 I pusm.
|2024 I pusm.
|Pajamos
|209,0
|197,7
|EBITDA
|-40,3
|40,6
|Grynasis pelnas
|-41,9
|28,1
|ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|-9,8
|25,1
|Koreguota* EBITDA
|26,8
|24,5
|Koreguotas* grynasis pelnas
|14,4
|14,4
|Koreguotas* ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|16,0
|13,8
* Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo VERT patvirtinto reguliuojamo pelningumo bei eliminuojant kitą netipinį pelną ar nuostolį.
Pridedama:
1. 2025 m. pirmo pusmečio Vadovybės ataskaita ir finansinės ataskaitos.
2. Pranešimas žiniasklaidai.
LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu
Priedai
- LITGRID FA 2025Q2 LT 2025-08-08
- Pranešimas žiniasklaidai - „Litgrid“ pirmojo pusmečio rezultatai toliau sėkmingai įgyvendinami strateginiai energetinės nepriklausomybės