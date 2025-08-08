El Fondo de Protección de Bitget alcanza un récord histórico de 779,7 millones de dólares en julio de 2025, reforzando el compromiso con la seguridad de los activos del usuario

VICTORIA, Seychelles, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en bolsa de criptomonedas y Web3, publicó hoy su Informe del Fondo de Protección de julio de 2025, en el que revela un nuevo máximo en su valoración y destaca su firme compromiso con la salvaguardia de los activos de los usuarios. Al 22 de julio, el Fondo de Protección alcanzó un máximo histórico de 779,7 millones de dólares, lo que refleja un sólido respaldo de capital durante un período de gran actividad del mercado. La valoración diaria del fondo osciló entre un mínimo de 686,5 millones de dólares el 1 de julio y el máximo alcanzado a mediados de mes, mientras que el promedio mensual se situó en aproximadamente 746 millones de dólares.

Durante el mes de julio, la valoración del Fondo de Protección reflejó fielmente las fluctuaciones del precio de Bitcoin, con una cotización del BTC de entre aproximadamente 105.600 y 119.956 dólares. A lo largo de todo el mes, Bitget mantuvo una tenencia constante de 6.500 monedas de BTC, demostrando una cobertura de reserva estable independientemente de la volatilidad del mercado. A finales del mes, el 31 de julio, el fondo ascendía a 752 millones de dólares, lo que refleja una fortaleza sostenida a pesar de que los precios del BTC bajaron ligeramente.

Bitget creó el Fondo de Protección en 2022 con un compromiso inicial de 300 millones de dólares, con el objetivo de ofrecer una sólida base financiera para los activos de los usuarios. Desde su creación, el fondo ha superado con regularidad ese nivel de referencia, incluso en condiciones de mercado turbulentas. La valoración récord de julio es prueba de la gestión proactiva de activos de Bitget y de su dedicación a la resiliencia financiera.

La seguridad sigue siendo el centro de la estrategia de Bitget. Además del Fondo de Protección, la empresa publica un informe mensual de Prueba de reservas para confirmar un índice de reserva mínimo de 1:1 para los activos de los usuarios. Estas medidas combinadas reflejan un enfoque multifacético en materia de confianza y transparencia, lo que garantiza que los usuarios puedan negociar y almacenar activos en la plataforma con total confianza.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, destacó: "El hecho de que el Fondo de Protección alcance casi los 780 millones de dólares demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la protección de los activos de los usuarios y la estabilidad a largo plazo. Incluso en un mercado caracterizado por tendencias cambiantes, nuestro fondo ofrece tranquilidad y refuerza la posición de Bitget como referente en el sector en cuanto a entornos de operación seguros".

Bitget alienta a los usuarios y miembros de la comunidad a revisar los datos completos más recientes del Fondo de Protección y la Prueba de Reservas, disponibles en su sitio web oficial, para una verificación independiente de su integridad financiera.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En consonancia con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación sobre blockchain para 1,1 millones de personas para el año 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

Las fotografías que acompañan este comunicado están disponibles en

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c319cf3f-669e-41bd-9043-a5ca804ea891

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/185c8dae-de37-472c-a57b-a23e23571796