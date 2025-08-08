Le Fonds de protection de Bitget atteint un niveau record de 779,7 millions de dollars en juillet 2025, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des actifs de ses utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, a publié aujourd’hui son July 2025 Protection Fund Report (rapport du Fonds de protection pour juillet 2025), révélant une valorisation record et réaffirmant son engagement constant en faveur de la protection des actifs de ses utilisateurs. Le 22 juillet, le Protection Fund (Fonds de protection) a atteint un sommet historique de 779,7 millions de dollars, reflet d’un solide soutien en capital dans un contexte de forte activité sur le marché. La valorisation quotidienne du fonds a varié entre un minimum de 686,5 millions de dollars le 1er juillet et le pic atteint à la mi-juillet, avec une moyenne mensuelle avoisinant 746 millions de dollars.

En juillet, la valorisation du Protection Fund (Fonds de protection) a suivi de près les fluctuations du prix du Bitcoin, ce dernier oscillant entre 105 600 et 119 956 dollars. Tout au long du mois, Bitget a maintenu une réserve stable de 6 500 jetons BTC, affichant une couverture de réserve constante malgré la volatilité du marché. Le 31 juillet, le fonds s’élevait à 752 millions de dollars, témoignant d’une solidité soutenue malgré une légère baisse du cours du BTC.

Le Protection Fund (Fonds de protection) a été lancé par Bidget en 2022 avec un engagement initial de 300 millions de dollars, dans le but de constituer un socle financier solide pour les actifs des utilisateurs. Depuis sa création, le fonds a régulièrement dépassé ce seuil, y compris en période de turbulences sur les marchés. Cette valorisation record en juillet témoigne de la gestion proactive des actifs de Bitget et de son engagement en faveur de la résilience financière.

La sécurité reste au cœur de la stratégie de Bitget. Outre le Protection Fund (Fonds de protection), l’entreprise publie chaque mois un rapport de Proof of Reserves (Preuve de réserves) confirmant un ratio de réserve minimum de 1:1 pour les actifs des utilisateurs. Ces mesures combinées s’inscrivent dans une approche de transparence et de confiance à plusieurs niveaux, permettant aux utilisateurs de trader et de conserver leurs actifs en toute sérénité sur la plateforme.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Le Protection Fund (Fonds de protection), qui s’élève à près de 780 millions de dollars, démontre notre détermination inébranlable à protéger les actifs des utilisateurs et à garantir la stabilité à long terme. Même dans un contexte de marché marqué par des tendances rapides, notre fonds offre une tranquillité d’esprit et renforce la position de Bitget comme référence en matière de sécurité dans l’univers du trading. »

Bitget encourage ses utilisateurs et membres de la communauté à consulter les dernières données complètes sur le Protection Fund (Fonds de protection) et la Proof of Reserves (Preuve de réserves), disponibles sur son site officiel, afin de vérifier de manière indépendante sa solidité financière.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Précédemment connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de cryptomonnaies. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n'engager que les fonds qu'ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n'atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d'un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue.

