קרן ההגנה של Bitget מגיעה לשיא של 779.7 מיליון דולר ביולי 2025, ומחזקת את המחויבות לבטיחות נכסי המשתמשים

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, פרסמה היום את דו"ח קרן ההגנה שלה ליולי 2025, החושף שיא חדש בהערכת השווי ומדגיש את מחויבותה האיתנה להגנה על נכסי המשתמשים. נכון ל-22 ביולי, קרן ההגנה הגיעה לשיא כל הזמנים של 779.7 מיליון דולר, המשקף גיבוי הון חזק בתקופה של פעילות מוגברת בשוק. הערכת השווי היומית של הקרן נעה בין שפל של 686.5 מיליון דולר ב-1 ביולי לשיא באמצע החודש, בעוד שהממוצע החודשי התייצב על כ-746 מיליון דולר.

במהלך יולי, הערכת השווי של קרן ההגנה שיקפה מקרוב את תנודות מחיר הביטקוין, כאשר BTC נסחר בין 105,600-119,956 דולר. לאורך כל החודש, Bitget שמרה על החזקת BTC עקבית של 6,500 מטבעות, והראתה כיסוי עתודות יציב ללא קשר לתנודתיות השוק. עד סוף החודש ב-31 ביולי, הקרן עמדה על 752 מיליון דולר, מה שמשקף חוזק מתמשך גם כאשר מחירי הביטקוין ירדו מעט.

Bitget הקימה את קרן ההגנה בשנת 2022 עם התחייבות ראשונית של 300 מיליון דולר, במטרה לספק עמוד שדרה פיננסי חזק לנכסי המשתמשים. מאז הקמתה, הקרן חרגה באופן קבוע מקו הבסיס הזה - אפילו בתנאי שוק סוערים. הערכת השיא של יולי היא עדות לניהול הנכסים הפרואקטיבי של Bitget ולמסירות לחוסן פיננסי.

אבטחה נותרה בליבת האסטרטגיה של Bitget. בנוסף לקרן ההגנה, החברה מפרסמת דוח חודשי של הוכחת עתודות כדי לאשר יחס רזרבה מינימלי של 1:1 לנכסי המשתמשים. מדדים משולבים אלה משקפים גישה רב-שכבתית לאמון ושקיפות - מה שמבטיח שמשתמשים יכולים לסחור ולאחסן בביטחון נכסים בפלטפורמה.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, הדגישה: "קרן ההגנה שהגיעה לכמעט 780 מיליון דולר מראה את ההתמקדות הבלתי מעורערת שלנו בהגנה על נכסי משתמשים ויציבות לטווח ארוך. אפילו בשוק המוגדר על ידי מגמות שנעות במהירות, הקרן שלנו מציעה שקט נפשי ומחזקת את מעמדה של Bitget כסטנדרט בתעשייה לסביבות מסחר מאובטחות".

Bitget מעודדת משתמשים וחברי קהילה לעיין בנתונים המלאים האחרונים של קרן ההגנה והוכחת הרזרבות, הזמינים באתר הרשמי שלה, לצורך אימות עצמאי של היושרה הפיננסית שלה.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

Bitget מניעה אתאימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

