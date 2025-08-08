Bitget (ビットゲット) の保護基金が2025年7月に過去最高額となる7億7,970万ドル (約1,147億9,000万円) に達し、ユーザー資産の安全性へのコミットメントを強化

セーシェル・ビクトリア発, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは本日、2025年7月保護基金レポートを発表し、評価額の新記録と、ユーザー資産の保護に対する揺るぎないコミットメントを強調した。 7月22日の時点で、保護基金は7億7,970万ドル (約1,147億9,000万円) の過去最高額に達し、市場活動が活発な期間中の強力な資本基盤を示した。 基金の日次評価額は、7月1日の6億8,650万ドル (約1,010億6,130万円) から月半ばの最高額まで変動し、月平均の評価額は、約7億4,600万ドル (約1,097億9,400万円) で落ち着いた。

7月を通じて、保護基金の評価額はビットコインの価格変動とほぼ一致し、BTCは概ね105,600ドル～119,956ドル (約15,539,000円～約17,650,000円) の価格帯で取引された。 1か月にわたり、ビットゲットは一貫したBTCの保有量 (6,500コイン) を維持し、不安定な市場にかかわらず安定した準備金カバレッジを示した。 7月31日の月末時点で、同基金の額は7億5,200万ドル (約1,107億1,130万円) となり、BTC価格がやや下落したにもかかわらず、持続的な強さを示した。

ビットゲットは、ユーザー資産に堅固な財務基盤を提供することを目的として、2022年に3億ドル (約441億7,720万円) の初期割当で保護基金を設立した。 同基金は設立以来、市場が荒れている時期を含め、常にその基準値を上回ってきた。 7月の記録的な評価額は、ビットゲットの積極的な資産管理と財務の回復力への注力を裏付けている。

セキュリティは、常にビットゲットの戦略の中核にある。 保護基金に加え、同社は月次の準備金証明レポートを発表し、ユーザーの資産に対する最低1対1の準備金比率を確認している。 これらの措置は、信頼と透明性に関する多層的なアプローチを反映しており、ユーザーがプラットフォーム上で安心して資産を取引および保管できるようにするものである。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように強調している。「保護基金が約7億8,000万ドル (約1,147億9,000万円) に達したことは、ユーザー資産の保護と長期的な安定性への当社の揺るぎない取り組みを示しています。 トレンドが急速に変化する市場においても、当社の基金は安心感を提供し、ビットゲットの安全な取引環境の業界標準としての地位を強化しています」。

ビットゲットは、ユーザーおよびコミュニティのメンバーに対し、公式ウェブサイトで公開されている最新の完全な保護基金と準備金証明データを確認し、財務の健全性を個別に検証することを奨励している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 かつてはビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

