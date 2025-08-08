Bitget 보호펀드, 2025년 7월 사상 최고치인 7억7,970만 달러 돌파하며 사용자 자산 보호 의지 재확인

빅토리아, 세이셸, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소 및 Web3 선도 기업 Bitget은 오늘 2025년 7월 보호펀드 보고서를 발표하며, 사상 최고 평가액을 기록했다는 소식과 함께 사용자 자산 보호에 대한 굳건한 의지를 재확인했다. 7월 22일 기준, Bitget의 보호펀드는 7억7,970만 달러로 사상 최고치에 도달했으며, 이는 높은 시장 변동성이 이어지는 가운데서도 강력한 자본 지원력을 입증하는 지표다. 보호펀드의 일일 평가액은 7월 1일 최저 6억8,650만 달러에서 시작해 월 중순 최고치를 경신했으며, 월간 평균은 약 7억4,600만 달러로 집계되었다.

7월 한 달 동안 보호펀드의 평가액은 비트코인(BTC) 가격 변동과 밀접하게 연동되었으며, BTC는 약 105,600달러에서 119,956달러 사이에서 거래되었다. Bitget은 이 기간 동안 6,500 BTC를 꾸준히 보유하며, 시장 변동성에도 불구하고 안정적인 준비금 커버리지를 유지했다. 7월 31일 기준 보호펀드 규모는 7억5,200만 달러로, BTC 가격이 다소 조정된 상황에서도 여전히 견조한 자산 기반을 유지하고 있음을 보여준다.

Bitget은 2022년 보호펀드(Protection Fund)를 설립하며 초기 3억 달러의 자금을 배정했고, 이는 사용자 자산을 위한 강력한 재정적 안전망 구축을 목표로 한 조치였다. 설립 이후 보호펀드는 시장 불안정한 시기에도 지속적으로 초기 기준치를 상회해 왔으며, 이번 7월의 사상 최고 평가액은 Bitget의 선제적인 자산 운용 역량과 금융 회복탄력성에 대한 헌신을 잘 보여준다.

보안은 Bitget 전략의 핵심 요소로 자리잡고 있다. 보호펀드 외에도 Bitget은 매월 Proof of Reserves (준비금 증명) 보고서를 발행해, 사용자 자산에 대한 최소 1:1 비율의 준비금을 보유하고 있음을 확인시킨다. 이러한 조치들은 Bitget이 신뢰와 투명성을 기반으로 한 다층적 보안 체계를 운영하고 있음을 보여주는 것으로, 사용자들이 안심하고 자산을 거래하고 보관할 수 있는 플랫폼 환경을 조성하는 데 주력하고 있음을 의미한다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “보호펀드가 7억8천만 달러에 근접한 것은 사용자 자산 보호와 장기적 안정성에 대한 Bitget의 변함없는 집중을 보여주는 결과이다. 빠르게 변화하는 트렌드가 지배하는 시장 환경 속에서도, Bitget의 보호펀드는 사용자에게 신뢰와 안심을 제공하며, 안전한 거래 환경에 있어 업계 표준으로서의 입지를 더욱 공고히 하게 되었다.”라고 밝혔다.

Bitget은 사용자 및 커뮤니티 구성원들이 공식 웹사이트에서 제공되는 보호펀드 (Protection Fund) 및 준비금 증명 데이터 (Proof of Reserves data)를 직접 확인함으로써, 자사의 재정 건전성과 투명성을 독립적으로 검증해 보기를 권장하고 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다, 또한 터키 국가대표 선수인 Buse Tosun Çavuşoğlu (레슬링 세계 챔피언), Samet Gümüş (복싱 금메달리스트), İlkin Aydın (배구 국가대표)의 글로벌 파트너로서 글로벌 커뮤니티가 암호화폐의 미래를 수용하도록 영감을 불어넣고 있다.

Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c319cf3f-669e-41bd-9043-a5ca804ea891

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/185c8dae-de37-472c-a57b-a23e23571796