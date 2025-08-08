Dana Perlindungan Bitget Mencapai Rekod Tertinggi Sebanyak $779.7 Juta pada Julai 2025, Menegaskan Komitmen terhadap Keselamatan Aset Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, hari ini mengeluarkan Laporan Dana Perlindungan bagi Julai 2025, yang menunjukkan penilaian tertinggi baharu dan menegaskan komitmen kukuh terhadap perlindungan aset pengguna. Sehingga 22 Julai, Dana Perlindungan Bitget mencapai paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $779.7 juta, mencerminkan sokongan modal yang kukuh dalam tempoh aktiviti pasaran yang meningkat. Nilai harian Dana Perlindungan tersebut mencatat paras serendah $686.5 juta pada 1 Julai sehingga ke paras tertinggi pada pertengahan bulan, dengan purata bulanan sekitar $746 juta.

Sepanjang Julai, penilaian Dana Perlindungan Bitget menunjukkan corak yang hampir selari dengan turun naik harga Bitcoin, dengan BTC didagangkan dalam julat kira-kira $105,600 hingga $119,956. Sepanjang bulan tersebut, Bitget mengekalkan pegangan BTC yang konsisten sebanyak 6,500 syiling, membuktikan tahap perlindungan rizab yang stabil walaupun pasaran mengalami ketidaktentuan. Menjelang akhir bulan pada 31 Julai, nilai dana tersebut mencecah $752 juta, mencerminkan kekuatan berterusan meskipun harga BTC telah menunjukkan sedikit penurunan.

Bitget menubuhkan Dana Perlindungan ini pada tahun 2022 dengan komitmen awal sebanyak $300 juta, bertujuan untuk menyediakan sokongan kewangan yang kukuh bagi aset pengguna. Sejak dilancarkan, dana ini secara konsisten melepasi paras asas tersebut—termasuk dalam keadaan pasaran yang bergolak. Penilaian rekod pada bulan Julai menjadi bukti pengurusan aset Bitget yang proaktif serta dedikasi bursa terhadap pengekalan ketahanan kewangan.

Keselamatan kekal sebagai teras strategi Bitget. Selain Dana Perlindungan, syarikat ini turut menerbitkan laporan Bukti Rizab bulanan bagi mengesahkan nisbah rizab minimum 1:1 bagi aset pengguna. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan berlapis terhadap kepercayaan dan ketelusan—bagi memastikan pengguna boleh berdagang dan menyimpan aset di platform dengan penuh keyakinan.

Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, menekankan: “Dana Perlindungan yang mencecah hampir $780 juta menunjukkan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi terhadap perlindungan aset pengguna dan kestabilan jangka panjang. Walaupun pasaran dicirikan oleh trend yang bergerak pantas, dana ini menawarkan ketenangan minda dan mengukuhkan kedudukan Bitget sebagai penanda aras industri bagi persekitaran dagangan yang selamat.”

Bitget menggalakkan pengguna dan ahli komuniti untuk meneliti data lengkap terkini bagi Dana Perlindungan dan Bukti Rizab yang tersedia di laman web rasmi syarikat, sebagai usahah pengesahan bebas terhadap integriti kewangannya.

