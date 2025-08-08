2025 年 7 月，Bitget 保护基金规模创历史新高，达 7.797 亿美元，彰显其对用户资产安全的坚定承诺

维多利亚，塞舌尔, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 今日发布了其《2025 年 7 月保护基金报告》(July 2025 Protection Fund Report)，报告显示其基金估值创下历史新高，彰显了该公司对保护用户资产的坚定承诺。 截至 7 月 22 日，保护基金创下历史新高，规模达到 7.797 亿美元，体现了在市场活跃期的强大资本支持。 该基金每日估值介于 7 月 1 日的低点 6.865 亿美元与月中的高点之间，月度平均值约为 7.46 亿美元。

7 月期间，保护基金估值与比特币价格波动高度相关，比特币交易价格约在 105,600 美元至 119,956 美元之间波动。 整个七月，Bitget 始终保持 6,500 枚比特币的持仓，无论市场波动如何，储备覆盖保持稳定。 截至 7 月 31 日，该基金规模达 7.52 亿美元，尽管比特币价格有所回落，但依然保持强劲势头。

Bitget 于 2022 年设立保护基金，初始承诺资金为 3 亿美元，旨在为用户资产提供坚实的财务保障。 自成立以来，该基金规模始终高于这一基准，即使在市场动荡时期也保持如此。 7 月份创下的估值新高，彰显了 Bitget 积极的资产管理能力和对财务韧性的坚定承诺。

安全始终是 Bitget 战略的核心。 除保护基金外，公司每月发布储备金证明报告，确保持有用户资产的储备金比率不低于 1:1。 这些综合措施体现了多层次的信任与透明度策略，确保用户能够安心地在平台上进行交易和资产存储。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 强调：“保护基金规模接近 7.8 亿美元，充分体现了我们对用户资产保护和长期稳定性的坚定承诺。 即使在瞬息万变的市场环境中，我们的基金依然为投资者提供了安心保障，进一步巩固了 Bitget 作为行业安全交易典范的地位。”

Bitget 鼓励用户及社区成员查看官网发布的最新完整保护基金和储备金证明数据，以独立验证其财务诚信。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 种区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

