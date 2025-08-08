Bitget 保障基金於 2025 年 7 月創下 7.797 億美元歷史新高，彰顯對保障用戶資產安全的承諾

維多利亞，塞舌爾, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 今日公佈《2025 年 7 月保障基金報告》，顯示基金估值創下新高，並強調堅定保障用戶資產安全。 截至 7 月 22 日，保障基金創下 7.797 億美元的空前紀錄，反映市場活躍期間的強勁資本後盾。 基金每日估值介乎 7 月 1 日 6.865 億美元低點至月中高峰之間，月均估值約 7.46 億美元。

7 月期間，保障基金估值緊貼比特幣價格波動，BTC 交易價格約在 105,600 至 119,956 美元。 Bitget 全月維持 6,500 枚 BTC 持倉量，證明其儲備覆蓋率在動盪市場下依然穩定。 7 月 31 日月底結算時，基金價值維持7.52 億美元，反映在 BTC 價格稍為回落時仍持續強勢。

Bitget 2022 年成立保障基金時初始注資 3 億美元，目標是為用戶資產建立穩固的財務基礎。 基金自設立以來一直超越初始標準，縱使面臨市場劇烈波動依然如此。 7 月破紀錄的估值，證明 Bitget 積極管理資產，並致力強化財務抗逆能力。

安全向來都是 Bitget 策略的核心所在。 除了保障基金，Bitget 每月公佈儲備證明報告，確保用戶資產的儲備比率不低於 1:1。 各項綜合措施體現值得信任而公開透明的多層次方針，確保用戶放心在平台上交易和儲存資產。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 強調：「保障基金達至近 7.8 億美元，表明我們始終堅持守護用戶資產並推動長遠穩定發展。 即使面對瞬息萬變的市場，保障基金仍提供安心保障，強化 Bitget 作為安全交易平台業界典範的定位。」

Bitget 鼓勵用戶及社群成員查閱官網上最新的完整保障基金及儲備證明數據，以獨立查核其財務健全性。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

