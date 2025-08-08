Rubicon Point Partners anuncia el primer cierre de Rubicon Point Fund II

SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners anunció el primer cierre de Rubicon Point Fund II, un vehículo de inversión inmobiliaria enfocado en oportunidades de situaciones especiales en toda la costa oeste, con un enfoque estratégico en el área de la Bahía de San Francisco. Lanzado en enero de 2025, Fund II es indiferente al tipo de propiedad, proporcionando la flexibilidad para mantenerse ágil y oportunista en el entorno de mercado en rápida evolución de hoy.

El Fondo II marca un retorno a las raíces de Rubicon, invirtiendo en mercados deslocalizados con el objetivo de generar rendimientos descomunales. Basándose en la experiencia adquirida después de la crisis financiera global, Rubicon tiene como objetivo capitalizar los actuales desajustes de precios generadas por los efectos del COVID-19 y el fuerte aumento de las tasas de interés.

"Creemos que las condiciones actuales ofrecen algunos de los descuentos más atractivos en propiedades inmobiliarias de alta calidad y flujo de efectivo que hemos observado en las últimas tres décadas", dijo Razmig Boladian, socio gerente de Rubicon Point Partners. "Este momento único se ve reforzado aún más por los vientos favorables impulsados por el crecimiento del sector de la inteligencia artificial (IA) y su creciente importancia en los impactos económicos y geopolíticos globales. Mientras Estados Unidos mantiene una ventaja temprana en la carrera global de la inteligencia artificial (IA), con San Francisco y Silicon Valley a la vanguardia, observamos una ventana única de oportunidad en la intersección entre la disrupción del mercado y la demanda impulsada por la innovación".

Rubicon se enorgullece de dar la bienvenida a un grupo diverso de nuevos socios limitados junto con muchos inversores recurrentes. En un entorno de recaudación de fondos altamente competitivo, la firma está especialmente agradecida por la continua confianza y convicción de sus inversores.

"Estamos entusiasmados con las oportunidades en las que estamos invirtiendo y la fortaleza de nuestras alianzas", dijo Ani Vartanian, socia administrativa de Rubicon Point Partners. "Este es un entorno desafiante para la captación de capitales; in embargo, entre los datos que estamos recopilando, las oportunidades que observamos y los vientos seculares a favor que experimentamos, somos increíblemente optimistas con esta generación de fondos y todo lo que nos proponemos ofrecer a nuestros inversores".

Rubicon continúa en busca de inversiones que se alineen con su tesis de alta convicción: enfocándose en activos bien ubicados y de alta calidad que enfrentan complejidad a corto plazo pero que ofrecen un potencial de crecimiento a largo plazo. Con un fuerte impulso y una cartera robusta de operaciones procesables, la empresa espera construir sobre el éxito de este cierre inicial a medida que el Fondo II avance durante 2025.

Acerca de Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC ("Rubicon") es una firma de inversión inmobiliaria comercial con sede en San Francisco, fundada durante la Gran Crisis Financiera en 2011. Como inversionista, operador y administrador verticalmente integrado con una división interna de investigación e innovación, Rubicon Labs, la firma adopta un enfoque basado en tesis para la inversión inmobiliaria. Desde 2010, Rubicon ha recaudado siete vehículos de inversión en representación de inversores institucionales. Actualmente, la firma continúa implementando su estrategia de "pies en la tierra" para identificar y ejecutar oportunidades de alta convicción en mercados deslocalizados, pero en recuperación.