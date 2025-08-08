Rubicon Point Partners מכריזה על סגירה ראשונה של Rubicon Point Fund II

סן פרנסיסקו, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Rubicon Point Partners הודיעה על סגירה ראשונה של Rubicon Point Fund II, קרן השקעות נדל"ן המכוונת להזדמנויות במצבים מיוחדים ברחבי החוף המערבי, עם התמקדות אסטרטגית באזור המפרץ של סן פרנסיסקו. Fund II, שהושקה בינואר 2025, אגנוסטית לסוגי הנכסים, ומספקת את הגמישות להישאר זריז ולנצל הזדמנויות בסביבת השוק המתפתחת במהירות של ימינו.

Fund II מסמנת חזרה לשורשים של Rubicon, ומשקיעה בשווקים לא יציבים במטרה לייצר תשואות יוצאות דופן. בהתבסס על הניסיון שנצבר בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי, Rubicon שואפת לנצל את תנודות התמחור הנוכחיות המונעות על ידי השפעות מגפת ה-COVID-19 ושערי הריבית הריביות העולים בחדות.

"אנו מאמינים שהתנאים של היום מציעים כמה מההנחות המשכנעות ביותר על נדל"ן איכותי ותזרים מזומנים שנראו בשלושת העשורים האחרונים", אמר רזמיג בולדיאן (Razmig Boladian), שותף מנהל של Rubicon Point Partners. "הרגע הייחודי הזה מועצם עוד יותר על ידי הרוח הגבית המונעת על ידי הצמיחה של מגזר הבינה המלאכותית וחשיבותו הגוברת בהשפעות הכלכליות והגיאופוליטיות הגלובליות. בעוד ארה"ב שומרת על הובלה מוקדמת במירוץ הבינה המלאכותית העולמי - עם סן פרנסיסקו ועמק הסיליקון בחזית - אנו רואים חלון הזדמנויות ייחודי בצומת שבין שיבוש השוק לביקוש מונע חדשנות".

Rubicon גאה לקבל בברכה קבוצה מגוונת של שותפויות מוגבלות חדשות לצד משקיעות חוזרות רבות. בסביבת גיוס כספים תחרותית ביותר, החברה אסירת תודה במיוחד לאמון והביטחון המתמשך מצד בסיס המשקיעות שלה.

"אנחנו מלאי אנרגיה מההזדמנויות שאנו משקיעים בהן ומחוזק השותפויות שלנו", אמרה אני ורטניאן (Ani Vartanian), שותפה מנהלת של Rubicon Point Partners. "זו סביבה מאתגרת של גיוס הון, אבל בין הנתונים שאנחנו אוספים, ההזדמנויות שאנחנו רואים, והרוח הגבית החילונית שאנחנו חווים, אנחנו אופטימיים להפליא לגבי הבציר הזה וכל מה שאנחנו שואפים לספק למשקיעים שלנו".

Rubicon ממשיכה לחתור להשקעות התואמות ברמה גבוהה לתזה שלה: התמקדות בנכסים איכותיים וממוקמים היטב, המתמודדים עם מורכבות לטווח קצר אך מציעים פוטנציאל לטווח ארוך. עם מומנטום חזק וצנרת איתנה של עסקאות שמובילות לפעולה, החברה מצפה לבנות על הצלחת הסגירה הראשונית הזו ככל ש-Fund II תתקדם לאורך 2025.

אודות Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC ("רוביקון") היא חברת השקעות נדל"ן מסחרי שבסיסה בסן פרנסיסקו שנוסדה במהלך המשבר הפיננסי הגדול בשנת 2011. כמשקיעה, מפעילה ומנהלת משולבת אנכית עם חטיבת מחקר וחדשנות פנימית, Rubicon Labs, החברה נוקטת בגישה מונעת תזה להשקעות נדל"ן. מאז 2010 גייסה Rubicon שבעה כלי השקעה מטעם משקיעים מוסדיים. כיום, החברה ממשיכה למנף את אסטרטגיית המגפיים שלה על הקרקע כדי לזהות ולהוציא לפועל הזדמנויות בעלות שכנוע גבוה בשווקים מנותקים אך מתאוששים.

למידע נוסף – מדיה

שם: Carlee Carpio

דוא"ל: Carlee@RubiconPoint.com

טלפון: 323.793.7947

אתר אינטרנט: www.rubiconpoint.com