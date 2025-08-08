ルビコン・ポイント・パートナーズ (Rubicon Point Partners)、ルビコン・ポイント・ファンドII (Rubicon Point Fund II) のファーストクローズを発表

サンフランシスコ発, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ルビコン・ポイント・パートナーズ は、ルビコン・ポイント・ファンドIIのファーストクローズを発表した。本ファンドは米国西海岸における特別な状況下の投資機会を対象とした不動産投資ビークルであり、サンフランシスコ・ベイエリアに戦略的に重点を置いている。 2025年1月に立ち上げられたファンドIIは、資産タイプにとらわれない柔軟な設計となっており、急速に変化する現在の市場環境において機動的かつ機会主導での運用を可能にしている。

ファンドIIは、ルビコンの原点回帰を意味するものであり、市場が混乱する状況下での投資を通じて、高いリターンの獲得を目指している。 世界金融危機後に培った経験を基に、ルビコンは新型コロナウイルスの影響および急激な金利上昇によって生じた現在の価格の歪みを活用することを目指している。

ルビコン・ポイント・パートナーズのマネージング・パートナーであるラズミグ・ボラディアン (Razmig Boladian) は以下のように述べている。「現在の市場環境は、過去30年間で最も魅力的な割引価格で高品質かつキャッシュフローを生み出す不動産を取得できる好機であると確信しています」。 「この特異なタイミングは、AI分野の成長と、それが世界経済および地政学的な影響において高まりつつある重要性によって生まれた追い風によって、さらに強化されています。 米国が世界的なAI競争において初期のリードを維持している中で──サンフランシスコおよびシリコンバレーがその最前線にあることから──当社は、市場の混乱とイノベーション主導の需要が交差する地点において、独自の好機が存在すると見ています」。

ルビコンは、多様な新規リミテッド・パートナーを迎えるとともに、多くの既存投資家の継続的な参加を得られたことを誇りに思っている。 極めて競争の激しい資金調達環境の中にあって、同社は投資家から寄せられる継続的な信頼と確信に対し、特別な感謝の意を表している。

ルビコン・ポイント・パートナーズのマネージング・パートナーであるアニ・ヴァルタニアン (Ani Vartanian) は以下のように述べている。「当社が現在投資している機会と、パートナーシップの強さに大きな活力を得ています」。 「現在は資金調達が困難な環境ですが、当社が収集しているデータ、目の当たりにしている投資機会、そして追い風となっている構造的要因を踏まえると、今回のファンドと、投資家の皆様に提供しようとしている成果に対し、非常に前向きな見方をしています」。

ルビコンは今後も、短期的な複雑性を抱えつつも、長期的な価値向上が見込まれる、立地条件の良い高品質な資産を対象とするという、同社の高い確信に基づく仮説に沿った案件を追求していく方針である。 強い勢いと実行可能な案件の堅固なパイプラインを背景に、同社はファンドIIが2025年を通じて進展する中、この初回クロージングの成功をさらに発展させていくことを期待している。

ルビコン・ポイント・パートナーズについて

ルビコン・ポイント・パートナーズ (Rubicon Point Partners, LLC) (「ルビコン」) は、2011年の世界金融危機下に設立された、サンフランシスコ拠点の商業用不動産投資会社である。 垂直統合型の投資家、運営者、運用者として、社内にリサーチおよびイノベーション部門であるルビコン・ラボ (Rubicon Labs) を擁し、同社は仮説に基づくアプローチで不動産投資に取り組んでいる。 2010年以降、ルビコンは機関投資家向けに7つの投資ビークルを組成してきた。 現在も、現地密着型の戦略を活用し、混乱しつつも回復基調にある市場において、確信度の高い投資機会を見極めて実行し続けている。