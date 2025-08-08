Rubicon Point Partners, ‘Rubicon Point Fund II’ 1차 마감 완료 발표

샌프란시스코, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners 는 샌프란시스코 베이 지역을 전략적 거점으로 한 미국 서부 지역의 특수상황 부동산 투자를 목표로 하는 신규 펀드 Rubicon Point Fund II의 1차 마감(First Close)을 완료했다고 발표했다. 해당 펀드는 2025년 1월 출시되었으며, 특정 자산 유형에 제한을 두지 않는 구조로, 빠르게 변화하는 시장 환경 속에서 유연하고 기민한 투자 전략을 구사할 수 있도록 설계되었다.

Fund II는 Rubicon의 설립 초기 철학으로의 회귀를 의미한다. 이는 시장의 가격 왜곡을 활용해 초과 수익을 창출하려는 전략으로, 글로벌 금융위기(GFC) 이후의 투자 경험을 토대로 한다. Rubicon은 코로나19의 여파와 급격한 금리 인상으로 촉발된 현재의 가격 왜곡 상황을 기회로 보고 있다.

Rubicon Point Partners의 매니징 파트너인 Razmig Boladian은 “현재의 시장 환경은 과거 30년간 보기 드문 고품질 수익형 부동산에 대한 할인 기회를 제공하고 있다고 믿는다”고 말했다. 그는 이어 “이 시기는 AI 산업의 급성장과 그에 따른 세계 경제 및 지정학적 영향력 강화라는 순풍에 힘입어 더욱 특별한 순간이 되고 있다. 미국이 글로벌 AI 경쟁에서 앞서 나가고 있고, 샌프란시스코와 실리콘밸리가 그 중심에 있는 지금, 우리는 시장 교란과 혁신 주도 수요가 교차하는 지점에서 매우 독특한 투자 기회를 목격하고 있다”고 강조했다.

Rubicon은 이번 펀드에 기존 투자자들의 재참여 뿐만 아니라 다양한 배경을 가진 신규 유한책임투자자(LP)들이 함께하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다고 밝혔다. 경쟁이 치열한 자금 조달 환경 속에서, 회사는 투자자들의 지속적인 신뢰와 확신에 대해 특히 감사의 뜻을 전했다.

Rubicon Point Partners의 매니징 파트너인 Ani Vartanian은 “우리가 투자하고 있는 기회들과 파트너십의 견고함에 큰 에너지를 얻고 있다”며, “지금은 도전적인 자금 조달 환경이지만, 우리가 수집하고 있는 데이터, 확인하고 있는 투자 기회, 그리고 우리가 체감하고 있는 구조적인 성장세를 고려할 때, 이번 빈티지 펀드와 투자자들에게 제공할 성과에 대해 매우 낙관적인 전망을 가지고 있다”고 말했다.

Rubicon은 여전히 단기적인 복잡성을 겪고 있지만 장기적으로 높은 수익 가능성이 있는 우량 자산, 특히 입지가 뛰어난 고품질 부동산을 주요 타깃으로 하는 확신 기반 투자 전략을 지속적으로 추진하고 있다. 회사는 강력한 추진력과 실행 가능한 풍부한 딜 파이프라인을 바탕으로 Fund II가 2025년 동안 본격적으로 전개됨에 따라, 이번 1차 마감의 성과를 기반으로 더 큰 성공을 쌓아갈 것으로 기대하고 있다.

Rubicon Point Partners 소개

Rubicon Point Partners, LLC(이하 “Rubicon”)는 2011년 글로벌 금융위기(GFC) 당시 설립된 샌프란시스코 기반의 상업용 부동산 투자회사이다. Rubicon은 자체 연구·혁신 부서인 Rubicon Labs를 보유한 수직 통합형 투자자, 운영자, 그리고 자산 관리자로, 명확한 투자 논리를 바탕으로 부동산 투자에 접근하고 있다. 2010년 이후 Rubicon은 기관 투자자를 대상으로 총 7개의 투자 비히클을 조성해 왔으며, 오늘날에도 현장 중심 전략을 활용해 시장 왜곡이 발생했지만 회복세에 있는 지역에서 확신 있는 투자 기회를 포착하고 실행하고 있다.