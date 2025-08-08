Rubicon Point Partners Umumkan Penutupan Pertama bagi Dana Rubicon Point II

SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners telah mengumumkan penutupan pertama bagi Dana Rubicon Point II, iaitu sebuah dana pelaburan hartanah yang menyasarkan peluang situasi khas di seluruh Pantai Barat Amerika Syarikat, dengan tumpuan strategik di kawasan Teluk San Francisco. Dilancarkan pada Januari 2025, Dana II tidak terikat kepada jenis hartanah tertentu, membolehkan pendekatan yang lebih fleksibel dan tangkas dalam menyesuaikan dengan diri persekitaran pasaran yang sentiasa berubah.

Dana ini menandakan langkah kembali kepada asas pelaburan Rubicon — menyasarkan pasaran yang terganggu dengan matlamat untuk memperoleh pulangan yang luar biasa. Berbekalkan pengalaman yang diperoleh selepas Krisis Kewangan Global, Rubicon berhasrat memanfaatkan ketidakseimbangan harga semasa yang didorong oleh kesan COVID-19 serta kenaikan kadar faedah yang mendadak.

“Kami percaya bahawa keadaan pasaran hari ini menawarkan diskaun yang paling menarik untuk hartanah berkualiti tinggi yang menjana aliran tunai sesuatu yang jarang dilihat sejak tempoh tiga dekad lalu,” kata Razmig Boladian, Rakan Pengurusan Rubicon Point Partners. “Detik luar biasa ini turut dipertingkatkan oleh dorongan pertumbuhan sektor kecerdasan buatan (AI), yang semakin memainkan peranan penting dalam ekonomi global dan landskap geopolitik dunia. Memandangkan Amerika Syarikat masih mendahului dalam perlumbaan AI global—dengan San Francisco dan Silicon Valley sebagai pusat utama—kami melihat peluang unik di persimpangan antara gangguan pasaran dan permintaan yang didorong oleh inovasi.”

Rubicon berbesar hati menyambut penyertaan kumpulan rakan terhad baharu yang pelbagai, serta kehadiran semula ramai pelabur sedia ada. Dalam suasana pengumpulan dana yang sangat kompetitif, firma ini amat menghargai kepercayaan dan keyakinan yang berterusan daripada para pelaburnya.

“Semangat kami disemarakkan oleh peluang pelaburan yang sedang kami terokai dan kekuatan hubungan kerjasama kami,” kata Ani Vartanian, Rakan Pengurusan Rubicon Point Partners. Walaupun persekitaran pengumpulan modal kini mencabar, berdasarkan data yang kami kumpul, peluang yang kami kenal pasti serta sokongan jangka panjang daripada faktor-faktor struktur pasaran, kami amat optimis terhadap dana kali ini dan segala yang ingin kami capai untuk para pelabur kami.”

Rubicon terus mengejar pelaburan yang sejajar dengan tesis berkeyakinan tinggi mereka: menyasarkan aset berkualiti tinggi di lokasi strategik yang sedang menghadapi kerumitan jangka pendek tetapi menawarkan potensi pulangan jangka panjang. Dengan momentum yang kukuh serta rangkaian peluang pelaburan yang mantap dan boleh dilaksanakan, firma ini bertekad untuk meneruskan kejayaan daripada penutupan awal ini sambil Dana II terus berkembang sepanjang tahun 2025.

Perihal Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC ("Rubicon") merupakan firma pelaburan hartanah komersial yang berpangkalan di San Francisco, yang ditubuhkan semasa Krisis Kewangan Global pada tahun 2011. Sebagai pelabur, pengendali dan pengurus yang bersepadu secara menegak, Rubicon turut memiliki bahagian penyelidikan dan inovasi dalaman yang dikenali sebagai Rubicon Labs. Firma ini mengamalkan pendekatan pelaburan dipacu oleh tesis yang kukuh dalam sektor hartanah. Sejak tahun 2010, Rubicon telah melancarkan tujuh dana pelaburan bagi pihak pelabur institusi. Hari ini, firma tersebut terus memanfaatkan strategi berasaskan kehadiran fizikal di lapangan untuk mengenal pasti dan melaksanakan peluang pelaburan berkeyakinan tinggi dalam pasaran yang terganggu tetapi sedang pulih.