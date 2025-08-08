旧金山, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners 宣布完成 Rubicon Point Fund II 首次交割。该基金是一个房地产投资工具，旨在瞄准美国西海岸各地的特殊情境投资机会，并战略性地聚焦于旧金山湾区。 该基金的二期于 2025 年 1 月启动，不对房产类型做出限制，从而提供了在当今快速变化的市场环境中保持灵活性并抓住一切机会的弹性。

基金二期的启动标志着 Rubicon 回归了其本源，即通过投资失衡的市场以期产生超额的回报。 Rubicon 借鉴了从全球金融危机后获得的经验，该公司计划利用当前由 COVID-19 和利率急剧上升影响导致的定价失衡。

Rubicon Point Partners 的管理合伙人 Razmig Boladian 表示：“我们相信，如今的市场条件为高质量，能产生现金流的房地产提供了三十年来最具吸引力的折扣。” 人工智能行业的增长以及该行业在全球经济和地缘政治影响中日益增长的重要性，进一步增强了这一独特时刻。 随着美国在全球人工智能竞赛中保持早先领先地位——而旧金山和硅谷处于前沿阵地——我们看到了市场颠覆和创新驱动需求交汇处的独特机遇。”

Rubicon 荣幸地迎来一批多元化的新有限合伙人以及许多回归的投资者。 在竞争如此激烈的募资环境中，该公司尤其感谢其投资者基础对其持之以恒的信任和信念。

Rubicon Point Partners 管理合伙人 Ani Vartanian 则表示：“我们对当前正在投资的各种机会和强大的合作伙伴关系而感到无比振奋。 这是一个挑战性十足的募资环境，但结合我们正收集的数据、观察到的机会以及正在经历的长期顺风，我们对这期基金及其将为投资者带来的回报极度乐观。”

Rubicon 将继续寻求符合其高确信度投资理念的投资：锁定地理位置优越、高质量、且虽面临短期复杂性但仍有长期上行空间的各种资产。 凭借强劲的势头和大量可操作的交易储备，公司期待在 2025 年基金二期的推进过程中，在本次首次交割的成功基础上再创佳绩。

关于 Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC（简称为“Rubicon”）是一家位于旧金山的商业房地产投资公司，于 2011 年全球金融危机期间成立。 Rubicon 是一家垂直整合的投资者、运营商和管理者，公司还设有内部研究与创新部门 Rubicon Labs。Rubicon 采取基于理念驱动的房地产投资策略。 自 2010 年起，Rubicon 已代表机构投资者募集了七支投资基金。 时至今日，Rubicon 仍在利用其实地考察策略，在错位但正在复苏中的市场里识别并执行高确信度的投资机会。