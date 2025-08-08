Rubicon Point Partners 宣佈 Rubicon Point Fund II 首輪融資完成

三藩市, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners 宣佈其 Rubicon Point Fund II 完成首輪融資，此房地產投資基金專注於美國西岸特殊機會投資，並將三藩市灣區定為策略核心。 Fund II 在 2025 年 1 月推出，不限物業類型，在現今瞬息萬變的市場環境中保持靈活及與伺機而動的優勢。

Fund II 象徵 Rubicon 回歸本源，透過投資於錯位市場實現超額回報。 憑著全球金融危機後累積的經驗，Rubicon 致力把握現金由新冠疫情 (COVID-19) 效應及利率飆升推動的定價錯位機遇。

Rubicon Point Partners 管理合夥人 Razmig Boladian 表示：「我們認為當前環境，帶來近三十年來最吸引的優越現金流房地產折價機會。 人工智能 (AI) 行業增長及其在全球經濟與地緣政治影響力攀升形成助力，使此刻更顯非凡。 隨著美國在全球 AI 競賽中保持領先，而三藩市及矽谷引領在前，我們在市場顛覆及創新驅動需求的交匯處發現獨特契機。」

Rubicon 很榮幸迎來一批多元化的新有限合夥人，與多位回歸的投資者同行。 在募資競爭激烈的環境中，本公司對投資者的不懈信任及堅定信心深表感激。

Rubicon Point Partners 管理合夥人 Ani Vartanian 表示：「現正投資的機遇及強健的合作夥伴關係令我們充滿幹勁。 募資環境充滿挑戰，但結合我們收集的數據、觀察到的機會及經歷的長期利好形勢，我們對本輪基金及投資者回報願景深感樂觀。」

Rubicon 貫徹其深信的投資理念：瞄準地段優異、優質且短期雖有挑戰但長期看漲的資產。 藉此強勁氣勢及扎實穩健的可執行交易儲備，本公司期待在 Fund II 於 2025 年推進期間，在此首輪佳績續寫輝煌。

關於 Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC（「Rubicon」）是一間總部位於三藩市的商業房地產投資公司，在 2011 年環球金融危機期間成立。 該公司是垂直整合投資商、營運方兼管理機構，設有內部研究創新部門 Rubicon Labs，以論證導向方針進行房地產投資。 自 2010 年起，Rubicon 已代表機構投資者募集七項投資工具。 時至今日，該公司持續運用在地實戰策略，在錯位失衡但復甦回暖中的市場中，發掘並執行能夠高度把握的投資機會。