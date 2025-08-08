LHV Groupi oma aktsiate omandamise tehingud

AS LHV Group annab teada, et on perioodil 01.-07.08.2025 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:
|Kuupäev
|Ostetud aktsiate arv
|Kaalutud keskmine päevahind (EUR)
|01.08.2025
|7 259
|3,562135
|04.08.2025
|9 000
|3,561667
|05.08.2025
|12 000
|3,545000
|06.08.2025
|201
|3,525000
|07.08.2025
|11 200
|3,525000
LHV Group omandab oma aktsiaid ettevõtte aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel ning nõukogu poolt otsustatud tingimustel. Tehingute täitmise volitatud agendiks on AS LHV Pank. Omandamiste koondandmed avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja LHV Groupi investorlehel.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuni lõpu seisuga 474 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 110 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 176 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
Investeerimisvaldkonna kommunikatsioonijuht
E-post: paul.pihlak@lhv.ee