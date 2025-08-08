Eik fasteignafélag hf.: Birting uppgjörs fyrstu sex mánaða ársins 2025 þann 13. ágúst - Kynningarfundur 14. ágúst

Eik fasteignafélag hf. mun birta uppgjör fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2025 eftir lokun markaða miðvikudaginn 13. ágúst n.k. Kynningarfundur verður haldinn á skrifstofu félagsins við Smáratorg 3, 18. hæð, 14. ágúst n.k. klukkan 8:30. Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, munu kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu. Boðið verður upp á léttan morgunverð frá klukkan 8:00.
Fundinum verður einnig streymt á netinu og fer skráning á rafræna fundinn fram hér:
https://vimeo.com/event/5300755/5c053667df
Að fundi loknum býður félagið viðstöddum upp á stutt fræðsluerindi um tekjuskattsskuldbindingar fasteignafélaga og tengsl þeirra við framtíðar skattgreiðslur.
Markaðsaðilar geta sent spurningar fyrir fundinn á netfangið fjarfestatengsl@eik.is.