Snail Games 旗下子公司 Interactive Films 推出全新恋爱模拟游戏《The Fame Game: Welcome to Hollywood》

卡尔弗城，加利福尼亚州, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下简称 “Snail Games” 或“公司”)正式宣布推出 《The Fame Game: Welcome to Hollywood》 这款由其子公司 Interactive Films LLC 开发并发行的全新恋爱模拟游戏。

以叙事为导向、包含恋爱互动机制的游戏在用户留存方面表现突出，尤其受到追求个性化、情感互动体验的玩家青睐。 《The Fame Game: Welcome to Hollywood》以男性视角展开故事，通过分支剧情线路和多个可能结局带来的高重玩率，旨在引发广大玩家的共鸣。

Newzoo 的《2024 年全球游戏玩家研究报告》(2024 Global Gamer Study) 显示，生活与恋爱模拟类游戏的玩家参与度同比增长 40%，这一增长在 18-34 岁人群中表现得尤为明显。 Deloitte 的《2023 年数字媒体趋势报告》(2023 Digital Media Trends report) 进一步揭示了现代玩家情感格局的转变：50% 的 Z 世代和千禧一代表示，他们与虚构角色之间的情感联系比与真实人物更强烈，而近三分之一的人认为，游戏有助于满足他们对有意义情感联系的需求。

该游戏项目得益于简化的机制设计，这使得开发成本更低、迭代速度更快，同时又能保持游戏的情感深度。 其易于上手的游戏结构降低了入门门槛，让不同水平的玩家都更容易参与——尤其适合休闲玩家或首次接触以叙事为核心游戏的玩家。 这种设计理念在扩大潜在受众范围的同时，最大限度地降低了生产成本。

《The Fame Game: Welcome to Hollywood》将独家登陆 Steam 平台，立即加入愿望清单！

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发和发行商，为全球消费者提供互动式数字娱乐内容。公司拥有一系列高品质游戏，适用于包括主机、PC 端和移动设备在内的多种平台。 如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。

关于 Interactive Films LLC

Interactive Films (IF)，它是 Snail, Inc. 旗下的影视与传媒子公司，成立旨在拓展新的视频观众群体，吸引热情的观众，并以多种形式讲述故事。 IF 也是 SaltyTV 的创始推动方。SaltyTV 是一款专业的影视应用程序，旨在制作和展示引人入胜的竖屏短视频内容。 可在 iOS App Store 和 Google Play Store 下载 SaltyTV 应用。 如需了解更多信息，请访问：https://interactive-films.com/

