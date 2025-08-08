Snail Games 旗下附屬公司 Interactive Films 宣佈推出全新戀愛模擬遊戲《The Fame Game: Welcome to Hollywood》

卡爾弗城，加州, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (下稱「Snail Games」或「公司」) 正式宣佈由旗下附屬公司 Interactive Films LLC 開發和發行的全新戀愛模擬遊戲《The Fame Game: Welcome to Hollywood》。

融入戀愛機制的劇情主導遊戲有效留住用戶，特別吸引追求個人化情感互動體驗的玩家。 《The Fame Game: Welcome to Hollywood》採用男性視角敘事，透過多線劇情及多重結局帶來高重玩價值，因而吸引廣泛玩家群體。

根據 Newzoo 的《2024 年全球玩家研究》(2024 Global Gamer Study) 所指，生活與戀愛模擬遊戲的玩家參與度按年增長 40%，在 18 至 34 歲年齡層中尤其明顯。 Deloitte 的《2023 年數碼媒體趨勢報告》(2023 Digital Media Trends report) 進一步指出現代玩家情感取向的變化：50% 的 Z 世代及千禧世代表示對虛構角色的情感連繫勝於真人，近三分之一認為遊戲能滿足其對有意義連繫的需要。

這個新作採用簡化的遊戲機制，兼顧開發成本效益及快速迭代，同時維繫遊戲的情感層次。 玩法容易上手，降低入門難度，讓不同經驗水平的玩家都能輕鬆暢玩，特別適合休閒玩家及敘事遊戲新手。 這種設計哲學既能拓展潛在受眾，又可減少製作成本。

《The Fame Game: Welcome to Hollywood》將在 Steam 獨家上架。馬上加入願望清單吧！

創作者如對《The Fame Game: Welcome to Hollywood》感興趣，請發送電郵至 creatordirect@noiz.gg

《The Fame Game: Welcome to Hollywood》 | 媒體資料包

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/。

關於 Interactive Films LLC

Snail, Inc. 旗下影視媒體附屬公司 Interactive Films (IF) 成立宗旨為觸及新的影像受眾、吸引熱情的觀眾，並以多元形式訴說故事。 IF 同時大力推動專注製作和展示矚目短篇幅垂直內容的專業影視應用程式 SaltyTV。 SaltyTV 應用程式可從 iOS App Store 及 Google Play Store 下載。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://interactive-films.com/

