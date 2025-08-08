Sogeclair: Droits de vote au 31/07/2025

SOGECLAIR
Société anonyme au capital de 3 204 901 Euros
Siège social : 7 avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC (France)
Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com
335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article L.233-8 II du Code de commerce et Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date d’arrêté des informations
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|31 Juillet 2025
|3 204 901
|Total brut : 5 427 950
|Total net* : 5 277 885
* total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions
– actions privées de droit de vote (auto détention …)
Pièce jointe