Nanterre, le 8 août 2025

VINCI et ACS signent un accord final pour l’acquisition de Cobra IS

Un complément de prix au titre des développements de Cobra IS dans les énergies renouvelables forfaitisé pour un montant de 380 millions d’euros, dont 300 millions d’euros restant à payer par VINCI en numéraire

Fin de l’accord entre VINCI et ACS relatif à la création d’une joint-venture commune dans les énergies renouvelables

Pas d’impact notable sur les comptes de VINCI

VINCI et ACS annoncent la conclusion d’un accord pour solder définitivement certaines dispositions relatives à l’acquisition de Cobra IS réalisée le 31 décembre 2021.

Les principaux termes de cet accord sont les suivants :

Alors qu’un complément de prix était prévu à l’origine pour tout nouveau développement « Ready to Build » de Cobra IS dans les énergies renouvelables dans la limite d’un plafond de 600 millions d’euros, les deux parties sont convenues de forfaitiser ce complément de prix pour un montant de 380 millions d’euros payable en numéraire. Compte tenu des paiements déjà effectués par VINCI, il lui restera à verser à ACS un solde de 300 millions d’euros à l’issue du présent accord.

Compte tenu de l’évolution des priorités d’investissement des deux groupes, VINCI et ACS ont décidé de mettre fin à leur accord d’origine portant sur la création d’une société commune destinée à porter les nouveaux projets de production d’énergies renouvelables développés par Cobra IS, à partir de leur entrée en production.

Ces nouvelles dispositions n‘auront aucun impact notable sur les comptes de VINCI compte tenu des éléments déjà intégrés au cours des exercices précédents.

Il convient de rappeler que la valeur totale de l’acquisition de Cobra IS par VINCI, incluant la trésorerie de Cobra IS lors de l’acquisition et divers ajustements, ressort ainsi à 5,3 milliards d’euros (dont valeur d’entreprise au moment de l’acquisition de 4,6 milliards d’euros).



