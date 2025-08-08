ハット8 (Hut 8)、2025年第2四半期の決算を発表

業績発表のハイライト

売上高は4,130万ドル (約61億円)、純利益は1億3,750万ドル (約202億円)、調整後EBITDAは2億2,120万ドル (約325億円)。

2025年6月30日時点の管理下にあるエネルギー総量は1,020メガワット (「MW」)。

2025年6月30日時点で、独占権を有する 1 処理能力である約3,100MWを含む約10,800MWを開発中。

処理能力である約3,100MWを含む約10,800MWを開発中。 2025年6月30日時点での戦略的ビットコイン準備高は10,667で、市場価値11億ドル (約1,618億円) 相当。

マイアミ発, Aug. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインマイニングや高性能コンピューティングなど、エネルギー集約型の次世代ユースケースを推進しているハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.)(NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、2025年第2四半期の財務業績を発表した。



ハット8の最高経営責任者 (CEO) であるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は次のように述べている。「第2四半期では、資産商業化プロフィールの根本的な転換を進めながら、好調な売上高と利益率を達成しました。」 「電力・デジタルインフラ部門における戦略的な勝利により、1年以上の期間で締結された契約に基づく商業化された管理下エネルギー容量のシェアは、1年前の30%未満から四半期末には90%近くまで上昇し、マーチャントエクスポージャーから長期契約料金への有意義なシフトを推進しています。」

「これらのマイルストーンは、アメリカン・ビットコイン (American Bitcoin) の立ち上げによるマイニング事業の再構築を基盤としています。 応募量超過の私募を完了し、NASDAQ上場に向けて前進していることに加えて、アメリカン・ビットコインは現在、当社の電力・デジタルインフラ部門の専用アンカーテナントとなっています。 広範に言うと、このシフトは機関投資家とのパートナーシップの深化を反映したもので、ビットメイン (BITMAIN)、マッコーリー (Macquarie)、コインベース (Coinbase)、アンカレッジ (Anchorage) といった主要取引先が、それぞれ今四半期の業務執行において中心的な役割を果たしました。」

「AIデータセンターの機会の商業化に取り組む中で、当社の戦略を長年にわたり定義し、このようなパートナーシップを構築することを可能にしてきた、電力優先、イノベーション主導のアプローチを引き続き適用しています。 当四半期に初通電したベガは、この戦略を明確に具現したもので、社内で設計され、次世代AIインフラのプロトタイプとして、パートナー候補各社からの注目がさらに集まってきています。 第一の原則、スピード、資本規律に基づいたこのレベルの革新と実行は、当社を差別化するだけでなく、この分野が進化し続ける中で、カテゴリーを定義するリーダーになることができると確信しています。」

2025年第2四半期ハイライト

電力

第2四半期における発電事業とマネージド・サービスによる収入は550万ドル (約81億円) であった。 アメリカン・ビットコイン (American Bitcoin Corp.)(以下「アメリカン・ビットコイン」) は連結子会社であるため、ハット8とのマネージド・サービス契約による収入はすべて連結上消去される。

アメリカン・ビットコインのための運用で130MW以上の容量を管理するマネージド・サービスを開始。

ルイジアナ州にある592エーカーのキャンパス、リバーベンド (River Bend) を含む、総容量430MWのAIデータセンター開発の機会を推進した。



デジタルインフラ

第2四半期におけるASICコロケーションとCPUコロケーションのサービスによる収入は150万ドル (約2億円) であった。 アメリカン・ビットコインは連結子会社であるため、ハット8とのASICコロケーション契約による収入はすべて連結上消去される。

四半期末にベガの初期通電を完了。 この205MWの施設は、ハット8が社内で独自に設計したラックベースのチップ直接液冷システムにより、従来の空冷式ASICインフラと液冷GPUインフラとのギャップを縮める新しいティアIデータセンターのフォルムファクタを特徴としている。

ベガを商用化し、フル稼働時には最大205メガワットのASICコロケーション容量をビットメインに提供し、また購入オプションの行使によりアメリカン・ビットコインに提供する予定である。

アメリカン・ビットコインと容量130MW以上のASICコロケーションサービスを開始。

コンピューティング

第2四半期に、ビットコインマイニング、サービス型GPU、データセンタークラウド事業から3,430万ドル (約50億円) の収入を達成した。

アメリカン・ビットコインの上場取引を発表し、これに従い、グリフォン・デジタル・マイニング (Gryphon Digital Mining, Inc.)(NASDAQ: GRYP) は株式交換合併取引でアメリカン・ビットコインを買収する。 クロージング後、合併会社はアメリカン・ビットコインのブランドで運営され、NASDAQではティッカーシンボル 「ABTC 」で取引される予定である。 四半期末後、アメリカン・ビットコインのフォームS-4の登録届出書が有効性が宣言された。

アメリカン・ビットコインの応募量超過の私募を完了し、キャッシュとビットコインで総額約2億2,000万ドル (約323億円) を調達した。



資本戦略とバランスシート

戦略的ビットコイン準備高を引き上げ、2025年6月30日時点では市場価値11億ドル (約1,616億円) の10,667ビットコインであった。

コインベース (Coinbase) とのビットコイン担保融資枠を変更し、融資枠を6,500万ドル (約95億円) から最大1億3,000万ドル (約191億円) に拡大し、満期を2026年6月16日まで延長し、2023年12月31日に終了した四半期から2025年3月31日に終了した四半期にかけて、変動金利構造から9.0%の固定金利に移行した。このとき、公表歩合は10.5％から11.5％であった。

独占契約下の容量は、ハット8が以下のいずれかによって所有に向けての明確な道筋を確保している施設を表している：(i) 指定された土地と電力容量を他者に売却することを防ぐ独占契約、または(ii) 配備のための電力とインフラを確保するための実行可能な道筋を確認する入札済みの相互接続契約。



Key Performance Indicators

Three Months Ended Six Months Ended June 30, June 30, 2025 2024 2025 2024 Energy capacity under management(1) 1,020 MW 1,117 MW 1,020 MW 1,117 MW Energy cost per MWh $ 39.82 $ 31.71 $ 44.39 $ 35.40 Number of Bitcoin in strategic reserve(2) 10,667 9,102 10,667 9,102

Energy capacity under management includes all Power assets: Power Generation, Managed Services, ASIC Colocation, CPU Colocation, Bitcoin Mining, Data Center Cloud, and non-operational sites. Number of Bitcoin in strategic reserve includes Bitcoin held in custody, pledged as collateral, or pledged for a miner purchase under an agreement with BITMAIN.

2025年第2四半期の財務結果抜粋

2025年6月30日に終了した3ヵ月間の収入は、前年同期の3,520万ドル (約52億円) に対して4,130万ドル (約61億円) であり、内訳は、電力からの収入が550万ドル (約8億円)、デジタルインフラの収入が150万ドル (約2億円)、コンピューティングの収入が3,430万ドル (約50億円)、その他の収入がゼロであった。

2025年6月30日に終了した3ヵ月間の純損益は、前年同期の－7,220万ドル (約－106億円) の損失に対し、1億3,750万ドル (約202億円) であった。 これには、それぞれ2025年6月30日に終了した3ヵ月間および2024年6月30日に終了した3ヵ月間におけるデジタル資産の利益2億1,760万ドル (約320億円) およびデジタル資産の損失7,180万ドル (約105億円) が含まれている。

2025年6月30日に終了した3ヵ月間の調整後EBITDAは2億2,120万ドル (約325億円) で、前年同期は－5,750万ドル (約－84億円) であった。 調整後EBITDAと最も比較可能なGAAP指標である純利益 (損失) との調整、および同指標の説明は、本プレスリリースに含まれる以下の表を参照されたい。

すべての財務結果は米ドル建てで報告されている。

カンファレンスコール

ハット8の2025年度第2四半期カンファレンスコールは、本日2025年8月7日 (木) 午前8時30分 (東部標準時間) に開始する。 投資家はライブウェブキャストにこちらから参加可能。

補足資料と今後のコミュニケーション

同社は、決算内容の説明に伴う資料の他、一部の補足的な財務情報やその他のデータを公式ウェブサイトで公開する予定である。 重要なニュースや情報 (投資家向けプレゼンテーションや今後の投資家向けカンファレンスの日程を含む) については、同社の投資家向け情報ページhttps://hut8.com/investorsおよびXやLinkedInを含むソーシャルメディアアカウントを参照のこと。 同社は、ウェブサイトおよびソーシャルメディアアカウントを主要な情報開示の手段として活用しており、一部には重要かつ未公開の情報が含まれる場合がある。

ハット8について

ハット8は、電力、デジタルインフラ、コンピューティングを大規模に統合するエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインマイニングや高性能コンピューティングといった次世代の高エネルギー集約型ユースケースを推進している。 同社は、電力優先、イノベーション主導のアプローチで、現在および将来の画期的な技術を支える重要なインフラの開発、商業化、運用を行っている。 同社のプラットフォームは、米国およびカナダの15の施設で管理されている1,020メガワットのエネルギー容量を網羅している。これらは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州の5つのASICコロケーションおよびマネージド・サービス施設の他、ブリティッシュコロンビア州およびオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、アルバータ州の1つの非稼働施設で構成されている。 詳細については、www.hut8.comにアクセスし、Xで@Hut8Corpをフォローされたい。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースには、カナダ証券法および米国証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (以下、総称して「将来の見通しに関する情報」) が含まれる。 本プレスリリースに含まれる、ハット8が将来発生する、または発生する可能性があると予想または予測する活動、事象、または展開に関する記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての情報は、同社のプラットフォームの拡張、同社のデータセンターの機会の商業化および推進、IESOと同社の契約開始、同社の短期的な成長の可能性の開拓、 ビットメインおよび (同社のマイニング装置購入オプションの行使後の) アメリカン・ビットコインとのホスティング契約による同社のベガ施設の商業化、アメリカン・ビットコインとグリフォンの合併の完了、合併会社のNASDAQ上場の完了、および同社の将来の事業戦略、競争力、事業拡大、事業成長、その他一般的な運営に関する記述を含めて、将来の見通しに関する情報である。 将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「可能性がある」、「だろう」、「あり得る」、「はずである」、「予定である」、「つもりである」、「計画する」、「予想する」、「できる」、「考える」、「推定する」、「予想する」、「予測する」、「できる」、「かもしれない」、「見込みがある」、「予測する」、「～するように設計されている」、「可能性が高い」または同様の表現で示される。

将来の見通しに関する情報を含む記述は過去の事実ではなく、その記述がなされた時点における特定の重要な要因および仮定に基づく、将来の出来事に関する経営陣の期待、見積り、予測を表している。 本プレスリリースの日付現在、ハット8によって合理的であると考えられているが、このような記述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受け、実際の結果、活動レベル、業績または成果が、かかる将来の見通しに関する情報によって明示または黙示されるものと大きく異なる可能性がある。これらの要因には、重要なシステムの故障、地政学的、社会的、経済的、その他の事象および状況、現在および将来の競合他社との競争、 電力要件に関するリスク、サイバーセキュリティの脅威および侵害、危険および運用リスク、リース契約の変更、インターネット関連の混乱、主要人員への依存、限定的な営業実績、顧客の獲得と維持、新規のサービスまたは事業分野への参入、価格変動および急速な技術革新、新規データセンターの建設、データセンターの拡張または再開発、施設要件の予測、戦略的提携または合弁事業、国際的な事業展開および事業拡大、ハッシュレートの成長の失敗、マイナーの購入、 サードパーティのマイニングプールサービスプロバイダーへの依存、ビットコインネットワークの開発および受容の不確実性、ビットコイン半減期イベント、ビットコインへの投資における他の方法との競争、ビットコイン保有の集中、ヘッジ取引、潜在的な流動性制約、法律、規制上、政府および技術の不確実性、気候変動に関連する物理的リスク、法的手続きへの関与、取引のボラティリティ、および米国証券取引委員会 (SEC) への同社の提出書類に随時記載されるその他のリスクが含まれる可能性があるが、これらに限定されるものではない。 特に、同社のEDGARプロフィール (www.sec.gov) およびSEDAR+プロフィール (www.sedarplus.ca) で入手可能な、同社の直近および今後の年次報告書および四半期報告書、その他の継続開示書類を参照されたい。

調整後EBITDA

ハット8は、GAAPに従って決定された業績に加えて、調整後EBITDAに基づいて同社の事業を評価し、業績を測定し、戦略的意思決定を行っている。 調整後EBITDAは非GAAP財務指標である。 同社は調整後EBITDAを、支払利息、法人税等準備金または優遇、減価償却費および償却費、非連結合弁会社の減価償却費および償却費の同社持分、為替差損益、固定資産・機材の売却損益、デリバティブ利益または損失、その他金融負債利益または損失、非経常的取引の除去、非継続事業からの損失、非支配持分に帰属する (利益) 損失、株式報酬費用の影響を調整した、当期の利益 (損失) と定義している。 これらの各調整と、同社の取締役会および経営陣がそれらが補足分析に適していると考える理由を評価されたい。

同社の取締役会と経営陣は、移行期間における財務結果の比較可能性に影響を与える資本構成 (支払利息や受取利息のレベルの変動など)、資産ベース (減価償却費や償却費など)、その他の項目 (上記の非経常取引など) の影響を除去することにより、移行期間中一貫したベースで業績を比較し、調整後EBITDAを使用して財務実績を評価している。



純利益 (損失) は、調整後EBITDAに最も直接的に匹敵するGAAP指標である。 調整後EBITDAを評価する際には、将来的に同社が当該表示における調整の一部と同額または類似の費用を負担する可能性があることに留意する必要がある。 同社の調整後EBITDAの表示は、将来の業績が異常または非経常的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではない。 同社が将来的に調整後EBITDAの表示を変更しないという保証はなく、そのような変更が重要となる可能性がある。 調整後EBITDAには分析ツールとして重要な制限があるため、調整後EBITDAを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告される結果の分析の代替として検討したりすべきではない。 調整後EBITDAは、同業他社によって異なる定義がされている可能性があるため、この非GAAP財務指標の同社の定義は、他の企業の同様の名称の指標と比較できない可能性があり、その結果、その有用性が低下する。

Hut 8 Corp. and SubsidiariesCondensed Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss)(Unaudited, in USD thousands, except share and per share data) Three Months Ended Six Months Ended June 30, June 30, 2025 2024 2025 2024 Revenue: Power $ 5,492 $ 10,530 $ 9,872 $ 20,468 Digital Infrastructure 1,512 5,264 2,829 11,108 Compute 34,295 15,795 50,413 47,933 Other — 3,626 — 7,447 Total revenue 41,299 35,215 63,114 86,956 Cost of revenue (exclusive of depreciation and amortization shown below): Cost of revenue – Power 5,000 5,449 8,628 9,082 Cost of revenue – Digital Infrastructure 2,120 4,331 3,679 8,960 Cost of revenue – Compute 14,656 8,670 28,128 26,356 Cost of revenue – Other — 2,186 — 4,385 Total cost of revenue 21,776 20,636 40,435 48,783 Operating expenses (income): Depreciation and amortization 19,458 11,531 34,357 23,003 General and administrative expenses 30,158 17,899 51,217 37,898 (Gains) losses on digital assets (217,640 ) 71,842 (105,246 ) (202,732 ) (Gain) loss on sale of property and equipment (312 ) — 2,142 (190 ) Total operating (income) expenses (168,336 ) 101,272 (17,530 ) (142,021 ) Operating income (loss) 187,859 (86,693 ) 40,209 180,194 Other income (expense): Foreign exchange gain (loss) 3,114 720 3,123 (1,679 ) Interest expense (8,396 ) (6,012 ) (15,865 ) (12,293 ) Asset contribution costs — — (22,780 ) — (Loss) gain on derivatives (18,403 ) 17,219 2,459 17,219 (Loss) gain on other financial liability (181 ) — 958 — Equity in earnings of unconsolidated joint venture 1,064 2,440 2,429 6,962 Total other (expense) income (22,802 ) 14,367 (29,676 ) 10,209 Income (loss) from continuing operations before taxes 165,057 (72,326 ) 10,533 190,403 Income tax (provision) benefit (27,574 ) 1,874 (7,369 ) (2,522 ) Net income (loss) from continuing operations $ 137,483 $ (70,452 ) $ 3,164 $ 187,881 Loss from discontinued operations (net of income tax benefit of nil, nil, nil and nil, respectively) — (1,738 ) — (9,364 ) Net income (loss) 137,483 (72,190 ) 3,164 178,517 Less: Net (income) loss attributable to non-controlling interests (171 ) 324 259 493 Net income (loss) attributable to Hut 8 Corp. $ 137,312 $ (71,866 ) $ 3,423 $ 179,010 Net (loss) income per share of common stock: Basic from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. $ 1.32 $ (0.78 ) $ 0.04 $ 2.10 Diluted from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. $ 1.18 $ (0.78 ) $ 0.03 $ 2.00 Weighted average number of shares of common stock outstanding: Basic 104,246,041 90,192,842 103,554,237 89,671,344 Diluted 119,018,761 90,192,842 109,070,208 94,152,139 Net income (loss) $ 137,483 $ (72,190 ) $ 3,164 $ 178,517 Other comprehensive income (loss): Foreign currency translation adjustments 39,892 (7,362 ) 41,079 (18,436 ) Total comprehensive income (loss) 177,375 (79,552 ) 44,243 160,081 Less: Comprehensive (income) loss attributable to non-controlling interest (227 ) 423 204 557 Comprehensive income (loss) attributable to Hut 8 Corp. $ 177,148 $ (79,129 ) $ 44,447 $ 160,638

See Accompanying Notes to Unaudited Condensed Consolidated Financial Statements.

Adjusted EBITDA Reconciliation Three Months Ended June 30 Increase (in USD thousands) 2025 2024 (Decrease) Net income (loss) $ 137,483 $ (72,190 ) $ 209,673 Interest expense 8,396 6,012 2,384 Income tax provision (benefit) 27,574 (1,874 ) 29,448 Depreciation and amortization 19,458 11,531 7,927 Share of unconsolidated joint venture depreciation and amortization (1) 5,543 7,837 (2,294 ) Foreign exchange gain (3,114 ) (720 ) (2,394 ) Gain on sale of property and equipment (312 ) — (312 ) Loss (gain) on derivatives 18,403 (17,219 ) 35,622 Loss on other financial liability 181 — 181 Non-recurring transactions (2) 3,739 21 3,718 Loss from discontinued operations (net of income tax benefit of nil and nil, respectively) — 1,738 (1,738 ) (Income) loss attributable to non-controlling interests (3,786 ) 324 (4,110 ) Stock-based compensation expense 7,640 7,010 630 Adjusted EBITDA $ 221,205 $ (57,530 ) $ 278,735

Net of the accretion of fair value differences of depreciable and amortizable assets included in equity in earnings of unconsolidated joint venture in the Unaudited Condensed Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss) in accordance with ASC 323. See Note 9. Investments in unconsolidated joint venture of our Unaudited Condensed Consolidated Financial Statements for further detail. Non-recurring transactions for the three months ended June 30, 2025 primarily represent approximately $3.5 million of American Bitcoin related transaction costs, and $0.2 million of restructuring costs. Non-recurring transactions for the three months ended June 30, 2024 represent approximately $1.5 million of miner relocation costs, $0.7 million of restructuring costs, offset by a $2.2 million tax refund.

