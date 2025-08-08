Crédit Agricole d'Ile-de-France : communiqué de mise à disposition du rapport financier au 30.06.2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel du Crédit Agricole d’Ile-de-France
Paris, le 8 août 2025
Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations réglementées ».
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique " Finance / Informations réglementées " (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).
Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
Pièces jointes
- 202506 Rapport Financier semestriel VDEF
- Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 - CAIDF