Crédit Agricole d'Ile-de-France : communiqué de mise à disposition du rapport financier au 30.06.2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel du Crédit Agricole d’Ile-de-France

Paris, le 8 août 2025

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations réglementées ».

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique " Finance / Informations réglementées " (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

Pièces jointes