Dorel annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2025

La division Dorel Produits de puériculture affiche une solide performance des bénéfices grâce à la croissance des marchés internationaux

La division Dorel Maison met en œuvre une stratégie de restructuration dans un marché difficile

MONTRÉAL, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 juin 2025.

Les produits du deuxième trimestre se sont établis à 292,4 millions de dollars US, comparativement à 348,1 millions de dollars US, en baisse de 16,0 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La perte nette déclarée s'est établie à 44,9 millions de dollars US, ou 1,38 dollar US par action après dilution, comparativement à 59,5 millions de dollars US, ou 1,83 dollar US par action après dilution, l'an dernier. La perte nette ajustée1 s'est établie à 21,1 millions de dollars US, ou 0,65 dollar US par action après dilution, comparativement à 13,6 millions de dollars US, ou 0,42 dollar US par action après dilution, l'an dernier.

Les produits pour la période de six mois se sont établis à 612,8 millions de dollars US, comparativement à 699,1 millions de dollars US, en baisse de 12,3 % par rapport à l'exercice précédent. La perte nette déclarée s'est établie à 70,2 millions de dollars US, ou 2,15 dollars US par action après dilution, comparativement à 77,1 millions de dollars US, ou 2,37 dollars US par action après dilution, il y a un an. La perte nette ajustée1 pour les six mois s'est établie à 44,8 millions de dollars US, ou 1,37 dollar US par action après dilution, comparativement à 30,5 millions de dollars US, ou 0,94 dollar US par action après dilution, l'an dernier.

« La division Dorel Produits de puériculture a enregistré un solide deuxième trimestre en 2025, poursuivant sur l'élan du début de l'année et surmontant les défis posés par les tarifs douaniers américains. Notre performance a été stimulée par une forte croissance en Europe et sur les principaux marchés internationaux, un contrôle rigoureux des coûts et des fluctuations favorables des taux de change. La division Dorel Maison a connu un deuxième trimestre difficile en raison de l'incertitude tarifaire et des contraintes de liquidité ralentissant les ventes. Le 30 juin 2025, nous avons annoncé notre plan de restructuration élargi et mettons activement en œuvre les changements pour réduire les coûts et rationaliser davantage les opérations. Nous demeurons confiants que les avantages de la transformation de notre division Maison commenceront à émerger au quatrième trimestre de cette année, avec un impact complet attendu en 2026 », a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

_____________________

1 Il s’agit d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Trois mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2025 2024 Variation $ $ % Produits 292 391 348 077 (16,0 )% Perte nette (44 934 ) (59 481 ) (24,5 )% Par action - De base (1,38 ) (1,83 ) (24,6 )% Par action - Diluée (1,38 ) (1,83 ) (24,6 )% Perte nette ajustée 1) (21 145 ) (13 582 ) 55,7 % Par action - Diluée 1) (0,65 ) (0,42 ) 54,8 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 662 037 32 558 321 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 662 037 32 558 321 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Six mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2025 2024 Variation $ $ % Produits 612 847 699 149 (12,3 )% Perte nette (70 184 ) (77 050 ) (8,9 )% Par action - De base (2,15 ) (2,37 ) (9,3 )% Par action - Diluée (2,15 ) (2,37 ) (9,3 )% Perte nette ajustée 1) (44 771 ) (30 452 ) 47,0 % Par action - Diluée 1) (1,37 ) (0,94 ) 45,7 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 649 733 32 557 102 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 649 733 32 557 102 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 juin (non audité) 2025

2024

Variation $

% des

produits $

% des

produits % Produits 218 060 216 434 0,8 % Bénéfice brut 63 268 29,0 % 61 667 28,5 % 2,6 % Bénéfice opérationnel 6 486 6 271 3,4 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 7 841 6 868 14,2 % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2025

2024

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 433 918 429 124 1,1 % Bénéfice brut 122 116 28,1 % 118 124 27,5 % 3,4 % Bénéfice opérationnel 9 510 6 820 39,4 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 12 042 7 997 50,6 % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Les produits du deuxième trimestre se sont établis à 218,1 millions de dollars US, en hausse de 1,6 million de dollars US, ou 0,8 %, par rapport à l'exercice précédent. Les produits sur une base comparable1 ont légèrement diminué de 0,4 %, excluant l'incidence des variations des taux de change d'une année à l'autre. La croissance au deuxième trimestre provient de marchés autres que les États-Unis, qui ont dû faire face à des vents contraires liés à l'instabilité des marchés due aux tarifs douaniers. De nombreux clients américains ont suspendu leurs commandes en attendant des éclaircissements sur la stratégie à long terme de l'administration américaine en matière de taux tarifaires. Excluant la baisse des revenus provenant du marché américain, la division Dorel Produits de puériculture a enregistré une croissance de ses revenus d’approximativement 12 % au cours du trimestre. Ce ralentissement signifie que les produits depuis le début de l'exercice qui se sont établis à 433,9 millions de dollars US, représentaient une augmentation de 4,8 millions de dollars US, ou 1,1 % par rapport à 429,1 millions de dollars US en 2024. L'augmentation des produits sur une base comparable1 depuis le début de l'exercice s'est établie à environ 1,8 %.

Le bénéfice opérationnel ajusté1 pour le trimestre s'est établi à 7,8 millions de dollars US, en hausse de 1,0 million de dollars US par rapport à l'exercice précédent. L’unité d’exploitation Dorel Produits de puériculture en Europe a été le principal contributeur à l'amélioration des bénéfices, plus que compensant l'incidence de la baisse des ventes et des bénéfices aux États-Unis. Les bénéfices ont aussi été avantagés par des taux de change favorables en comparaison avec ceux de l’année précédente. Le bénéfice opérationnel ajusté1 depuis le début de l'exercice s'est établi à 12,0 millions de dollars US, en hausse de 4,0 millions de dollars US, ou 50,6 %, par rapport à l'exercice précédent. Comme pour le trimestre, l’unité d’exploitation Dorel Produits de puériculture en Europe a été le principal contributeur à l'amélioration des bénéfices, compensant les baisses aux États-Unis. La majorité des autres marchés de la division Produits de puériculture ont également augmenté leurs bénéfices depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente, alors que la division Produits de puériculture dans son ensemble continue de croître ses ventes et ses bénéfices.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 juin (non audité) 2025

2024

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 74 331 131 643 (43,5 )% Bénéfice brut (13 725 ) (18,5 )% 4 514 3,4 % n.s. Perte opérationnelle (35 163 ) (53 647 ) (34,5 )% Bénéfice brut ajusté 1) (472 ) (0,6 )% 4 514 3,4 % n.s. Perte opérationnelle ajustée 1) (12 729 ) (8 345 ) 52,5 % n.s. = non significatif 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2025

2024

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 178 929 270 025 (33,7 )% Bénéfice brut (12 438 ) (7,0 )% 16 294 6,0 % n.s. Perte opérationnelle (46 657 ) (57 203 ) (18,4 )% Bénéfice brut ajusté 1) 1 173 0,7 % 16 294 6,0 % (92,8 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (23 864 ) (11 716 ) 103,7 % n.s. = non significatif 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Les produits du deuxième trimestre se sont établis à 74,3 millions de dollars US, en baisse de 57,3 millions de dollars US, ou 43,5 %, par rapport à 131,6 millions de dollars US à l'exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la baisse des ventes brutes du commerce électronique, qui ont diminué d'environ 51 %, et aux problèmes persistants de disponibilité des produits découlant des contraintes de liquidité et de l'incertitude tarifaire. Les ventes des magasins ayant pignon sur rue et omnicanales ont représenté environ 56 % des ventes brutes au cours du trimestre, en hausse par rapport à environ 49 % à la même période l'an dernier, ce qui reflète un changement stratégique dans l'orientation des canaux. Les produits des six mois se sont établis à 178,9 millions de dollars US, en baisse de 91,1 millions de dollars US, ou 33,7 %, par rapport à 270,0 millions de dollars US à l'exercice précédent.

La perte opérationnelle ajustée1 pour le trimestre s'est établie à 12,7 millions de dollars US, comparativement à 8,3 millions de dollars US pour la période correspondante de l'exercice précédent. La principale cause était la baisse des volumes de ventes, ce qui a plus que compensé l'avantage d'une structure de coûts plus faible qui faisait partie du programme de restructuration initial mis en œuvre avant l'annonce des autres initiatives de réduction des coûts du 30 juin 2025. La perte opérationnelle ajustée1 depuis le début de l'exercice s'est établie à 23,9 millions de dollars US, comparativement à 11,7 millions de dollars US à l'exercice précédent. Malgré ces pressions, la division Maison a généré d'importants flux de trésorerie disponibles au deuxième trimestre, principalement grâce à des réductions d'inventaire et à l'amélioration du recouvrement des comptes clients.

En réponse à ces défis et à d'autres, Dorel a annoncé un plan de restructuration accéléré le 30 juin 2025, y compris la décision de cesser les activités de fabrication à son usine de Cornwall, en Ontario. On s'attend à ce que ces activités soient complètement terminées d'ici la fin du troisième trimestre de cette année afin de minimiser les pertes et de respecter les obligations envers les clients. Cette décision fait partie d'une transition plus large vers une organisation plus simple avec une gamme de produits réduite, axée sur les catégories rentables. La division fonctionnera avec une empreinte réduite et intégrera les opérations administratives dans l'infrastructure de la division Dorel Produits de puériculture. La division Maison travaille activement à la sortie des catégories de produits qui sont maintenant considérées comme non essentielles, y compris un plan visant à réduire considérablement les stocks d'ici la fin de l'année, ce qui permettra de réduire l'empreinte de distribution. Les efforts de consolidation des entrepôts sont en cours, et les activités canadiennes et californiennes sont en transition vers les installations de la division Dorel Produits de puériculture. La Société finalise également sa stratégie de distribution sur la côte Est.

Au cours du trimestre, la division Maison a enregistré des coûts de restructuration de 22,4 millions de dollars US, dont 13,2 millions de dollars US pour la dépréciation hors trésorerie de l'équipement et des stocks. Le montant restant de 9,2 millions de dollars US correspondait aux indemnités de départ courues, dont la majeure partie sera payée après la fermeture des activités de fabrication de Cornwall à la fin du troisième trimestre de l'exercice. Les avantages de la fermeture de l'usine de fabrication de Cornwall, en Ontario, ne commenceront qu'au quatrième trimestre de cette année, mais le montant de l'indemnité de départ comprenait d'autres réductions d'effectifs amorcées en mai, générant des économies mensuelles de 0,8 million de dollars US à compter de juin 2025.

Mise à jour sur la dette et le financement à long terme

Le 7 août 2025, la Société a annoncé qu’elle a de nouveau apporté des modifications à sa facilité de prêt adossée à des actifs et à sa facilité de prêt à terme, selon lesquelles les prêteurs de Dorel ont convenu de continuer à s’abstenir de faire valoir leurs droits et d’exercer leurs recours aux termes de la facilité de prêt adossées à des actifs et de la facilité de prêt à terme à la suite du défaut de Dorel de respecter certaines clauses restrictives financières. Dans le cadre des modifications, la Société aura accès à des liquidités supplémentaires de 20,0 millions de dollars US de la facilité de prêt adossée à des actifs, disponible en trois tranches sous réserve du respect des exigences de disponibilité afin de financer de nouveaux stocks et doit continuer de fournir aux prêteurs des rapports supplémentaires pendant la prorogation.

Également tel que précédemment annoncé, la Société a retenu les services de deux conseillers de premier plan en marchés des capitaux pour l'aider à recapitaliser le bilan de la Société afin de permettre la croissance de la division Produits de puériculture et soutenir la réorganisation de la division Maison. La nouvelle structure remplacera la structure actuelle de la dette qui ne répond plus aux besoins de la Société. À ce jour, le processus a progressé et la Société s'attend à ce qu'une nouvelle structure soit en place vers la fin du troisième trimestre de cette année.

Perspectives

« Malgré les défis liés aux tarifs douaniers américains, la division Produits de puériculture est bien positionné par rapport à ses concurrents en raison de sa présence mondiale et de ses capacités de fabrication nationales aux États-Unis. Cela a été démontré au deuxième trimestre, la baisse des bénéfices aux États-Unis ayant été plus que contrebalancée par l'amélioration des bénéfices dans nos autres marchés. Grâce à nos installations aux États-Unis, qui pourraient présenter d'autres opportunités dans le futur, et à nos solides activités internationales, nous prévoyons continuer d'améliorer nos bénéfices et rester sur la bonne voie pour une meilleure année 2025 par rapport à 2024. La division Dorel Maison entre dans une phase charnière de son parcours de transformation, le deuxième semestre de 2025 étant axé sur la mise en œuvre des changements structurels amorcés cette année. Nous sommes confiants que les mesures prises, la rationalisation des opérations, l'intégration à la division Dorel Produits de puériculture et la transition vers un modèle de distribution plus agile, nous positionneront pour un retour à la rentabilité en 2026 », a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« La Société continue de travailler avec des clients et des fournisseurs clés pour maintenir des relations solides pendant cette période de transition et nous sommes reconnaissants de ce soutien. Nous sommes en voie d'obtenir un financement supplémentaire, et lorsque nous le ferons, nous aurons des liquidités supplémentaires et nous aurons une Société Dorel beaucoup plus saine dès le premier jour. Cela coïncidera avec notre structure de coûts réduite de la division Dorel Maison et avec notre croissance continue de la division Dorel Produits de puériculture, nous aurons la capacité de mieux servir nos clients et de travailler encore plus étroitement avec nos principaux fournisseurs », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel inc. tiendra une conférence téléphonique le lundi 11 août 2025 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-833-752-3231. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fr. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 8352001 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le lundi 11 août 2025 jusqu’à 23 h 59 le lundi 18 août 2025.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités au 30 juin 2025 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com/fr, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR+.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,3 milliard de dollars US, compte environ 3 500 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur la réduction substantielle de la taille de la division Maison de Dorel, la mise en œuvre de nouvelles ententes de financement, l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition de tarifs et les taux d’intérêt élevés, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera incluant les énoncés relatifs à la réduction substantielle de la taille de la division Maison et la mise en œuvre de nouvelles ententes de financement qui a pour objectif de remplacer la structure actuelle de la dette de la Société. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’impact des tarifs sur les produits importés;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.





Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.

Résultats consolidés Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin Variation 30 juin 30 juin Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 292 391 348 077 (55 686 ) (16,0 )% 612 847 699 149 (86 302 ) (12,3 )% Coût des produits vendus 242 848 281 896 (39 048 ) (13,9 )% 503 169 564 731 (61 562 ) (10,9 )% Bénéfice brut 49 543 66 181 (16 638 ) (25,1 )% 109 678 134 418 (24 740 ) (18,4 )% Bénéfice brut ajusté 1) 62 796 66 181 (3 385 ) (5,1 )% 123 289 134 418 (11 129 ) (8,3 )% Frais de vente 31 782 33 940 (2 158 ) (6,4 )% 64 161 65 102 (941 ) (1,4 )% Frais généraux et administratifs 39 329 29 932 9 397 31,4 % 74 389 67 682 6 707 9,9 % Frais de recherche et de développement 5 028 5 626 (598 ) (10,6 )% 10 667 11 717 (1 050 ) (9,0 )% Perte de valeur sur les créances clients 113 99 14 14,1 % 27 220 (193 ) (87,7 )% Frais de restructuration 10 536 597 9 939 n.s. 11 802 1 362 10 440 n.s. Perte de valeur du goodwill - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% Perte opérationnelle (37 245 ) (49 315 ) (12 070 ) (24,5 )% (51 368 ) (56 967 ) (5 599 ) (9,8 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (13 456 ) (3 416 ) 10 040 293,9 % (25 955 ) (10 303 ) 15 652 151,9 % Frais financiers 8 322 9 560 (1 238 ) (12,9 )% 17 690 18 642 (952 ) (5,1 )% Perte avant impôts sur le résultat (45 567 ) (58 875 ) (13 308 ) (22,6 )% (69 058 ) (75 609 ) (6 551 ) (8,7 )% (Recouvrement) charge d'impôts sur le résultat (633 ) 606 (1 239 ) n.s. 1 126 1 441 (315 ) (21,9 )% Perte nette (44 934 ) (59 481 ) (14 547 ) (24,5 )% (70 184 ) (77 050 ) (6 866 ) (8,9 )% Perte nette ajustée 1) (21 145 ) (13 582 ) 7 563 55,7 % (44 771 ) (30 452 ) 14 319 47,0 % Perte par action - De base (1,38 ) (1,83 ) (0,45 ) (24,6 )% (2,15 ) (2,37 ) (0,22 ) (9,3 )% Perte par action - Diluée (1,38 ) (1,83 ) (0,45 ) (24,6 )% (2,15 ) (2,37 ) (0,22 ) (9,3 )% Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,65 ) (0,42 ) 0,23 54,8 % (1,37 ) (0,94 ) 0,43 45,7 % Nombre moyen pondéré d'actions - De base 32 662 037 32 558 321 s.o. s.o. 32 649 733 32 557 102 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 32 662 037 32 558 321 s.o. s.o. 32 649 733 32 557 102 s.o. s.o. Marge brute 2) 16,9 % 19,0 % s.o. (210) pb 17,9 % 19,2 % s.o. (130) pb Marge brute ajustée 1) 21,5 % 19,0 % s.o. 250 pb 20,1 % 19,2 % s.o. 90 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 10,9 % 9,8 % s.o. 110 pb 10,5 % 9,3 % s.o. 120 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 13,5 % 8,6 % s.o. 490 pb 12,1 % 9,7 % s.o. 240 pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Produits de puériculture Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin Variation 30 juin 30 juin Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 218 060 216 434 1 626 0,8 % 433 918 429 124 4 794 1,1 % Coût des produits vendus 154 792 154 767 25 n.s. 311 802 311 000 802 0,3 % Bénéfice brut 63 268 61 667 1 601 2,6 % 122 116 118 124 3 992 3,4 % Frais de vente 27 528 28 666 (1 138 ) (4,0 )% 55 120 54 037 1 083 2,0 % Frais généraux et administratifs 23 463 21 659 1 804 8,3 % 46 000 46 810 (810 ) (1,7 )% Frais de recherche et de développement 4 210 4 403 (193 ) (4,4 )% 8 825 9 132 (307 ) (3,4 )% Perte de valeur sur les créances clients 226 71 155 218,3 % 129 148 (19 ) (12,8 )% Frais de restructuration 1 355 597 758 127,0 % 2 532 1 177 1 355 115,1 % Bénéfice opérationnel 6 486 6 271 215 3,4 % 9 510 6 820 2 690 39,4 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 7 841 6 868 973 14,2 % 12 042 7 997 4 045 50,6 % Marge brute 2) 29,0 % 28,5 % s.o. 50 pb 28,1 % 27,5 % s.o. 60 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 12,6 % 13,2 % s.o. (60) pb 12,7 % 12,6 % s.o. 10 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 10,8 % 10,0 % s.o. 80 pb 10,6 % 10,9 % s.o. (30) pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Maison Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin Variation 30 juin 30 juin Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 74 331 131 643 (57 312 ) (43,5 )% 178 929 270 025 (91 096 ) (33,7 )% Coût des produits vendus 88 056 127 129 (39 073 ) (30,7 )% 191 367 253 731 (62 364 ) (24,6 )% Bénéfice brut (13 725 ) 4 514 (18 239 ) n.s. (12 438 ) 16 294 (28 732 ) n.s. Bénéfice brut ajusté 1) (472 ) 4 514 (4 986 ) n.s. 1 173 16 294 (15 121 ) (92,8 )% Frais de vente 4 254 5 274 (1 020 ) (19,3 )% 9 041 11 065 (2 024 ) (18,3 )% Frais généraux et administratifs 7 298 6 334 964 15,2 % 14 256 14 288 (32 ) (0,2 )% Frais de recherche et de développement 818 1 223 (405 ) (33,1 )% 1 842 2 585 (743 ) (28,7 )% (Reprise de perte de valeur) perte de valeur sur les créances clients (113 ) 28 (141 ) n.s. (102 ) 72 (174 ) n.s. Frais de restructuration 9 181 - 9 181 100,0 % 9 182 185 8 997 n.s. Perte de valeur du goodwill - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% Perte opérationnelle (35 163 ) (53 647 ) (18 484 ) (34,5 )% (46 657 ) (57 203 ) (10 546 ) (18,4 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (12 729 ) (8 345 ) 4 384 52,5 % (23 864 ) (11 716 ) 12 148 103,7 % Marge brute 2) (18,5 )% 3,4 % s.o. (2190) pb (7,0 )% 6,0 % s.o. (1300) pb Marge brute ajustée 1) (0,6 )% 3,4 % s.o. (400) pb 0,7 % 6,0 % s.o. (530) pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 5,7 % 4,0 % s.o. 170 pb 5,1 % 4,1 % s.o. 100 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 9,8 % 4,8 % s.o. 500 pb 8,0 % 5,3 % s.o. 270 pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.



Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérés de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios et mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du bénéfice brut ajusté, de la marge brute ajustée, du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). Les frais de restructuration ont été respectivement de 23,8 millions de dollars US et 25,4 millions de dollars US pour les trois et six mois clos le 30 juin 2025 (0,6 million de dollars US et 1,4 million de dollars US en 2024). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Perte de valeur du goodwill

La perte de valeur du goodwill est incluse comme un ajustement dans le calcul du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et du bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). La perte de valeur du goodwill a été respectivement de 45,3 millions de dollars et de 45,3 millions de dollars pour les trois et six mois clos le 30 juin 2024 (néant en 2025). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour obtenir plus de détails.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut cet élément puisqu’il nuit à la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qu’il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut 49 543 66 181 109 678 134 418 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 13 253 - 13 611 - Bénéfice brut ajusté 62 796 66 181 123 289 134 418 Marge brute ajustée 1) 21,5 % 19,0 % 20,1 % 19,2 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut (13 725 ) 4 514 (12 438 ) 16 294 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 13 253 - 13 611 - Bénéfice brut ajusté (472 ) 4 514 1 173 16 294 Marge brute ajustée 1) (0,6 )% 3,4 % 0,7 % 6,0 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e)

Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) opérationnel(le) excluant l’impact des frais de restructuration. Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2025 2024 2025 2024 Perte opérationnelle (37 245 ) (49 315 ) (51 368 ) (56 967 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 23 789 597 25 413 1 362 Perte de valeur du goodwill - 45 302 - 45 302 Perte opérationnelle ajustée (13 456 ) (3 416 ) (25 955 ) (10 303 ) Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin Dorel Produits de puériculture 2025 2024 2025 2024 Bénéfice opérationnel 6 486 6 271 9 510 6 820 Ajusté pour : Frais de restructuration 1 355 597 2 532 1 177 Bénéfice opérationnel ajusté 7 841 6 868 12 042 7 997 Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 Perte opérationnelle (35 163 ) (53 647 ) (46 657 ) (57 203 ) Ajustée pour : Frais de restructuration 22 434 - 22 793 185 Perte de valeur du goodwill - 45 302 - 45 302 Perte opérationnelle ajustée (12 729 ) (8 345 ) (23 864 ) (11 716 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) net(te) excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2025 2024 2025 2024 Perte nette (44 934 ) (59 481 ) (70 184 ) (77 050 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 23 789 597 25 413 1 362 Perte de valeur du goodwill - 45 302 - 45 302 Recouvrement d'impôts lié aux ajustements ci-dessus - - - (66 ) Perte nette ajustée (21 145 ) (13 582 ) (44 771 ) (30 452 ) Perte par action - De base (1,38 ) (1,83 ) (2,15 ) (2,37 ) Perte par action - Diluée (1,38 ) (1,83 ) (2,15 ) (2,37 ) Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,65 ) (0,42 ) (1,37 ) (0,94 ) 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d'actions diluées.



Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des variations des taux de change, l’incidence des entreprises acquises pour le premier exercice d’exploitation, et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les 30 juin Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2025

2024 2025

2024 2025

2024 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 292 391 348 077 218 060 216 434 74 331 131 643 Produits de la période comparative (348 077 ) (345 211 ) (216 434 ) (211 761 ) (131 643 ) (133 450 ) (Diminution) augmentation des produits (55 686 ) (16,0 ) 2 866 0,8 1 626 0,8 4 673 2,2 (57 312 ) (43,5 ) (1 807 ) (1,4 ) Incidence des fluctuations des taux de change (2 911 ) (0,8 ) 3 149 0,9 (2 546 ) (1,2 ) 3 075 1,5 (365 ) (0,3 ) 74 0,1 (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable 1) (58 597 ) (16,8 ) 6 015 1,7 (920 ) (0,4 ) 7 748 3,7 (57 677 ) (43,8 ) (1 733 ) (1,3 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Six mois clos les 30 juin Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2025

2024 2025

2024 2025

2024 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 612 847 699 149 433 918 429 124 178 929 270 025 Produits de la période comparative (699 149 ) (678 408 ) (429 124 ) (411 786 ) (270 025 ) (266 622 ) (Diminution) augmentation des produits (86 302 ) (12,3 ) 20 741 3,1 4 794 1,1 17 338 4,2 (91 096 ) (33,7 ) 3 403 1,3 Incidence des fluctuations des taux de change 2 837 0,4 2 750 0,4 2 825 0,7 2 808 0,7 12 - (58 ) - (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable 1) (83 465 ) (11,9 ) 23 491 3,5 7 619 1,8 20 146 4,9 (91 084 ) (33,7 ) 3 345 1,3 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.



CONTACTS :

Les Industries Dorel inc.

John Paikopoulos

514 934-3034

Les Industries Dorel inc.

Jeffrey Schwartz

514 934-3034



