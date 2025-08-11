韩国DEEPX携手百度飞桨打造边缘AI新方案，共探技术融合新模式

汉城, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEEPX成立于2018年，总部位于韩国京畿道城南市，是一家专注于人工智能和物联网技术的韩国公司，致力于开发高性能AI半导体和计算解决方案的底层技术，使所有电子设备实现智能化。其产品组合拥有370项专利，被《EE Times》评为"硅谷100强企业"，奖和多项CES 2024创新奖。

DEEPX基于文档智能引擎PaddleOCR 3.0中的PP-OCRv5模型，与其自研的超低功耗系列AI芯片DX-M1，携手推出面向全球工业场景的高性能智能识别方案。DX-M1芯片采用5nm工艺技术，采用PCIe Gen3 M.2 M-Key界面，具备高达 25 TOPS的卓越运算效能，以及高准确度、低功耗、低温度等性能表现。DX-M1支持单个芯片上超过16个通道的多通道视频数据实现每秒超过30帧的实时AI计算处理，并能同时处理多个AI算法，如文字识别和版面分析，可应用于各种嵌入式系统，其巨大潜力在CES 2024创新奖的嵌入式技术和机器人两个领域均获认可。

PP-OCRv5是面向大模型时代多模态需求、聚焦多语言多场景识别的轻量级端到端文字识别方案。该方案实现以单一模型高效、精准地支持简体中文、繁体中文、中文拼音、英文、日文五种文字类型，以及手写、竖版、拼音、生僻字等复杂文本场景的识别。

DEEPX DX-M1芯片目前已成功适配百度飞桨PP-OCRv5，双方联合打造的智能识别方案实测数据惊艳：与GPU（NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti）横向对比，DX-M1在关键指标上表现出色，实现更高的每秒帧数（FPS）及功耗效率，尤其在依赖有限电池资源的边缘环境工业PC上表现突出，同时模型识别精度更优。这意味着，结合PP-OCRv5模型高精度识别优势，该方案应用在工厂巡检、设备监控、文档处理等场景时，设备能“看得更快、更清、更持久”。

百度飞桨与DEEPX的合作不仅涵盖OCR应用，还将延伸至无人机和具身智能等领域。DEEPX秉持“技术普及的关键在于易用性”，目前正在跟飞桨PaddleX的全系列视觉模型（如目标检测、分类及图像分割）进行高效适配验证。验证结果显示，飞桨系列视觉模型在DEEPX低功耗芯片上表现出色，实现性能与功耗的良好平衡，为行业用户提供高效、智能的DIY视觉解决方案，助力AI技术在更多应用场景中的落地。

在大模型方面，DEEPX基于2nm工艺的下一代AI芯片"DX-M2"也已经开始验证运行文心开源模型"ERNIE-4.5-VL-28B-A3B"，测试结果表明在ERNIE-4.5系列模型在保持高精度的同时，同样支持在极低功耗环境下稳定运行，未来，双方将进一步探索边缘AI与轻量大模型结合应用的场景创新和效果提升。

DEEPX 公司CEO Lokwon Kim表示：“此次与百度飞桨、文心大模型的生态合作，标志着DEEPX AI半导体技术向全球工业场景快速渗透的重要转折点。我们将依托飞桨与文心生态的技术积淀，结合多行业应用合作，持续强化全球AI市场的竞争力。”

作为具备卓越低功耗AI半导体技术的硬件伙伴，DEEPX为百度AI技术生态提供强大的边缘计算能力支撑。未来，双方将进一步加速AI技术在边缘设备中的落地，满足行业对高效、智能化解决方案的需求，百度飞桨与文心也将持续加速生态扩展，助力更多企业实现产业AI化落地。

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cb6a62d-ce12-4352-b5e0-2d85be36bbb9