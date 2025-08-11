DEEPX 與 Baidu 建立人工智能生態系統合作夥伴關係，以加速推進無人機、機械人和 OCR 等全球內置人工智能項目

首爾，韓國, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專門開發低功耗內置人工智能的人工智能半導體公司 DEEPX (行政總裁 Lokwon Kim) 於 18 日宣布，已與全球人工智能領導者 Baidu 在中國深圳簽署「PaddlePaddle 技術生態系統合作夥伴關係」協議，雙方將進行策略性合作，推廣適用於全球工業領域的人工智能解決方案。

DEEPX 作為基於 Baidu 開源深度學習框架 PaddlePaddle 的官方生態系統合作夥伴，將參與各行業人工智能項目，聯合開發基於技術兼容性的產品，並面向全球客戶展開推廣活動。

Baidu 的 PaddlePaddle 是中國首個開源深度學習框架，是用於建立和運行人工智能模型的核心技術平台。 這個名稱是「PArallel Distributed Deep LEarning」（平行分散式深度學習）的縮寫，旨在快速處理大量資料並在各種裝置上高效運作。

它廣泛應用於智慧城市、自動駕駛、影像辨識、語音處理等行業，被認為是在中國使用最廣泛的人工智能開發工具，獲數千間公司和機構採用，以及應用於 Baidu 自身的內部產品。 具體來說，PaddlePaddle 的定位是「全堆疊人工智能平台」，透過提供預訓練模型、輕量化工具、可視化工具等即用型工具，支援從人工智能模型開發到部署的整個流程。

在簽署協議之前，DEEPX 的量產晶片 DX-M1 已在 Baidu 的第五代 PP-OCR 和基於 VLM 的模型上進行了即時演示，實現了極高的 FPS（每秒幀數）和功耗效率 (FPS/W)，尤其是在電池資源有限的邊緣環境中的工業 PC 上。 Baidu 表示願意在未來進一步積極展開合作。

此次合作不僅將擴展到 OCR 領域，亦將擴展到無人機和機械人領域。 Baidu PaddlePaddle 和 ERNIE 團隊將把現有的無人機人工智能模型和機械人 VLM+ 避障模型編譯到 DX-M1 中，並將其商業化，在現實世界的機械人和無人機項目中部署。

同時，DEEPX 正在轉換和編譯業界廣泛使用的 10 個基於 OpenVINO 的代表性人工智能模型，以便與 DX-M1 兼容，並將這些模型共享給 Baidu PaddlePaddle生態系統中的全球合作夥伴。 預計這將讓不同客戶更容易採用和擴展由 DEEPX NPU 驅動的人工智能產品。

DEEPX 亦正在開發 V-NPU，這是一款可取代 GPU 的視覺人工智能專用 NPU 卡，並且已完成初步演示，預計將於 9 月開始量產。 DEEPX 與 Baidu 亦正在探討開發下一代產品的合作計劃。 DEEPX 將利用 Samsung Foundry 的下一代人工智能半導體「DX-M2」 (基於 2nm 製程) 來驗證原型，以運行 Baidu 的大型人工智能模型「ERNIE-4.5-VL-28B-A3B」 (基於 MoE)。

此外，Baidu PaddlePaddle 與 ERNIE 團隊已提出在 8 月底於深圳舉辦的 2025 深圳（國際）通用人工智能大會上聯合展出 DEEPX，並將面向全球客戶進行現場演示及聯合營銷。

Baidu PaddlePaddle 和 ERNIE 團隊表示：「DEEPX 作為擁有低功耗人工智能半導體傑出技術的合作夥伴，將為 Baidu 的人工智能技術生態系統增添強大的邊緣運算能力，尤其是 DX-M1，將大幅提升基於 PaddlePaddle 的人工智能模型在 OCR、機械人、無人機等各行業的實際適用性。 透過此次合作，Baidu PaddlePaddle 與 ERNIE 將加速推動生態系統擴展，讓更多企業更輕鬆地將人工智能應用於實際產業。」

DEEPX 行政總裁 Lokwon Kim 表示：「我們與 Baidu 的合作標誌著 DEEPX 的人工智能半導體技術快速傳播到全球工業領域的重要轉捩點。 我們將透過基於 PaddlePaddle 和 ERNIE 生態系統的實際產品化，以及各種產業合作，增強我們在全球人工智能市場的競爭力。」

關於 DEEPX

我們成立 DEEPX 是為了迎接人工智能像電力和 Wi-Fi 一樣普及的時代，公司致力開發核心技術，適用於高效能人工智能半導體和運算解決方案，為電子裝置賦予智能。 DEEPX 目前在美國、中國和韓國擁有逾 350 項正在申請的專利，這是世界上最大的開發內置人工智能晶片的專利組合之一。

DEEPX 的人工智能半導體經過優化，適合各種應用程式，可提高能源效率，同時賦予先進的人工智能功能。 該公司正在與 Hyundai Kia Motors Robotics Lab、POSCO DX、LGU+ 和 Inventec 等客戶合作，展開量產開發工作。 此外，DEEPX 在智能攝錄機、監控系統 (AI NVR)、智能工廠、機械人平台、人工智能伺服器等領域與 120 多個全球機構合作，並在美國、中國、台灣、歐洲等地進行全球策略性推廣。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cb6a62d-ce12-4352-b5e0-2d85be36bbb9