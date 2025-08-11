ASi Tallinna Sadam 2025 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis II kvartalis ligi 30 miljonit eurot müügitulu ja enam kui 3 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 58 miljonit eurot ja kasum ületas 10 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 8 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 12 miljonit eurot.
II kvartalis langes aasta võrdluses müügitulu –7% ja kasum –15%, samas korrigeeritud EBITDA kasvas +7%. Poolaasta kokkuvõttes müügitulu kahanes –2,9%, kasvasid korrigeeritud EBITDA +8% ja kasum +11%.
2025. aasta II kvartalis kasvasid reisijate arv +3,8% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv tõusis +2,1% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reiside arv vähenes –1,5%, kasvas reisijate arv +2,4% ja sõidukite arv +3,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –63% vähem kui eelneval aastal.
„Teist kvartalit iseloomustab põhiäri tegevusmahtude ja tulude kasv kõigis valdkondades, välja arvatud jäämurdja Botnica prahtimises, kus laeva kasutusmäär on langenud. Laevakülastuste puhul on eriti hea meel kruiisilaevade suurenenud visiitide üle, mis meie tulemusi oluliselt mõjutavad. Müügitulude mõningasest vähenemisest hoolimata on tõusujoonel korrigeeritud EBIDTA ja selle marginaal. Ühekordseid kasumit mõjutavaid tegureid arvestamata, oleme vähendanud tegevuskulusid ja tõstnud tegevuse kasumlikkust. Kasumit mõjutas kõige enam dividendi tulumaksumäära tõus,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
|II kv
|II kv
|+/–
|6 kuud
|6 kuud
|+/–
|2025
|2024
|%
|2025
|2024
|%
|Müügitulu
|29,5
|31,7
|–6,8
|57,9
|59,6
|–2,9
|Korrigeeritud EBITDA
|15,9
|14,9
|6,7
|29,8
|27,6
|8,0
|Korrigeeritud EBITDA marginaal
|53,8%
|47,0%
|6,8
|51,5%
|46,3%
|5,2
|Ärikasum
|10,0
|8,9
|12,3
|18,3
|15,9
|14,8
|Tulumaks
|–5,4
|–3,1
|73,3
|–5,4
|–3,1
|73,3
|Perioodi kasum
|3,5
|4,1
|–15,2
|10,3
|9,3
|10,7
|Investeeringud
|8,4
|7,1
|18,8
|12,0
|25,0
|–52,0
|30.06.2025
|31.12.2024
|+/–
|Varade maht
|622,1
|629,9
|–1,2%
|Intressi kandvad võlakohustused
|183,8
|184,8
|–0,5%
|Muud kohustused
|69,6
|67,4
|3,3%
|Omakapital
|368,7
|377,6
|–2,4%
|Aktsiate arv
|263,0
|263,0
|0,0%
Olulisemad sündmused II kvartalis:
- Tütarettevõtte OÜ TS Laevad kokkulepe parvlaeva Regula 485 lisareisiks suvehooajal
- Ringkonnakohtu otsus AS Tallinna Sadama endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2025. aasta 6 kuuga 1,7 mln eurot (–2,9%) 57,9 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahitasude (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). II kvartalis vähenes müügitulu 2,1 mln eurot (–6,8%). Müügitulu liikide lõikes oli 6 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,5 mln eurot (–41,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt ei teostatud teises kvartalis kõrgema prahitasumääraga projektipõhiseid töid. Laevatasutulud tõusid 1,1 mln euro võrra (+7,6%) 14,8 mln euroni. Laevatasutulude kasvu toetas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,5 mln euro võrra (+18,5%) 3,4 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 6 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+4,2%) 7,1 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–18,1%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega ka täiendav tulu lisateenuste eest. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,4%) 2,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude vähenemisest., Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas, olles põhjustatud nii müügimahtude suurenemisest kui kõrgemast elektrienergia börsihinnast tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+0,8%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära tõus. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,5%) 17,7 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 1,5%. Tulu kasvu mõjutas tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,2 mln euro võrra (+8,0%) 29,8 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA, mida toetas müügitulude suurenemine ning kulude langus kauba- ja reisisadamate segmendis. Reisparvlaevade segmendis kasvasid kulud kiiremini kui tulud, neist enim tööjõukulud. Languses oli muud segmendi korrigeeritud EBITDA, kuna müügitulude vähenemise mõju oli suurem kui kulude vähenemise mõju. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 1,0 mln eurot (+6,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes muud ja reisiparvlaevad segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 46,3%-lt 51,5%-le ja II kvartalis 47,0%-lt 53,8%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 3,3 mln eurot (+26,5%) 12,4 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem vaatamata finantskulude vähenemisele, kuna 2025. aasta II kvartalis välja makstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 6 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,0 mln eurot (+10,7%). II kvartali kasum oli 3,5 mln eurot (–0,6 mln eurot; –15,2%), tulumaksueelne kasum oli 8,9 mln eurot (+1,7 mln eurot; +23,1%).
Investeeringud
2025. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern 12,0 mln eurot, mis oli 13,0 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2024. aasta II kvartalis 7,1 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
|tuhandetes eurodes
|30.06.2025
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevara
|Raha ja raha ekvivalendid
|40 098
|17 213
|Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades
|0
|22 000
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|7 762
|12 512
|Lepingulised varad
|534
|0
|Varud
|573
|695
|Muu käibevara kokku
|48 967
|52 420
|Müügiootel põhivara
|0
|4 190
|Käibevara kokku
|48 967
|56 610
|Põhivara
|Investeeringud sidusettevõttesse
|2 644
|2 664
|Kinnisvarainvesteeringud
|14 069
|14 069
|Materiaalne põhivara
|554 143
|554 280
|Immateriaalne põhivara
|2 256
|2 238
|Põhivara kokku
|573 112
|573 251
|Varad kokku
|622 079
|629 861
|KOHUSTISED
|Lühiajalised kohustised
|Võlakohustised
|11 512
|12 185
|Eraldised
|1 047
|1 771
|Sihtfinantseerimine
|20 286
|22 146
|Maksuvõlad
|947
|906
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|15 308
|7 780
|Lühiajalised kohustised kokku
|49 100
|44 788
|Pikaajalised kohustised
|Võlakohustised
|172 250
|172 650
|Sihtfinantseerimine
|31 338
|31 995
|Muud võlad
|691
|2 815
|Pikaajalised kohustised kokku
|204 279
|207 460
|Kohustised kokku
|253 379
|252 248
|OMAKAPITAL
|Aktsiakapital
|263 000
|263 000
|Ülekurss
|44 478
|44 478
|Kohustuslik reservkapital
|23 848
|23 304
|Jaotamata kasum
|37 374
|46 831
|Omakapital kokku
|368 700
|377 613
|Kohustised ja omakapital kokku
|622 079
|629 861
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|II kv 2025
|II kv 2024
|6 kuud
2025
|6 kuud
2024
|Müügitulu
|29 508
|31 651
|57 862
|59 582
|Muud tulud
|1 333
|412
|1 680
|767
|Tegevuskulud
|–8 705
|–10 269
|–16 277
|–19 300
|Finantsvarade väärtuse langus
|465
|–286
|252
|–466
|Tööjõukulud
|–6 471
|–6 451
|–12 959
|–12 359
|Põhivara kulum ja väärtuse langus
|–6 072
|–6 084
|–12 140
|–12 120
|Muud kulud
|–30
|–42
|–132
|–172
|Ärikasum
|10 028
|8 931
|18 286
|15 932
|Finantstulud ja -kulud
|Finantstulud
|239
|234
|580
|501
|Finantskulud
|–1 457
|–2 151
|–3 145
|–4 242
|Finantstulud ja -kulud kokku
|–1 218
|–1 917
|–2 565
|–3 741
|Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse
|80
|210
|–20
|225
|Kasum enne tulumaksustamist
|8 890
|7 224
|15 701
|12 416
|Tulumaksukulu
|–5 415
|–3 125
|–5 415
|–3 125
|Perioodi kasum
|3 475
|4 099
|10 286
|9 291
|Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist
|Tava ja lahjendatud puhaskasum
aktsia kohta (eurodes)
|3 475
|4 099
|10 286
|9 291
|Tulumaksukulu
|0,01
|0,02
|0,04
|0,04
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
|tuhandetes eurodes
|6 kuud
2025
|6 kuud
2024
|Kaupade või teenuste müügist laekunud raha
|67 465
|64 749
|Muude tulude eest laekunud raha
|57
|34
|Maksed tarnijatele
|–22 410
|–24 680
|Maksed töötajatele ja töötajate eest
|–13 204
|–11 384
|Maksed muude kulude eest
|–200
|–179
|Äritegevusest laekunud raha
|–5 415
|–3 325
|Materiaalse põhivara soetamine
|–9 916
|–22 559
|Immateriaalse põhivara soetamine
|–249
|–374
|Materiaalse põhivara müük
|4 885
|17
|Saadud põhivara sihtfinantseerimisest
|2 665
|0
|Saadud intressid
|614
|483
|Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus
|22 000
|0
|Investeerimistegevuses kasutatud raha
|19 999
|–22 433
|Saadud laenud
|0
|20 000
|Saadud laenude tagasimaksed
|–783
|–3 383
|Makstud dividendid
|–19 199
|–19 000
|Makstud intressid
|–3 424
|–4 229
|Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed
|–1
|–13
|Finantseerimistegevuses kasutatud raha
|–23 407
|–6 625
|RAHAVOOG KOKKU
|22 885
|-3 843
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|17 213
|29 733
|Raha ja raha ekvivalentide muutus
|22 885
|–3 843
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|40 098
|25 890
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
