ASi Tallinna Sadam 2025 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis II kvartalis ligi 30 miljonit eurot müügitulu ja enam kui 3 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 58 miljonit eurot ja kasum ületas 10 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 8 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 12 miljonit eurot.

 

II kvartalis langes aasta võrdluses müügitulu –7% ja kasum –15%, samas korrigeeritud EBITDA kasvas +7%. Poolaasta kokkuvõttes müügitulu kahanes –2,9%, kasvasid korrigeeritud EBITDA +8% ja kasum +11%.

 

2025. aasta II kvartalis kasvasid reisijate arv +3,8% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv tõusis +2,1% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reiside arv vähenes –1,5%, kasvas reisijate arv +2,4% ja sõidukite arv +3,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –63% vähem kui eelneval aastal.

 

„Teist kvartalit iseloomustab põhiäri tegevusmahtude ja tulude kasv kõigis valdkondades, välja arvatud jäämurdja Botnica prahtimises, kus laeva kasutusmäär on langenud. Laevakülastuste puhul on eriti hea meel kruiisilaevade suurenenud visiitide üle, mis meie tulemusi oluliselt mõjutavad. Müügitulude mõningasest vähenemisest hoolimata on tõusujoonel korrigeeritud EBIDTA ja selle marginaal. Ühekordseid kasumit mõjutavaid tegureid arvestamata, oleme vähendanud tegevuskulusid ja tõstnud tegevuse kasumlikkust. Kasumit mõjutas kõige enam dividendi tulumaksumäära tõus,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.

 

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 11. augustil, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

 

Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:

https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/

https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/

 

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 

 II kvII kv+/–6 kuud6 kuud+/–
 20252024%20252024%
Müügitulu29,531,7–6,857,959,6–2,9
Korrigeeritud EBITDA15,914,96,729,827,68,0
Korrigeeritud EBITDA marginaal53,8%47,0%6,851,5%46,3%5,2
Ärikasum10,08,912,318,315,914,8
Tulumaks–5,4–3,173,3–5,4–3,173,3
Perioodi kasum3,54,1–15,210,39,310,7
Investeeringud8,47,118,812,025,0–52,0

 

 30.06.202531.12.2024+/–
Varade maht622,1629,9–1,2%
Intressi kandvad võlakohustused183,8184,8–0,5%
Muud kohustused69,667,43,3%
Omakapital368,7377,6–2,4%
Aktsiate arv263,0263,00,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

  • Tütarettevõtte OÜ TS Laevad kokkulepe parvlaeva Regula 485 lisareisiks suvehooajal
  • Ringkonnakohtu otsus AS Tallinna Sadama endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2025. aasta 6 kuuga 1,7 mln eurot (–2,9%) 57,9 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahitasude (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). II kvartalis vähenes müügitulu 2,1 mln eurot (–6,8%). Müügitulu liikide lõikes oli 6 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,5 mln eurot (–41,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt ei teostatud teises kvartalis kõrgema prahitasumääraga projektipõhiseid töid. Laevatasutulud tõusid 1,1 mln euro võrra (+7,6%) 14,8 mln euroni. Laevatasutulude kasvu toetas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,5 mln euro võrra (+18,5%) 3,4 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 6 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+4,2%) 7,1 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–18,1%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega ka täiendav tulu lisateenuste eest. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,4%) 2,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude vähenemisest., Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas, olles põhjustatud nii müügimahtude suurenemisest kui kõrgemast elektrienergia börsihinnast tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+0,8%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära  tõus. Tulu üleveoteenuse osutamisest  kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,5%) 17,7 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 1,5%. Tulu kasvu mõjutas tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega.

 

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,2 mln euro võrra (+8,0%) 29,8 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA, mida toetas müügitulude suurenemine ning kulude langus kauba- ja reisisadamate segmendis. Reisparvlaevade segmendis kasvasid kulud kiiremini kui tulud, neist enim tööjõukulud. Languses oli muud segmendi korrigeeritud EBITDA, kuna müügitulude vähenemise mõju oli suurem kui kulude vähenemise mõju. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 1,0 mln eurot (+6,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes muud ja reisiparvlaevad segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 46,3%-lt 51,5%-le ja II kvartalis 47,0%-lt 53,8%-le.

 

Kasum

Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 3,3 mln eurot (+26,5%) 12,4 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem vaatamata finantskulude vähenemisele, kuna 2025. aasta II kvartalis välja makstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 6 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,0 mln eurot (+10,7%). II kvartali kasum oli 3,5 mln eurot (–0,6 mln eurot; –15,2%), tulumaksueelne kasum oli 8,9 mln eurot (+1,7 mln eurot; +23,1%).

 

Investeeringud

2025. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern 12,0 mln eurot, mis oli 13,0 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2024. aasta II kvartalis 7,1 mln eurot).

 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

 

tuhandetes  eurodes30.06.202531.12.2024
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid40 09817 213
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades022 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded7 76212 512
Lepingulised varad5340
Varud573695
Muu käibevara kokku48 96752 420
Müügiootel põhivara04 190
Käibevara kokku48 96756 610
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõttesse2 6442 664
Kinnisvarainvesteeringud14 06914 069
Materiaalne põhivara554 143554 280
Immateriaalne põhivara2 2562 238
Põhivara kokku573 112573 251
Varad kokku622 079629 861
   
KOHUSTISED  
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised11 51212 185
Eraldised1 0471 771
Sihtfinantseerimine20 28622 146
Maksuvõlad947906
Võlad tarnijatele ja muud võlad15 3087 780
Lühiajalised kohustised kokku49 10044 788
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised172 250172 650
Sihtfinantseerimine31 33831 995
Muud  võlad6912 815
Pikaajalised kohustised kokku204 279207 460
Kohustised kokku253 379252 248
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital23 84823 304
Jaotamata kasum37 37446 831
Omakapital kokku368 700377 613
Kohustised ja omakapital kokku622 079629 861

 

 

 

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesII kv 2025II kv 20246 kuud
2025		6 kuud
2024
Müügitulu29 50831 65157 86259 582
Muud tulud1 3334121 680767
Tegevuskulud–8 705–10 269–16 277–19 300
Finantsvarade väärtuse langus465–286252–466
Tööjõukulud–6 471–6 451–12 959–12 359
Põhivara kulum ja väärtuse langus–6 072–6 084–12 140–12 120
Muud kulud–30–42–132–172
Ärikasum10 0288 93118 28615 932
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud239234580501
Finantskulud–1 457–2 151–3 145–4 242
Finantstulud ja -kulud kokku–1 218–1 917–2 565–3 741
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse		80210–20225
Kasum enne tulumaksustamist8 8907 22415 70112 416
Tulumaksukulu–5 415–3 125–5 415–3 125
Perioodi kasum3 4754 09910 2869 291
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist    
Tava ja lahjendatud puhaskasum
aktsia kohta (eurodes)		3 4754 09910 2869 291
Tulumaksukulu0,010,020,040,04


Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 

tuhandetes eurodes6 kuud
 2025		6 kuud
 2024
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha67 46564 749
Muude tulude eest laekunud raha5734
Maksed tarnijatele–22 410–24 680
Maksed töötajatele ja töötajate eest–13 204–11 384
Maksed muude kulude eest–200–179
Äritegevusest laekunud raha–5 415–3 325
Materiaalse põhivara soetamine–9 916–22 559
Immateriaalse põhivara soetamine–249–374
Materiaalse põhivara müük4 88517
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest2 6650
Saadud intressid614483
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus22 0000
Investeerimistegevuses kasutatud raha19 999–22 433
Saadud laenud020 000
Saadud laenude tagasimaksed–783–3 383
Makstud dividendid–19 199–19 000
Makstud intressid–3 424–4 229
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed–1–13
Finantseerimistegevuses kasutatud raha–23 407–6 625
RAHAVOOG KOKKU 22 885-3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses17 21329 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus22 885–3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus40 09825 890

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

 

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee

 

