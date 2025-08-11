EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2025

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aasta juulis konsolideeritud üüritulu 2 689 tuhat eurot, mis on 39 tuhat eurot rohkem kui juunis. Üüritulu kasvu toetas peamiselt ühe logistikasektori üürniku allahindlusperioodi lõpp ning kõrgemad käibeüürid Mustika ja Saules Miestase kaubanduskeskustes. Muud müügitulud vähenesid juulis võrreldes juuniga 33 tuhande euro võrra, seda peamiselt väiksema kasumi tõttu teenuste vahendamiselt. Fondi konsolideeritud puhasüüritulu (NOI) oli juulis 2 604 tuhat eurot, vähenedes võrreldes juuniga 10 tuhande euro võrra.

Fondi üldkulud olid juulis peamiselt seoses võrdluskuu kinnisvarainvesteeringute hindamiskuludega madalamad ning konsolideeritud EBITDA jäi täpselt samale tasemele kui kuu varem, olles kokku 2 310 tuhat eurot.

2025. aasta esimese seitsme kuu jooksul teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 18,27 miljonit eurot, mis on 2,0% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA ulatus 15,21 miljoni euroni, jäädes aastatagusega võrreldes samale tasemele.

Korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus laenude tagasimaksed miinus intressikulud) oli seitsme kuuga kokku 7,10 miljonit eurot, mis on 15% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Seda eelkõige tänu uutest soetustest ja arendustest lisandunud rahavoole ning madalamatele intressikuludele tulenevalt EURIBOR’i langusest.

Seitsme kuu tulemuste põhjal on fond teeninud investoritele potentsiaalset brutodividendi 49,62 senti aktsia kohta, mis on 8,7% rohkem kui mullu samal perioodil. Fondivalitseja teeb täpsemad arvutused laenude refinantseerimiste ning potentsiaalse 2025. aasta oodatava dividendi osas sügisel.

Fondi puhasväärtus (NAV) aktsia kohta oli juuli lõpus 20,13 eurot ja EPRA NRV 21,0097 eurot. Mõlemad näitajad kasvasid kuuga 0,8%.





Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee







Manus