VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2025 m. liepos mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“, 2025 m. liepos mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 24.57 mln. Eur arba 20.6% didesnės negu 2024 m. liepos mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2025 m. sausio - liepos mėn. buvo 167.42 mln. EUR arba 21.9% didesni negu per tą patį laikotarpį 2024 m.
