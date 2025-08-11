Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 4. august 2025 – 8. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 32 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|21.390.000
|16,16
|345.580.000
|4. august 2025
|160.000
|18,07
|2.891.200
|5. august 2025
|160.000
|18,17
|2.907.200
|6. august 2025
|150.000
|18,17
|2.725.500
|7. august 2025
|150.000
|18,11
|2.716.500
|8. august 2025
|150.000
|18,22
|2.733.000
|I alt uge 32
|770.000
|18,15
|13.973.400
|I alt akkumuleret
|22.160.000
|16,23
|359.553.400
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 26.405.696 stk. egne aktier svarende til 1,82 % af selskabets aktiekapital.
