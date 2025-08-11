Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 4. august 2025 – 8. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 32 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse21.390.00016,16345.580.000
4. august 2025160.00018,072.891.200
5. august 2025160.00018,172.907.200
6. august 2025150.00018,172.725.500
7. august 2025150.00018,112.716.500
8. august 2025150.00018,222.733.000
I alt uge 32770.00018,1513.973.400
I alt akkumuleret 22.160.00016,23359.553.400

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 26.405.696 stk. egne aktier svarende til 1,82 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

