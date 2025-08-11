Aktietilbagekøbsprogram - uge 32

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        11. august 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 32

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 204.700 1.381,79 282.852.351
4. august 20254.1001.452,845.956.644
5. august 20254.1001.454,035.961.523
6. august 20254.1001.480,586.070.378
7. august 20253.8001.492,255.670.550
8. august 20253.8001.493,245.674.312
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 224.600 1.389,96 312.185.758
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt638.8001.271,41812.174.464

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 638.800 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,52 % af bankens aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
191439XCSE20250804 9:01:56.032000
91439XCSE20250804 9:01:56.032000
171449XCSE20250804 9:07:12.221000
31449XCSE20250804 9:07:12.221000
101449XCSE20250804 9:07:12.221000
61448XCSE20250804 9:07:12.245000
131448XCSE20250804 9:07:12.245000
201448XCSE20250804 9:10:12.375000
391448XCSE20250804 9:19:06.334000
141448XCSE20250804 9:28:57.438000
101448XCSE20250804 9:30:38.236000
191444XCSE20250804 9:33:43.238000
291448XCSE20250804 9:37:25.489000
201448XCSE20250804 9:44:25.357000
91448XCSE20250804 9:44:25.357000
101451XCSE20250804 9:47:03.234000
101451XCSE20250804 9:48:37.235000
121451XCSE20250804 9:50:49.236000
101451XCSE20250804 9:52:23.234000
391450XCSE20250804 9:54:43.732000
101450XCSE20250804 9:54:43.732000
201449XCSE20250804 10:00:42.116000
571452XCSE20250804 10:15:15.964000
481451XCSE20250804 10:15:50.974000
211450XCSE20250804 10:27:35.517000
161450XCSE20250804 10:28:33.105000
121450XCSE20250804 10:28:33.105000
101452XCSE20250804 10:36:42.234000
101451XCSE20250804 10:38:23.235000
281451XCSE20250804 10:39:51.380000
291450XCSE20250804 10:42:00.842000
491452XCSE20250804 10:48:17.090000
101456XCSE20250804 11:02:17.004000
201453XCSE20250804 11:03:51.111000
281453XCSE20250804 11:03:51.111000
101453XCSE20250804 11:03:51.111000
171451XCSE20250804 11:08:08.943000
201451XCSE20250804 11:16:06.516000
81451XCSE20250804 11:16:06.516000
91451XCSE20250804 11:16:06.516000
81452XCSE20250804 11:22:55.237000
91452XCSE20250804 11:24:46.191000
91452XCSE20250804 11:26:30.644000
11452XCSE20250804 11:26:30.644000
101450XCSE20250804 11:26:53.795000
91450XCSE20250804 11:26:53.795000
61449XCSE20250804 11:28:08.558000
81450XCSE20250804 11:39:39.926000
191451XCSE20250804 11:43:12.002000
251451XCSE20250804 11:48:36.609000
91451XCSE20250804 11:48:36.609000
11451XCSE20250804 11:48:36.609000
161451XCSE20250804 11:48:36.609000
11451XCSE20250804 11:48:36.609000
91451XCSE20250804 11:48:36.627000
91451XCSE20250804 11:48:40.679000
201451XCSE20250804 11:52:37.090000
191450XCSE20250804 11:57:03.121000
61450XCSE20250804 11:58:04.013000
131450XCSE20250804 11:58:04.013000
71450XCSE20250804 12:12:52.546000
191451XCSE20250804 12:20:40.646000
11451XCSE20250804 12:20:40.646000
21451XCSE20250804 12:20:40.646000
161451XCSE20250804 12:20:40.646000
51451XCSE20250804 12:20:42.871000
51451XCSE20250804 12:20:50.271000
21451XCSE20250804 12:21:33.042000
101450XCSE20250804 12:22:19.078000
101450XCSE20250804 12:22:21.195000
101449XCSE20250804 12:24:24.659000
31449XCSE20250804 12:26:29.519000
21449XCSE20250804 12:31:38.815000
81450XCSE20250804 12:35:58.242000
251451XCSE20250804 12:36:05.416000
231452XCSE20250804 12:36:06.661000
101452XCSE20250804 12:36:06.663000
201449XCSE20250804 12:36:25.758000
41449XCSE20250804 12:36:36.862000
21451XCSE20250804 12:36:46.725000
101452XCSE20250804 12:36:47.528000
11452XCSE20250804 12:36:56.234000
191449XCSE20250804 12:40:00.156000
191449XCSE20250804 12:40:56.194000
191448XCSE20250804 12:44:30.595000
91448XCSE20250804 12:44:30.595000
91448XCSE20250804 12:44:30.595000
191447XCSE20250804 12:54:43.106000
191446XCSE20250804 13:05:00.879000
201446XCSE20250804 13:11:25.554000
201446XCSE20250804 13:22:48.108000
71447XCSE20250804 13:31:04.064000
11447XCSE20250804 13:31:50.408000
371446XCSE20250804 13:32:21.113000
91446XCSE20250804 13:32:21.113000
91446XCSE20250804 13:32:21.113000
91446XCSE20250804 13:32:21.113000
141446XCSE20250804 13:33:05.882000
121446XCSE20250804 13:36:08.067000
91446XCSE20250804 13:41:43.141000
191446XCSE20250804 13:52:51.352000
471449XCSE20250804 14:11:58.145000
21449XCSE20250804 14:12:14.458000
441449XCSE20250804 14:12:14.458000
501449XCSE20250804 14:12:14.459000
151449XCSE20250804 14:12:14.461000
151449XCSE20250804 14:12:14.476000
281448XCSE20250804 14:15:53.435000
11448XCSE20250804 14:15:53.437000
281448XCSE20250804 14:15:53.437000
191448XCSE20250804 14:27:48.100000
111449XCSE20250804 14:28:46.022000
221449XCSE20250804 14:28:46.022000
61449XCSE20250804 14:28:46.022000
51450XCSE20250804 14:32:49.211000
111450XCSE20250804 14:32:49.211000
101450XCSE20250804 14:32:51.219000
191450XCSE20250804 14:38:08.287000
91452XCSE20250804 14:41:00.649000
201453XCSE20250804 14:49:36.125000
81454XCSE20250804 14:52:12.697000
271453XCSE20250804 14:52:48.607000
91453XCSE20250804 14:52:48.607000
91453XCSE20250804 14:52:48.607000
101453XCSE20250804 14:52:48.607000
91453XCSE20250804 14:52:48.607000
181453XCSE20250804 14:52:48.607000
191453XCSE20250804 14:52:48.607000
201453XCSE20250804 14:52:48.607000
91453XCSE20250804 14:52:48.607000
2821454XCSE20250804 14:52:48.607000
101452XCSE20250804 14:57:24.562000
101452XCSE20250804 14:57:24.562000
91452XCSE20250804 14:57:24.562000
101452XCSE20250804 14:57:24.562000
91452XCSE20250804 14:57:24.562000
101452XCSE20250804 14:57:24.562000
91452XCSE20250804 14:57:24.562000
101452XCSE20250804 14:57:24.562000
91452XCSE20250804 14:57:24.562000
101452XCSE20250804 14:57:24.562000
191452XCSE20250804 14:57:24.562000
401453XCSE20250804 15:05:30.966000
301451XCSE20250804 15:10:43.861000
101451XCSE20250804 15:10:43.861000
101451XCSE20250804 15:10:43.861000
101451XCSE20250804 15:10:43.861000
101451XCSE20250804 15:10:43.861000
91451XCSE20250804 15:10:43.861000
471453XCSE20250804 15:18:19.313000
381453XCSE20250804 15:19:12.300000
141454XCSE20250804 15:28:24.223000
11454XCSE20250804 15:28:24.223000
11454XCSE20250804 15:28:24.223000
301455XCSE20250804 15:30:22.583000
121455XCSE20250804 15:33:56.041000
101455XCSE20250804 15:36:07.236000
101455XCSE20250804 15:37:00.235000
101455XCSE20250804 15:39:33.015000
471454XCSE20250804 15:39:48.120000
121454XCSE20250804 15:43:07.256000
11455XCSE20250804 15:47:34.647000
11455XCSE20250804 15:47:34.647000
101454XCSE20250804 15:47:41.107000
151454XCSE20250804 15:56:16.192000
31454XCSE20250804 15:56:16.192000
101454XCSE20250804 15:56:16.192000
91454XCSE20250804 15:56:16.192000
91454XCSE20250804 15:56:16.208000
371454XCSE20250804 15:56:16.208000
371453XCSE20250804 15:59:55.263000
11456XCSE20250804 16:02:31.250000
21456XCSE20250804 16:02:31.250000
371455XCSE20250804 16:03:24.456000
121456XCSE20250804 16:06:20.032000
131456XCSE20250804 16:06:20.037000
371455XCSE20250804 16:06:30.197000
371454XCSE20250804 16:06:32.996000
281455XCSE20250804 16:11:39.167000
21456XCSE20250804 16:15:51.337000
11456XCSE20250804 16:15:51.337000
11456XCSE20250804 16:15:51.337000
291455XCSE20250804 16:18:00.093000
961457XCSE20250804 16:24:00.170000
601457XCSE20250804 16:24:00.170000
501457XCSE20250804 16:24:20.638000
121457XCSE20250804 16:24:20.638000
281456XCSE20250804 16:25:59.598000
11458XCSE20250804 16:32:33.740000
11458XCSE20250804 16:32:33.740000
111457XCSE20250804 16:42:40.553363
391457XCSE20250804 16:43:59.634226
391457XCSE20250804 16:43:59.634233
501457XCSE20250804 16:43:59.634395
501458XCSE20250804 16:46:09.630696
501458XCSE20250804 16:46:09.630722
501458XCSE20250804 16:46:09.630770
501458XCSE20250804 16:46:09.630784
501458XCSE20250804 16:46:09.630814
501458XCSE20250804 16:46:09.645869
501458XCSE20250804 16:46:09.646120
501458XCSE20250804 16:46:09.646184
501458XCSE20250804 16:46:09.646312
501458XCSE20250804 16:46:09.646371
501458XCSE20250804 16:46:09.646393
501458XCSE20250804 16:46:09.661173
71458XCSE20250804 16:46:09.661205
431458XCSE20250804 16:46:09.661221
161458XCSE20250804 16:46:09.661253
341458XCSE20250804 16:46:09.661266
21458XCSE20250804 16:46:09.661266
261470XCSE20250805 9:06:36.721000
101471XCSE20250805 9:07:02.048000
101470XCSE20250805 9:09:01.551000
71467XCSE20250805 9:09:04.869000
131467XCSE20250805 9:09:04.869000
201457XCSE20250805 9:11:49.173000
101460XCSE20250805 9:15:43.994000
191460XCSE20250805 9:27:26.509000
91460XCSE20250805 9:27:26.509000
291457XCSE20250805 9:27:59.208000
21460XCSE20250805 9:34:07.631000
11460XCSE20250805 9:34:07.653000
161460XCSE20250805 9:34:07.672000
101460XCSE20250805 9:38:54.226000
31460XCSE20250805 9:38:54.226000
61460XCSE20250805 9:38:54.226000
201460XCSE20250805 9:46:03.799000
91460XCSE20250805 9:46:03.799000
71460XCSE20250805 9:46:05.940000
71460XCSE20250805 9:46:05.940000
11460XCSE20250805 9:46:05.940000
201459XCSE20250805 9:49:26.649000
11459XCSE20250805 9:49:26.649000
201457XCSE20250805 9:52:27.213000
21459XCSE20250805 9:57:36.393000
241459XCSE20250805 10:00:40.762000
71459XCSE20250805 10:00:40.762000
31459XCSE20250805 10:00:40.762000
191457XCSE20250805 10:01:50.716000
21456XCSE20250805 10:03:02.585000
201457XCSE20250805 10:06:00.520000
381459XCSE20250805 10:28:15.217000
131458XCSE20250805 10:31:02.361000
161458XCSE20250805 10:31:35.519000
131458XCSE20250805 10:31:35.519000
51458XCSE20250805 10:35:04.993000
141458XCSE20250805 10:35:04.993000
101458XCSE20250805 10:35:04.993000
171458XCSE20250805 10:36:15.490000
11458XCSE20250805 10:38:00.419000
71459XCSE20250805 10:38:10.312000
31459XCSE20250805 10:38:10.312000
31459XCSE20250805 10:39:38.311000
31459XCSE20250805 10:39:38.311000
21461XCSE20250805 10:47:47.216000
41460XCSE20250805 10:50:04.362000
11460XCSE20250805 10:50:04.384000
241460XCSE20250805 10:51:40.835000
41460XCSE20250805 10:51:40.835000
101460XCSE20250805 10:51:42.549000
21460XCSE20250805 10:51:42.549000
11460XCSE20250805 10:51:42.549000
361459XCSE20250805 10:52:49.879000
31458XCSE20250805 11:04:51.216000
271458XCSE20250805 11:04:51.216000
101458XCSE20250805 11:04:51.216000
31456XCSE20250805 11:06:29.603000
11456XCSE20250805 11:06:34.170000
11456XCSE20250805 11:07:01.186000
11456XCSE20250805 11:07:28.198000
11456XCSE20250805 11:07:55.455000
181456XCSE20250805 11:08:02.800000
131456XCSE20250805 11:16:35.111000
51456XCSE20250805 11:16:35.111000
191455XCSE20250805 11:17:37.884000
71457XCSE20250805 11:20:57.346000
81457XCSE20250805 11:20:57.346000
51457XCSE20250805 11:20:57.346000
201454XCSE20250805 11:22:49.074000
91454XCSE20250805 11:22:49.074000
101454XCSE20250805 11:22:49.074000
91454XCSE20250805 11:22:49.074000
301452XCSE20250805 11:25:10.113000
101456XCSE20250805 11:34:04.311000
61456XCSE20250805 11:35:38.604000
41456XCSE20250805 11:35:38.604000
201454XCSE20250805 11:35:50.213000
191455XCSE20250805 11:40:11.273000
111455XCSE20250805 11:46:16.077000
51456XCSE20250805 11:48:17.459000
51456XCSE20250805 11:48:17.459000
101456XCSE20250805 11:50:38.312000
191454XCSE20250805 11:53:04.108000
191453XCSE20250805 12:09:14.619000
91453XCSE20250805 12:09:14.619000
61455XCSE20250805 12:14:55.005000
391454XCSE20250805 12:20:39.024000
91454XCSE20250805 12:20:39.024000
31454XCSE20250805 12:24:19.515000
191454XCSE20250805 12:25:33.108000
251454XCSE20250805 12:25:33.109000
11456XCSE20250805 12:32:59.828000
31455XCSE20250805 12:33:15.929000
11455XCSE20250805 12:35:03.397000
11455XCSE20250805 12:35:03.397000
191456XCSE20250805 12:37:37.112000
241456XCSE20250805 12:37:37.114000
101456XCSE20250805 12:37:37.134000
221456XCSE20250805 12:38:00.151000
21456XCSE20250805 12:38:00.151000
61456XCSE20250805 12:38:48.312000
41456XCSE20250805 12:38:48.312000
41456XCSE20250805 12:40:37.311000
61456XCSE20250805 12:40:37.311000
11456XCSE20250805 12:42:44.312000
81456XCSE20250805 12:42:44.312000
11456XCSE20250805 12:42:44.312000
101456XCSE20250805 12:45:15.554000
191454XCSE20250805 12:45:56.111000
91454XCSE20250805 12:45:56.111000
11455XCSE20250805 12:53:06.145000
181455XCSE20250805 12:53:06.145000
11454XCSE20250805 12:58:44.213000
181454XCSE20250805 13:01:03.705000
91454XCSE20250805 13:01:03.705000
161453XCSE20250805 13:01:09.092000
191454XCSE20250805 13:03:34.767000
11454XCSE20250805 13:04:45.511000
101454XCSE20250805 13:04:45.511000
91454XCSE20250805 13:04:45.511000
121454XCSE20250805 13:06:07.252000
81454XCSE20250805 13:06:07.252000
71454XCSE20250805 13:06:07.252000
101454XCSE20250805 13:08:49.312000
201452XCSE20250805 13:08:51.111000
41458XCSE20250805 13:26:12.380000
291458XCSE20250805 13:26:12.380000
191453XCSE20250805 13:26:12.385000
141453XCSE20250805 13:26:12.402000
51453XCSE20250805 13:26:12.402000
191452XCSE20250805 13:29:34.656000
191450XCSE20250805 13:32:55.118000
11450XCSE20250805 13:32:55.118000
91450XCSE20250805 13:32:55.118000
101450XCSE20250805 13:32:55.118000
101450XCSE20250805 13:32:55.118000
1001450XCSE20250805 13:32:55.118144
381456XCSE20250805 13:39:01.275000
81453XCSE20250805 13:39:09.311000
21453XCSE20250805 13:39:09.311000
51453XCSE20250805 13:39:17.312000
51453XCSE20250805 13:39:17.312000
31453XCSE20250805 13:39:25.312000
71453XCSE20250805 13:39:25.312000
71453XCSE20250805 13:39:33.684000
31453XCSE20250805 13:39:33.684000
41453XCSE20250805 13:39:42.082000
61453XCSE20250805 13:39:42.082000
11453XCSE20250805 13:39:49.311000
71453XCSE20250805 13:39:49.311000
21453XCSE20250805 13:39:49.311000
11453XCSE20250805 13:39:58.311000
81453XCSE20250805 13:39:58.311000
11453XCSE20250805 13:39:58.311000
71453XCSE20250805 13:40:59.312000
31453XCSE20250805 13:40:59.312000
31452XCSE20250805 13:44:08.631000
161452XCSE20250805 13:44:08.631000
191451XCSE20250805 13:47:01.813000
91451XCSE20250805 13:47:01.813000
231453XCSE20250805 14:00:08.624000
291453XCSE20250805 14:08:08.616000
81454XCSE20250805 14:08:48.966000
71454XCSE20250805 14:08:48.966000
81454XCSE20250805 14:08:48.966000
71454XCSE20250805 14:08:59.273000
31454XCSE20250805 14:08:59.273000
81454XCSE20250805 14:09:07.313000
21454XCSE20250805 14:09:07.313000
61454XCSE20250805 14:09:16.893000
41454XCSE20250805 14:09:16.893000
31454XCSE20250805 14:09:27.692000
71454XCSE20250805 14:09:27.692000
101454XCSE20250805 14:09:40.313000
81454XCSE20250805 14:09:50.747000
21454XCSE20250805 14:09:50.747000
61454XCSE20250805 14:10:36.313000
41454XCSE20250805 14:10:36.313000
31454XCSE20250805 14:12:08.622000
71454XCSE20250805 14:12:08.622000
11454XCSE20250805 14:13:21.313000
71454XCSE20250805 14:13:21.313000
21454XCSE20250805 14:13:21.313000
81455XCSE20250805 14:14:47.046000
21455XCSE20250805 14:14:47.046000
51455XCSE20250805 14:15:15.312000
51455XCSE20250805 14:15:15.312000
401454XCSE20250805 14:16:09.684000
81453XCSE20250805 14:16:09.701000
71453XCSE20250805 14:16:09.702000
151453XCSE20250805 14:16:09.702000
11451XCSE20250805 14:19:21.376000
391451XCSE20250805 14:19:21.376000
191451XCSE20250805 14:21:51.586000
201451XCSE20250805 14:23:43.179000
191452XCSE20250805 14:25:43.620000
191452XCSE20250805 14:25:43.625000
291452XCSE20250805 14:27:15.698000
31453XCSE20250805 14:54:06.782000
31453XCSE20250805 14:54:06.782000
11453XCSE20250805 14:54:06.786000
11453XCSE20250805 14:54:06.786000
111453XCSE20250805 14:54:17.265000
61453XCSE20250805 14:56:55.210000
21453XCSE20250805 14:56:55.210000
21453XCSE20250805 14:56:55.210000
11452XCSE20250805 14:59:56.238000
91452XCSE20250805 14:59:56.238000
91452XCSE20250805 14:59:56.238000
11451XCSE20250805 15:03:50.135190
11451XCSE20250805 15:03:50.135319
191451XCSE20250805 15:04:48.109000
981451XCSE20250805 15:04:48.109552
121454XCSE20250805 15:07:11.127000
101454XCSE20250805 15:07:11.197000
821454XCSE20250805 15:07:43.642000
11457XCSE20250805 15:28:18.834000
261457XCSE20250805 15:28:18.834000
571455XCSE20250805 15:28:33.149000
41454XCSE20250805 15:30:42.977000
11454XCSE20250805 15:30:42.996000
321454XCSE20250805 15:33:04.446000
41454XCSE20250805 15:33:04.446000
291454XCSE20250805 15:33:30.130000
91454XCSE20250805 15:33:30.130000
21455XCSE20250805 15:36:34.156000
101457XCSE20250805 15:37:26.180000
91457XCSE20250805 15:37:26.180000
101457XCSE20250805 15:37:26.180000
31457XCSE20250805 15:37:26.180000
11455XCSE20250805 15:38:02.831000
181455XCSE20250805 15:38:03.271000
191454XCSE20250805 15:43:00.451000
71454XCSE20250805 15:43:00.451000
21454XCSE20250805 15:43:00.452000
261454XCSE20250805 15:43:00.452000
101453XCSE20250805 15:45:02.533000
191453XCSE20250805 15:45:02.534000
161454XCSE20250805 15:49:33.054000
91454XCSE20250805 15:49:33.062000
151454XCSE20250805 15:49:33.062000
91454XCSE20250805 15:49:33.068000
151454XCSE20250805 15:49:33.068000
11454XCSE20250805 15:49:37.746000
21454XCSE20250805 15:49:37.746000
101454XCSE20250805 15:49:46.046000
11454XCSE20250805 15:50:16.311000
21454XCSE20250805 15:53:43.206000
91454XCSE20250805 15:54:26.315000
71454XCSE20250805 15:56:16.371000
71454XCSE20250805 15:56:16.376000
71454XCSE20250805 15:56:16.383000
71454XCSE20250805 15:56:16.387000
21454XCSE20250805 15:56:16.396000
71454XCSE20250805 15:56:36.811000
21454XCSE20250805 15:56:36.811000
71454XCSE20250805 15:56:36.846000
191453XCSE20250805 15:57:58.206000
101453XCSE20250805 15:57:58.206000
91453XCSE20250805 15:57:58.206000
371453XCSE20250805 15:57:58.890000
401453XCSE20250805 15:58:07.067000
401452XCSE20250805 15:58:46.116000
1371451XCSE20250805 15:58:46.131000
11451XCSE20250805 15:59:25.312000
111451XCSE20250805 15:59:25.312000
91449XCSE20250805 16:00:05.907000
81452XCSE20250805 16:00:51.900000
81452XCSE20250805 16:00:51.900000
81452XCSE20250805 16:00:51.900000
11452XCSE20250805 16:00:51.907000
71452XCSE20250805 16:00:51.983000
81452XCSE20250805 16:00:51.983000
101452XCSE20250805 16:01:58.921000
71453XCSE20250805 16:01:58.933000
81453XCSE20250805 16:01:58.933000
71453XCSE20250805 16:01:58.933000
81453XCSE20250805 16:01:58.940000
71453XCSE20250805 16:01:58.940000
81453XCSE20250805 16:01:58.940000
191451XCSE20250805 16:02:01.776000
901452XCSE20250805 16:32:03.004487
661452XCSE20250805 16:32:03.004495
11452XCSE20250805 16:32:03.004512
891452XCSE20250805 16:32:03.004522
11452XCSE20250805 16:32:03.004522
891452XCSE20250805 16:32:03.004537
11452XCSE20250805 16:32:03.004539
511452XCSE20250805 16:32:03.004539
901452XCSE20250805 16:32:03.004552
101452XCSE20250805 16:32:03.004556
801452XCSE20250805 16:32:03.004594
31452XCSE20250805 16:32:03.004599
901452XCSE20250805 16:32:03.004638
61452XCSE20250805 16:32:03.004701
21452XCSE20250805 16:32:03.004770
11452XCSE20250805 16:32:03.004819
811452XCSE20250805 16:32:03.005817
841452XCSE20250805 16:32:03.020160
191483XCSE20250806 9:02:16.647000
101473XCSE20250806 9:02:29.413000
101462XCSE20250806 9:02:57.399000
101459XCSE20250806 9:04:14.880000
191460XCSE20250806 9:05:42.052000
101467XCSE20250806 9:08:55.178000
101478XCSE20250806 9:13:03.972000
101480XCSE20250806 9:14:43.282000
101477XCSE20250806 9:16:03.520000
101475XCSE20250806 9:16:04.039000
71484XCSE20250806 9:24:15.847000
31481XCSE20250806 9:26:26.948000
71481XCSE20250806 9:26:26.951000
101481XCSE20250806 9:26:26.951000
31481XCSE20250806 9:26:26.951000
201478XCSE20250806 9:27:02.485000
101476XCSE20250806 9:29:00.596000
101477XCSE20250806 9:29:04.568000
101479XCSE20250806 9:31:37.114000
191490XCSE20250806 9:40:57.998000
181490XCSE20250806 9:41:03.336000
191489XCSE20250806 9:41:25.570000
101487XCSE20250806 9:42:07.640000
101494XCSE20250806 9:44:25.343000
101493XCSE20250806 9:44:47.503000
191495XCSE20250806 9:48:05.168000
101494XCSE20250806 9:50:08.109000
21491XCSE20250806 9:51:08.938000
101493XCSE20250806 9:53:19.974000
11488XCSE20250806 9:56:47.208000
91488XCSE20250806 9:57:07.600000
101489XCSE20250806 9:58:40.114000
101488XCSE20250806 9:58:41.116000
101490XCSE20250806 10:03:09.101000
101490XCSE20250806 10:05:30.049000
101489XCSE20250806 10:06:01.769000
191484XCSE20250806 10:09:14.518000
101483XCSE20250806 10:09:14.536000
201487XCSE20250806 10:14:48.110000
101485XCSE20250806 10:24:17.066000
71482XCSE20250806 10:26:55.636000
31482XCSE20250806 10:26:55.636000
101482XCSE20250806 10:26:55.636000
201480XCSE20250806 10:30:09.721000
71480XCSE20250806 10:31:09.963000
31480XCSE20250806 10:31:09.963000
101481XCSE20250806 10:33:12.387000
101481XCSE20250806 10:39:03.378000
101480XCSE20250806 10:41:49.138000
71479XCSE20250806 10:41:52.052000
31479XCSE20250806 10:41:52.052000
101478XCSE20250806 10:42:19.041000
61483XCSE20250806 10:50:17.497000
191488XCSE20250806 10:50:59.049000
101487XCSE20250806 10:54:02.776000
101486XCSE20250806 10:54:40.214000
11484XCSE20250806 10:58:08.106000
91484XCSE20250806 10:59:50.086000
101485XCSE20250806 11:05:54.210000
51487XCSE20250806 11:09:18.218000
71490XCSE20250806 11:09:18.218000
101488XCSE20250806 11:10:38.932000
311491XCSE20250806 11:16:04.491000
191489XCSE20250806 11:17:01.525000
91489XCSE20250806 11:17:01.525000
81491XCSE20250806 11:18:13.458000
291492XCSE20250806 11:18:13.791000
191492XCSE20250806 11:19:24.056000
191492XCSE20250806 11:20:02.064000
101493XCSE20250806 11:23:27.952000
191493XCSE20250806 11:25:10.360000
191492XCSE20250806 11:28:03.954000
201490XCSE20250806 11:28:05.941000
201489XCSE20250806 11:28:05.981000
101492XCSE20250806 11:31:55.114000
101490XCSE20250806 11:33:04.575000
101491XCSE20250806 11:38:30.698000
191496XCSE20250806 11:42:50.146000
191494XCSE20250806 11:42:51.593000
201494XCSE20250806 11:42:54.429000
101492XCSE20250806 11:43:22.058000
91492XCSE20250806 11:43:22.058000
101490XCSE20250806 11:45:01.461000
101488XCSE20250806 11:46:12.474000
101484XCSE20250806 11:49:44.608000
191489XCSE20250806 12:03:03.105000
201488XCSE20250806 12:08:08.468000
201493XCSE20250806 12:09:09.687000
201496XCSE20250806 12:10:31.797000
201499XCSE20250806 12:10:47.790000
191503XCSE20250806 12:14:14.382000
171500XCSE20250806 12:16:06.148000
191499XCSE20250806 12:16:42.971000
201499XCSE20250806 12:16:42.984000
201498XCSE20250806 12:16:44.241000
191496XCSE20250806 12:16:44.265000
101489XCSE20250806 12:24:44.217000
201489XCSE20250806 12:32:11.459000
201488XCSE20250806 12:32:36.469000
101485XCSE20250806 12:33:38.111000
201482XCSE20250806 12:40:30.513000
101482XCSE20250806 12:40:30.513000
201479XCSE20250806 12:44:27.419000
101478XCSE20250806 12:47:35.708000
191478XCSE20250806 12:59:00.980000
91478XCSE20250806 12:59:00.980000
201477XCSE20250806 12:59:23.868000
401478XCSE20250806 12:59:46.144000
101475XCSE20250806 13:02:18.629000
101472XCSE20250806 13:02:20.205000
101475XCSE20250806 13:11:55.472000
91475XCSE20250806 13:11:55.472000
51474XCSE20250806 13:37:45.931000
101472XCSE20250806 13:40:19.906000
101470XCSE20250806 13:41:08.899000
201471XCSE20250806 13:49:57.116000
91471XCSE20250806 13:49:57.116000
101471XCSE20250806 13:49:57.116000
371470XCSE20250806 13:50:09.050000
281469XCSE20250806 13:52:52.568000
191467XCSE20250806 13:55:27.173000
101468XCSE20250806 14:02:24.482000
121469XCSE20250806 14:14:14.955000
41469XCSE20250806 14:14:14.962000
41469XCSE20250806 14:14:33.646000
61469XCSE20250806 14:14:33.646000
301467XCSE20250806 14:14:42.212000
51469XCSE20250806 14:25:16.387000
41469XCSE20250806 14:25:33.463000
41469XCSE20250806 14:25:47.409000
41469XCSE20250806 14:26:01.932000
51469XCSE20250806 14:26:13.981000
41469XCSE20250806 14:27:34.274000
61469XCSE20250806 14:27:34.274000
41469XCSE20250806 14:30:31.615000
191467XCSE20250806 14:31:11.818000
31467XCSE20250806 14:36:07.934000
41467XCSE20250806 14:36:07.934000
31467XCSE20250806 14:36:07.934000
301464XCSE20250806 14:38:42.104000
101463XCSE20250806 14:44:34.607000
21464XCSE20250806 14:47:33.052000
51469XCSE20250806 14:48:39.016000
41469XCSE20250806 14:48:39.395000
151471XCSE20250806 14:49:48.934000
551471XCSE20250806 14:49:48.934000
301471XCSE20250806 14:49:50.182000
191470XCSE20250806 14:50:30.487000
191470XCSE20250806 14:50:50.590000
31470XCSE20250806 14:53:44.524000
261470XCSE20250806 14:53:44.524000
291470XCSE20250806 14:54:24.111000
281469XCSE20250806 14:57:34.874000
201466XCSE20250806 14:58:03.467000
91467XCSE20250806 14:59:24.794000
101467XCSE20250806 15:00:32.828000
91467XCSE20250806 15:00:32.828000
201466XCSE20250806 15:01:53.999000
281467XCSE20250806 15:07:38.304000
291468XCSE20250806 15:15:21.269000
281470XCSE20250806 15:17:06.118000
371470XCSE20250806 15:28:23.583000
171471XCSE20250806 15:33:07.933000
51471XCSE20250806 15:33:07.933000
41471XCSE20250806 15:33:37.931000
61471XCSE20250806 15:33:37.931000
201472XCSE20250806 15:34:43.519000
191472XCSE20250806 15:35:30.934000
191474XCSE20250806 15:38:58.892000
101476XCSE20250806 15:39:48.961000
141477XCSE20250806 15:42:44.624000
341477XCSE20250806 15:43:59.282000
291476XCSE20250806 15:44:41.703000
291476XCSE20250806 15:44:41.718000
201478XCSE20250806 15:49:35.206000
191477XCSE20250806 15:50:55.387000
271477XCSE20250806 15:51:53.301000
411477XCSE20250806 15:51:53.302000
231477XCSE20250806 15:56:06.699000
261477XCSE20250806 15:56:06.727000
51477XCSE20250806 15:56:16.201000
611477XCSE20250806 15:56:18.268000
281477XCSE20250806 15:56:18.268000
281476XCSE20250806 15:57:50.115000
281476XCSE20250806 15:57:50.120000
71476XCSE20250806 15:57:50.209000
191477XCSE20250806 16:00:42.729000
201476XCSE20250806 16:00:42.756000
161477XCSE20250806 16:01:37.756000
391477XCSE20250806 16:04:18.581000
51477XCSE20250806 16:04:37.633000
41477XCSE20250806 16:04:42.078000
221477XCSE20250806 16:04:59.002000
41477XCSE20250806 16:04:59.113000
51477XCSE20250806 16:04:59.503000
81477XCSE20250806 16:06:19.253000
441477XCSE20250806 16:06:47.883000
401479XCSE20250806 16:11:05.871000
251480XCSE20250806 16:11:06.528000
191480XCSE20250806 16:11:06.528000
51480XCSE20250806 16:11:06.528000
401479XCSE20250806 16:11:47.011000
91479XCSE20250806 16:11:47.011000
231480XCSE20250806 16:11:47.020000
221480XCSE20250806 16:11:47.021000
371481XCSE20250806 16:11:56.013000
41484XCSE20250806 16:12:10.621000
351484XCSE20250806 16:12:10.621000
371482XCSE20250806 16:12:41.082000
71485XCSE20250806 16:14:48.765000
41485XCSE20250806 16:14:48.765000
501485XCSE20250806 16:14:48.765000
371486XCSE20250806 16:15:22.715000
391485XCSE20250806 16:15:22.731000
241486XCSE20250806 16:15:22.754000
241486XCSE20250806 16:15:22.758000
211487XCSE20250806 16:15:36.933000
351487XCSE20250806 16:15:36.933000
51487XCSE20250806 16:15:36.933000
231487XCSE20250806 16:15:36.934000
41487XCSE20250806 16:15:37.148000
51487XCSE20250806 16:15:37.433000
41487XCSE20250806 16:15:37.726000
51487XCSE20250806 16:15:37.825000
41487XCSE20250806 16:16:06.667000
291486XCSE20250806 16:16:46.540000
291485XCSE20250806 16:16:49.676000
131485XCSE20250806 16:16:49.692000
101484XCSE20250806 16:17:04.932000
31484XCSE20250806 16:17:25.932000
41484XCSE20250806 16:17:25.932000
31484XCSE20250806 16:17:25.932000
101484XCSE20250806 16:17:44.305000
491483XCSE20250806 16:22:28.312000
41484XCSE20250806 16:24:03.028000
41484XCSE20250806 16:24:05.927000
41484XCSE20250806 16:24:28.082000
51484XCSE20250806 16:24:41.775000
381483XCSE20250806 16:24:42.820000
1001482XCSE20250806 16:35:02.296592
1511482XCSE20250806 16:35:02.296592
1001484XCSE20250806 16:42:10.139090
581484XCSE20250806 16:42:10.164786
191493XCSE20250807 9:01:33.829000
91485XCSE20250807 9:04:52.834000
581495XCSE20250807 9:06:51.226000
191489XCSE20250807 9:09:06.955000
291495XCSE20250807 9:14:10.644000
301501XCSE20250807 9:18:08.078000
191502XCSE20250807 9:25:49.103000
191500XCSE20250807 9:25:49.116000
201495XCSE20250807 9:26:54.709000
101497XCSE20250807 9:29:00.215000
101494XCSE20250807 9:31:16.253000
101494XCSE20250807 9:31:47.259000
281496XCSE20250807 9:50:23.621000
291496XCSE20250807 9:50:23.632000
201496XCSE20250807 9:50:23.636000
201496XCSE20250807 9:50:23.639000
201497XCSE20250807 9:51:17.857000
301499XCSE20250807 9:55:44.868000
201498XCSE20250807 10:01:02.802000
191497XCSE20250807 10:21:41.353000
371496XCSE20250807 10:24:12.099000
191495XCSE20250807 10:24:44.102000
101498XCSE20250807 10:30:10.578000
201498XCSE20250807 10:30:56.471000
201498XCSE20250807 10:34:53.112000
191497XCSE20250807 10:40:23.720000
91497XCSE20250807 10:40:23.720000
371498XCSE20250807 11:06:39.217000
201499XCSE20250807 11:07:37.579000
91499XCSE20250807 11:07:37.579000
151499XCSE20250807 11:07:37.579000
101499XCSE20250807 11:09:42.200000
371499XCSE20250807 11:09:51.876000
301499XCSE20250807 11:10:12.037000
61498XCSE20250807 11:10:17.698000
291497XCSE20250807 11:12:50.871000
291498XCSE20250807 11:16:48.881000
301497XCSE20250807 11:17:52.260000
301498XCSE20250807 11:25:42.236000
281497XCSE20250807 11:25:43.419000
281495XCSE20250807 11:33:04.220000
191496XCSE20250807 11:37:50.236000
191497XCSE20250807 11:38:08.158000
191497XCSE20250807 11:38:17.578000
201497XCSE20250807 11:38:28.534000
101496XCSE20250807 11:38:37.549000
101494XCSE20250807 11:41:22.984000
191492XCSE20250807 11:44:17.374000
191492XCSE20250807 11:51:25.245000
281492XCSE20250807 12:01:57.224000
301490XCSE20250807 12:23:38.574000
101490XCSE20250807 12:23:38.574000
31493XCSE20250807 12:29:33.472000
171493XCSE20250807 12:29:33.473000
101492XCSE20250807 12:29:38.226000
101494XCSE20250807 12:39:55.507000
71494XCSE20250807 12:39:55.507000
11494XCSE20250807 12:39:55.507000
101494XCSE20250807 12:40:23.106000
91494XCSE20250807 12:40:23.106000
191493XCSE20250807 12:41:32.075000
191492XCSE20250807 12:41:36.302000
191491XCSE20250807 12:45:13.135000
91491XCSE20250807 12:45:13.135000
101491XCSE20250807 12:55:34.418000
31490XCSE20250807 12:59:35.520000
231490XCSE20250807 12:59:35.520000
131490XCSE20250807 13:00:01.787000
131490XCSE20250807 13:00:15.600000
101492XCSE20250807 13:23:30.729000
161492XCSE20250807 13:23:30.735000
161492XCSE20250807 13:23:30.741000
161492XCSE20250807 13:23:30.750000
101493XCSE20250807 13:25:05.867000
31493XCSE20250807 13:25:05.867000
301491XCSE20250807 13:27:58.221000
191490XCSE20250807 13:29:06.431000
181490XCSE20250807 13:37:33.879000
101490XCSE20250807 13:40:16.015000
101490XCSE20250807 13:43:25.854000
101489XCSE20250807 13:43:47.876000
11489XCSE20250807 13:43:47.876000
11489XCSE20250807 13:43:47.876000
281488XCSE20250807 13:47:26.080000
91488XCSE20250807 13:47:26.080000
101488XCSE20250807 13:47:26.080000
101488XCSE20250807 13:56:52.854000
101488XCSE20250807 13:57:03.652000
111488XCSE20250807 13:57:03.652000
131488XCSE20250807 13:57:44.113000
121488XCSE20250807 14:00:53.111000
301487XCSE20250807 14:08:03.645000
301489XCSE20250807 14:13:12.133000
101489XCSE20250807 14:13:44.854000
91489XCSE20250807 14:14:26.420000
11489XCSE20250807 14:14:26.420000
91489XCSE20250807 14:17:25.773000
11489XCSE20250807 14:17:25.773000
191487XCSE20250807 14:23:25.378000
21489XCSE20250807 14:36:26.705000
121489XCSE20250807 14:36:26.715000
131488XCSE20250807 14:39:38.266000
71488XCSE20250807 14:39:38.266000
91488XCSE20250807 14:39:38.266000
171488XCSE20250807 14:39:38.276000
241488XCSE20250807 14:40:42.673000
131488XCSE20250807 14:42:23.774000
71488XCSE20250807 14:44:14.319000
281487XCSE20250807 14:47:56.206000
91487XCSE20250807 14:47:56.206000
371486XCSE20250807 14:47:56.259000
101487XCSE20250807 14:53:29.014000
101487XCSE20250807 14:54:38.873000
191488XCSE20250807 14:58:07.099000
101488XCSE20250807 14:58:07.109000
101488XCSE20250807 14:58:07.110000
201489XCSE20250807 15:16:40.225000
91489XCSE20250807 15:16:40.225000
101489XCSE20250807 15:16:40.225000
901489XCSE20250807 15:16:40.229000
101489XCSE20250807 15:16:40.231000
121489XCSE20250807 15:16:40.231000
241489XCSE20250807 15:16:40.233000
201490XCSE20250807 15:18:55.784000
381489XCSE20250807 15:39:35.737000
101489XCSE20250807 15:39:35.737000
201489XCSE20250807 15:39:35.758000
271489XCSE20250807 15:39:35.759000
491489XCSE20250807 15:39:35.759000
201489XCSE20250807 15:39:35.780000
191493XCSE20250807 15:41:28.987000
91493XCSE20250807 15:41:28.987000
91493XCSE20250807 15:41:28.987000
91493XCSE20250807 15:41:28.987000
241493XCSE20250807 15:41:28.987000
91493XCSE20250807 15:41:28.987000
11493XCSE20250807 15:41:28.987000
101493XCSE20250807 15:41:28.990000
461492XCSE20250807 15:41:40.264000
371491XCSE20250807 15:42:22.241000
371490XCSE20250807 15:42:22.280000
281489XCSE20250807 15:47:53.352000
251488XCSE20250807 15:48:02.262000
21491XCSE20250807 15:54:10.854000
11491XCSE20250807 15:54:10.854000
101491XCSE20250807 15:54:40.854000
41491XCSE20250807 15:56:34.543000
191491XCSE20250807 15:57:59.754000
131491XCSE20250807 15:57:59.820000
261491XCSE20250807 15:57:59.820000
301491XCSE20250807 15:57:59.840000
491491XCSE20250807 16:02:07.077000
281491XCSE20250807 16:03:07.058000
391492XCSE20250807 16:08:31.209000
101491XCSE20250807 16:11:31.117000
91491XCSE20250807 16:11:31.117000
491491XCSE20250807 16:18:36.637000
1001491XCSE20250807 16:18:36.637514
481490XCSE20250807 16:18:55.756000
1001490XCSE20250807 16:18:55.756694
11491XCSE20250807 16:19:26.260000
101491XCSE20250807 16:19:33.855000
131491XCSE20250807 16:19:33.857000
101491XCSE20250807 16:19:39.570000
201491XCSE20250807 16:27:45.511896
2301491XCSE20250807 16:27:45.511896
201493XCSE20250807 16:36:14.962989
1501493XCSE20250807 16:36:14.962989
411493XCSE20250807 16:36:14.963572
2191493XCSE20250807 16:47:09.168288
101497XCSE20250808 9:03:30.930000
101497XCSE20250808 9:04:12.736000
101497XCSE20250808 9:04:54.785000
81497XCSE20250808 9:05:48.559000
21497XCSE20250808 9:05:48.559000
191493XCSE20250808 9:05:48.593000
201493XCSE20250808 9:08:18.799000
201492XCSE20250808 9:08:18.825000
101492XCSE20250808 9:11:15.578000
101492XCSE20250808 9:11:15.578000
21492XCSE20250808 9:23:05.925000
41494XCSE20250808 9:25:17.072000
41494XCSE20250808 9:25:32.592000
31494XCSE20250808 9:25:32.592000
41494XCSE20250808 9:26:23.476000
41494XCSE20250808 9:28:11.991000
41497XCSE20250808 9:30:07.934000
31497XCSE20250808 9:30:07.942000
151497XCSE20250808 9:30:07.949000
391496XCSE20250808 9:36:01.108000
91496XCSE20250808 9:36:01.108000
41498XCSE20250808 9:45:13.284000
91498XCSE20250808 9:45:13.284000
41498XCSE20250808 9:45:13.284000
41498XCSE20250808 9:45:13.284000
41498XCSE20250808 9:45:13.327000
41498XCSE20250808 9:45:13.347000
31498XCSE20250808 9:45:18.411000
81498XCSE20250808 9:45:18.411000
81498XCSE20250808 9:46:01.557000
31498XCSE20250808 9:46:01.557000
21498XCSE20250808 9:46:01.589000
81498XCSE20250808 9:46:20.946000
11499XCSE20250808 9:46:20.946000
11499XCSE20250808 9:46:20.947000
41499XCSE20250808 9:46:20.947000
31499XCSE20250808 9:46:20.947000
231499XCSE20250808 9:46:20.947000
31499XCSE20250808 9:46:20.963000
31499XCSE20250808 9:46:20.977000
41499XCSE20250808 9:46:38.210000
31499XCSE20250808 9:46:38.210000
21499XCSE20250808 9:47:24.211000
31499XCSE20250808 9:47:24.211000
41499XCSE20250808 9:47:24.211000
31499XCSE20250808 9:48:44.211000
41499XCSE20250808 9:48:44.211000
21499XCSE20250808 9:49:52.210000
41500XCSE20250808 9:51:24.853000
31500XCSE20250808 9:51:24.914000
31500XCSE20250808 9:51:26.916000
31500XCSE20250808 9:51:26.916000
31500XCSE20250808 9:52:05.210000
21500XCSE20250808 9:52:05.210000
41500XCSE20250808 9:52:05.210000
41501XCSE20250808 9:53:14.252000
61501XCSE20250808 9:53:14.252000
41501XCSE20250808 9:54:50.210000
61501XCSE20250808 9:54:50.210000
41501XCSE20250808 9:56:47.209000
21501XCSE20250808 9:56:47.209000
21501XCSE20250808 9:56:47.209000
21501XCSE20250808 9:56:47.209000
21501XCSE20250808 9:58:33.211000
31501XCSE20250808 9:58:33.211000
21501XCSE20250808 9:58:33.211000
31501XCSE20250808 9:58:33.211000
281502XCSE20250808 10:03:55.026000
201500XCSE20250808 10:04:48.379000
101500XCSE20250808 10:04:48.379000
101500XCSE20250808 10:04:48.379000
101499XCSE20250808 10:10:10.674000
91500XCSE20250808 10:15:55.211000
11500XCSE20250808 10:15:55.211000
41500XCSE20250808 10:17:55.556000
41500XCSE20250808 10:17:55.556000
21500XCSE20250808 10:17:55.556000
31500XCSE20250808 10:19:54.210000
31500XCSE20250808 10:19:54.210000
41500XCSE20250808 10:19:54.210000
101498XCSE20250808 10:19:54.302000
101498XCSE20250808 10:19:54.302000
191497XCSE20250808 10:29:07.064000
141497XCSE20250808 10:29:07.071000
11498XCSE20250808 10:38:41.199000
11498XCSE20250808 10:38:41.199000
31498XCSE20250808 10:38:41.199000
41498XCSE20250808 10:38:41.199000
51498XCSE20250808 10:38:41.199000
41498XCSE20250808 10:38:41.206000
31498XCSE20250808 10:38:41.217000
31498XCSE20250808 10:38:41.234000
41498XCSE20250808 10:38:43.509000
51498XCSE20250808 10:38:43.509000
31498XCSE20250808 10:38:43.509000
31498XCSE20250808 10:38:49.509000
51498XCSE20250808 10:38:49.511000
21498XCSE20250808 10:39:49.515000
51498XCSE20250808 10:39:49.516000
101497XCSE20250808 10:40:16.817000
101497XCSE20250808 10:47:02.694000
21498XCSE20250808 10:47:26.758000
21498XCSE20250808 10:47:26.758000
171498XCSE20250808 10:47:26.758000
31498XCSE20250808 10:47:26.758000
71498XCSE20250808 10:47:26.758000
31498XCSE20250808 10:47:26.771000
31498XCSE20250808 10:47:26.785000
41498XCSE20250808 10:47:41.140000
31498XCSE20250808 10:47:41.140000
21498XCSE20250808 10:47:41.140000
11498XCSE20250808 10:47:41.140000
51498XCSE20250808 10:49:16.210000
31498XCSE20250808 10:49:16.210000
21498XCSE20250808 10:49:16.210000
21498XCSE20250808 10:51:12.210000
41498XCSE20250808 10:51:12.210000
41498XCSE20250808 10:51:12.210000
41498XCSE20250808 10:53:11.210000
11498XCSE20250808 10:53:11.210000
31498XCSE20250808 10:54:03.211000
31498XCSE20250808 10:54:35.210000
31498XCSE20250808 10:55:32.617000
31498XCSE20250808 10:58:55.630000
201498XCSE20250808 11:00:17.745000
21498XCSE20250808 11:02:24.083000
61500XCSE20250808 11:05:13.715000
31500XCSE20250808 11:05:13.754000
41500XCSE20250808 11:05:13.784000
31500XCSE20250808 11:05:13.880000
81500XCSE20250808 11:05:22.074000
41501XCSE20250808 11:05:47.669000
41501XCSE20250808 11:05:47.684000
31501XCSE20250808 11:05:47.769000
31501XCSE20250808 11:05:47.789000
391501XCSE20250808 11:07:14.535000
381500XCSE20250808 11:12:28.019000
101500XCSE20250808 11:12:28.019000
91500XCSE20250808 11:12:28.019000
371499XCSE20250808 11:12:57.845000
401498XCSE20250808 11:16:10.862000
201498XCSE20250808 11:17:52.266000
371499XCSE20250808 11:24:01.034000
281497XCSE20250808 11:26:11.135000
191496XCSE20250808 11:26:32.108000
191496XCSE20250808 11:28:05.955000
201497XCSE20250808 11:36:28.205000
101498XCSE20250808 11:40:54.308000
101497XCSE20250808 11:49:58.235000
91497XCSE20250808 11:49:58.235000
191496XCSE20250808 11:49:58.254000
191496XCSE20250808 11:49:58.273000
101495XCSE20250808 11:53:57.257000
371495XCSE20250808 12:01:21.505000
291495XCSE20250808 12:07:43.124000
191495XCSE20250808 12:13:22.220000
191495XCSE20250808 12:13:22.233000
101496XCSE20250808 12:13:22.273000
191495XCSE20250808 12:13:22.353000
181495XCSE20250808 12:13:22.353000
101495XCSE20250808 12:13:22.486000
101496XCSE20250808 12:13:39.909000
171496XCSE20250808 12:14:16.970000
101496XCSE20250808 12:14:50.760000
141497XCSE20250808 12:15:42.957000
51497XCSE20250808 12:16:34.912000
51497XCSE20250808 12:16:34.912000
121495XCSE20250808 12:34:20.044000
251496XCSE20250808 12:34:23.118000
291496XCSE20250808 12:34:23.118000
261495XCSE20250808 12:44:03.740000
11495XCSE20250808 12:44:03.740000
111495XCSE20250808 12:47:15.541000
101495XCSE20250808 12:47:15.541000
271495XCSE20250808 12:47:15.541000
481495XCSE20250808 12:47:56.238000
371495XCSE20250808 12:53:53.761000
101495XCSE20250808 12:55:16.210000
101495XCSE20250808 12:55:59.176000
101495XCSE20250808 12:57:59.049000
161495XCSE20250808 13:00:11.456000
391494XCSE20250808 13:01:51.445000
291494XCSE20250808 13:01:51.579000
71493XCSE20250808 13:13:16.712000
71493XCSE20250808 13:27:34.579000
331494XCSE20250808 13:28:36.103000
151494XCSE20250808 13:28:36.103000
101494XCSE20250808 13:29:28.044000
21493XCSE20250808 13:30:58.076000
131493XCSE20250808 13:33:34.226000
101493XCSE20250808 13:33:34.226000
71493XCSE20250808 13:33:34.226000
91493XCSE20250808 13:33:34.226000
101493XCSE20250808 13:33:34.226000
71493XCSE20250808 13:33:34.226000
111493XCSE20250808 13:33:34.226000
71493XCSE20250808 13:46:45.643000
31493XCSE20250808 13:46:45.643000
351492XCSE20250808 13:53:24.463000
171493XCSE20250808 13:59:45.683000
101493XCSE20250808 14:01:30.706000
101493XCSE20250808 14:06:02.210000
351493XCSE20250808 14:08:14.208000
221493XCSE20250808 14:08:14.208000
111493XCSE20250808 14:09:05.576000
101493XCSE20250808 14:09:28.790000
111493XCSE20250808 14:12:23.210000
101493XCSE20250808 14:12:50.211000
641492XCSE20250808 14:13:09.055000
551491XCSE20250808 14:20:43.177000
651490XCSE20250808 14:29:16.948000
91490XCSE20250808 14:29:16.948000
301491XCSE20250808 14:29:48.325000
101490XCSE20250808 14:31:02.781000
91490XCSE20250808 14:31:02.781000
301490XCSE20250808 14:50:55.975000
381490XCSE20250808 14:55:10.711000
281490XCSE20250808 15:22:01.636000
101490XCSE20250808 15:22:01.636000
91490XCSE20250808 15:22:01.636000
201489XCSE20250808 15:25:16.666000
281489XCSE20250808 15:25:16.666000
1001489XCSE20250808 15:25:16.666963
201488XCSE20250808 15:30:37.116000
91488XCSE20250808 15:30:37.116000
101488XCSE20250808 15:30:37.116000
101488XCSE20250808 15:30:37.116000
101487XCSE20250808 15:43:41.358000
91487XCSE20250808 15:43:41.358000
91487XCSE20250808 15:43:41.358000
191487XCSE20250808 15:44:04.056000
191486XCSE20250808 15:53:06.494000
91486XCSE20250808 15:53:06.494000
41487XCSE20250808 16:01:45.092000
51487XCSE20250808 16:01:45.092000
41487XCSE20250808 16:01:45.092000
21487XCSE20250808 16:01:45.092000
101487XCSE20250808 16:05:52.212000
291487XCSE20250808 16:08:33.832000
51487XCSE20250808 16:08:33.861000
301487XCSE20250808 16:08:42.911000
201487XCSE20250808 16:08:43.043000
101488XCSE20250808 16:09:01.298000
101488XCSE20250808 16:09:01.459000
191488XCSE20250808 16:09:22.427000
101488XCSE20250808 16:10:08.959000
91488XCSE20250808 16:10:08.959000
101488XCSE20250808 16:10:08.959000
101488XCSE20250808 16:10:10.068000
101488XCSE20250808 16:10:13.902000
61488XCSE20250808 16:17:28.187158
261488XCSE20250808 16:17:28.210347
111488XCSE20250808 16:18:41.193562
341488XCSE20250808 16:21:44.924517
2001490XCSE20250808 16:33:17.735328
5131490XCSE20250808 16:33:17.735328
1351491XCSE20250808 16:33:35.938486

