Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 32

 | Source: Danske Bank A/S Danske Bank A/S


Selskabsmeddelelse nr. 37 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



11. august 2025



Page 1 of 1





Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 32



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 32 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse10,017,076238.13182,385,384,137
04 august 2025129,046259.270133,457,769
05 august 202520,000259.83415,196,682
06 august 202520,000261.53585,230,716
07 august 202570,000263.352418,434,668
08 august 202519,931265.07675,283,244
I alt akkumuleret i uge 32258,977261.038967,603,079
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet10,276,053238.70912,452,987,216




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.231% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

Vedhæftet fil


Attachments

Danske Bank Template Company announcement DK SBB announcement

Recommended Reading