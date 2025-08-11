|Selskabsmeddelelse nr. 37 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 32
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 32 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|10,017,076
|238.1318
|2,385,384,137
|04 august 2025
|129,046
|259.2701
|33,457,769
|05 august 2025
|20,000
|259.8341
|5,196,682
|06 august 2025
|20,000
|261.5358
|5,230,716
|07 august 2025
|70,000
|263.3524
|18,434,668
|08 august 2025
|19,931
|265.0767
|5,283,244
|I alt akkumuleret i uge 32
|258,977
|261.0389
|67,603,079
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|10,276,053
|238.7091
|2,452,987,216
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.231% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
