A joint course with UNIMOT – une nouvelle dimension du partenariat avec les franchisés

VARSOVIE, Pologne, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UNIMOT S.A., société qui développe le réseau de stations AVIA depuis 2017, annonce le lancement du programme de fidélité « Joint course with UNIMOT » (Cap commun avec UNIMOT), destiné aux franchisés exploitant cette marque en Pologne. Cette initiative marque le début de la création d’une structure actionnariale composée de partenaires commerciaux qui contribuent à la valeur du Groupe.

Ce programme offre aux partenaires la possibilité de participer à l’avenir de l’entreprise, non seulement en tant qu’exploitants de stations, mais aussi en tant que co-propriétaires. Les franchisés sélectionnés pourront ainsi intégrer l’écosystème commercial élargi d’UNIMOT, qui englobe la logistique, le négoce, le commerce de l’énergie et du gaz, le secteur des énergies renouvelables ainsi que la production d’asphalte.

« Faire confiance à nos partenaires ne se limite pas à un simple discours, c’est une décision commerciale. Nous ne nous contentons pas de les remercier pour leur coopération. Nous leur disons : “Rejoignez-nous et profitez de ce que nous avons construit ensemble”. C’est une nouvelle étape vers un modèle dans lequel nos partenaires acquièrent une influence opérationnelle, mais aussi stratégique », explique Adam Sikorski, président du directoire d’UNIMOT S.A.

« A joint course with UNIMOT » (Un cap commun avec UNIMOT) est une offre unique sur le marché qui permet de renforcer les relations à long terme avec les franchisés. L’objectif est de renforcer encore l’engagement, fondé sur la confiance mutuelle, la responsabilité partagée et des objectifs communs.

Le programme prévoit un soutien financier permettant aux partenaires d’acquérir des actions d’UNIMOT S.A., dans le respect de règles de participation transparentes. UNIMOT prévoit également de nouvelles éditions du programme pour les partenaires qui répondent à des critères spécifiques.

La mise en œuvre de la première édition est prévue pour la fin de l’année 2025. Des travaux préparatoires intensifs sont en cours afin de mettre en place les solutions procédurales et organisationnelles adéquates.

Pour les franchisés, c’est l’occasion de renforcer leur relation avec la marque et de contribuer activement à son développement. Pour le Groupe UNIMOT, qui développe le réseau AVIA en Pologne, il s’agit d’une étape vers un partenariat stable et durable, qui renforce l’ensemble de la chaîne de valeur AVIA et soutenant le développement futur du Groupe.

