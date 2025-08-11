CREDIT AGRICOLE SA : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Montrouge, le 8 août 2025

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Crédit Agricole S.A. informe le public que l’Amendement A03 du Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé le 8 août 2025 sous le numéro D. 25-0137-A03 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans l’espace « DEU & Amendements » du site Internet de la Société : https://www.credit-agricole.com/finance/publications-financieres.

Contacts presse Crédit Agricole S.A.

Alexandre Barat :

Olivier Tassain :



alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr



+33 6 19 73 60 28

+33 6 75 90 26 66





Pièce jointe