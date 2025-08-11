Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 32

Í 32. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 1.200.000 eigin hluti að kaupverði 5.808.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|5.8.2025
|15:21
|600.000
|4,82
|2.892.000
|8.8.2025
|11:24
|600.000
|4,86
|2.916.000
|Samtals
|1.200.000
|5.808.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Nova Klúbburinn átti 31.800.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 33.000.000 hluti, eða um 0,93% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 159.672.000 kr.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is