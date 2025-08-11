BEIJING, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Filmen "Dongji Rescue", der er baseret på forliset af det japanske skib Lisbon Maru i 1942, efter at det blev torpederet af amerikanske styrker, er den rørende historie om kinesiske fiskere fra den nærliggende ø Dongji, der modigt reddede de over 1800 britiske krigsfanger om bord på lineren på trods af japanske soldaters beskydning.

Det er ikke bare et rørende tilbageblik på et glemt kapitel i historien. "Dongji Rescue" er udtryk for princippet om, at dét at huske historien ikke handler om at fastholde had, men om at lære af den for at bevare freden.

Da Lisbon Maru sank, forsøgte de japanske styrker ikke at redde passagererne, men forseglede i stedet skibets lastrum og skød på de fanger, der forsøgte at flygte.

I skarp kontrast til deres brutalitet og følelseskulde viste de lokale kinesiske fiskere, selvom de led meget under krigen, deres princip om, at "at redde et liv er en større dyd end at bygge en syv-etagers pagode".

De risikerede deres liv og sejlede deres spinkle både tæt på det synkende skib for at redde hundredvis af krigsfanger. Denne uselviske, grænseløse handling af medfølelse lyste som et fyrtårn i krigens mørke og fremhævede almindelige kineseres ansvarsfølelse og engagement i krisetider.

Filmens udgivelse er særlig vigtig i dagens komplekse og ustabile globale landskab, hvor nogle nationer stadig forfølger hegemoni og unilateralisme i internationale anliggender, og konflikter fortsætter med at bryde ud og true verdensfreden.

Japans holdning til historiske spørgsmål er fortsat dybt skuffende. I stedet for at anerkende og sone sin aggression under krigen har landet forsøgt at hvidvaske sin historie med invasioner. Tokyo forvrænger skolebøgerne og retfærdiggør besøg i den såkaldte Yasukuni-helligdom, som faktisk mindes over 1.000 dømte krigsforbrydere fra Anden Verdenskrig. Dette er en vanhelligelse af den historiske sandhed og en fornærmelse mod de nationer, som Japan har gjort til ofre.

Som Guan Hu, instruktør af "Dongji Rescue", sagde: "At forvrænge og fordreje historien er mere skræmmende end at glemme den. Jeg følte, at jeg skulle fortælle alle sandheden gennem filmen."

Gennem filmens kraft genopliver "Dongji Rescue" mindet om denne sande historie og minder os om, at historien ikke må glemmes og bestemt ikke forfalskes. Vi husker historien ikke for at opretholde had eller søge hævn mod en bestemt nation, men for at lære af den – for at forstå fredens værdi og forsvare den mere resolut.

Mange var uvidende om, hvad der skete på Dongji-øen i Det Østkinesiske Hav under Anden Verdenskrig og om Kinas rolle i krigen. På 80-årsdagen for modstandskrigen har verden gennem film og reportager fået indblik i, hvordan kineserne kæmpede mod angriberne for otte årtier siden. Disse erindringer bringer Japans grusomheder frem i lyset.

Kina vil altid være en bidragyder til verdensfreden og global udvikling. Ved at fremme visionen om et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden bidrager Kina til global fred og udvikling.

For 80 år siden, efter 14 års ubarmhjertig krig, opnåede kineserne deres store sejr i modstandskrigen mod den japanske aggression sammen med sejren i den verdensomspændende antifascistiske krig. For at markere begivenheden er der blevet udgivet en række nye film og tv-dramaer, der mindes modstandskrigen, og som har fået stor ros. Indtægterne fra billetsalget til "Dead to Rights" har rundet 2 milliarder yuan (278,4 millioner dollars).

"Dongji Rescue" er en film med dyb indsigt og aktuel relevans. Mens vi mindes historien, styrker den vores beslutsomhed om at opretholde freden, inspirerer til dybere refleksion over historien og tilstræber fred i hele verden. Den lærer os at stå sammen, lære af historien og sammen skabe en lysere fremtid.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-09/-Dongji-Rescue-Humanity-forged-in-blood-and-fire-1FHEdjhFUYM/p.html