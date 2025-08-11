BEIJING, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La película "Dongji Rescue", basada en el naufragio del barco japonés Lisbon Maru en 1942, después de ser torpedeado por fuerzas estadounidenses, narra la conmovedora historia de los pescadores chinos de la cercana isla de Dongji que, con gran valentía, rescataron a más de 1800 prisioneros de guerra británicos a bordo del transatlántico, a pesar de los disparos de los soldados japoneses.

No es solo una mirada emotiva a un capítulo olvidado de la historia. "Dongji Rescue" representa el principio de que recordar la historia no se trata de perpetuar el odio, sino de aprender de ella para salvaguardar la paz.

Cuando el Lisbon Maru se hundió, las fuerzas japonesas, en lugar de realizar un esfuerzo de rescate, sellaron cruelmente las bodegas del barco y dispararon contra los prisioneros que intentaban escapar.

En marcado contraste con su brutalidad y crueldad, los pescadores chinos locales, aunque sufrieron profundamente durante la guerra, demostraron su principio de que "salvar una vida es una virtud mayor que construir una pagoda de siete pisos".

Arriesgando sus vidas, llevaron sus frágiles embarcaciones cerca del barco que se hundía para rescatar a cientos de prisioneros de guerra. Este acto de compasión desinteresado y sin fronteras brilló como un faro en la oscuridad de la guerra, destacando el sentido de responsabilidad y compromiso de los chinos comunes en tiempos de crisis.

El estreno de la película es especialmente significativo en el complejo y volátil panorama global actual, donde algunas naciones aún persiguen el hegemonismo y el unilateralismo en los asuntos internacionales, y continúan estallando conflictos que amenazan la paz mundial.

La actitud de Japón con respecto a los asuntos históricos sigue siendo profundamente decepcionante. En lugar de reconocer y expiar su agresión en tiempos de guerra, ha intentado blanquear su historia de invasiones. Tokio está distorsionando los libros de texto y justificando las visitas al llamado Santuario Yasukuni, que en realidad conmemora a más de 1.000 criminales de guerra condenados de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una profanación de la verdad histórica y un insulto a las naciones que Japón victimizó.

Como dijo Guan Hu, director de "Dongji Rescue", "Distorsionar y torcer la historia es más aterrador que olvidarla. Sentí que debía decirles a todos la verdad a través de la película".

Gracias al poder del cine, "Dongji Rescue" revive la memoria de esta verdadera historia, recordándonos que la historia no debe ser olvidada, y ciertamente no falsificada. Recordamos la historia no para perpetuar el odio ni buscar venganza contra una nación en particular, sino para aprender lecciones de ella, para comprender el valor de la paz y defenderla con mayor determinación.

Muchos desconocían lo que sucedió en la isla de Dongji en el Mar Oriental de China durante la Segunda Guerra Mundial y el papel de China en la guerra. En el 80 aniversario de la Guerra de Resistencia, a través de películas e informes, el mundo ha aprendido cómo los chinos lucharon contra los invasores hace ocho décadas. Estos recuerdos sacan a la luz las atrocidades cometidas por Japón.

China siempre será un constructor de la paz mundial y un contribuyente al desarrollo global. Al promover la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, China contribuye a la paz y el desarrollo globales.

Ochenta años atrás, después de 14 años de guerra incansable, los chinos lograron su gran victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa a lo largo de la victoria de la Guerra Mundial Antifascista. Para conmemorar la ocasión, una serie de nuevas películas y dramas televisivos que recuerdan la guerra de resistencia fueron estrenadas y aclamadas por el público. Las ganancias de taquilla de "Dead to Rights" han superado los 2 mil millones de yuanes ($ 278.4 millones).

"Dongji Rescue" es una película con una visión profunda y relevancia contemporánea. Al conmemorar la historia, fortalece nuestra determinación de mantener la paz, inspira una reflexión más profunda sobre la historia y la aspiración de paz en todo el mundo. Nos enseña a unirnos, aprender de la historia y construir juntos un futuro más brillante.

