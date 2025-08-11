CGTN: 'הצלת דונגג'י': האנושות מחושלת בדם ואש

בייג'ינג, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הסרט "הצלת דונגג'י" (Dongji Rescue), המבוסס על טביעת הספינה היפנית ליסבון מארו (Lisbon Maru) ב-1942 לאחר שטורפדה על ידי הכוחות האמריקנים, הוא סיפורם המרגש של דייגים סינים מהאי דונגג'י הסמוך שהצילו באומץ למעלה מ-1,800 שבויי מלחמה בריטיים שהיו על סיפון הספינה למרות ירי החיילים היפנים.

זה לא רק מבט נוקב לאחור על פרק נשכח בהיסטוריה. "הצלת דונגג'י" מגלם את העיקרון שזיכרון ההיסטוריה אינו עוסק בהנצחת השנאה, אלא בלמידה ממנה כדי לשמור על השלום.

כאשר טבעה הליסבון מארו, הכוחות היפנים, במקום לבצע מאמצי חילוץ, אטמו באכזריות את מאחזי האונייה וירו על האסירים שניסו להימלט.

בניגוד מוחלט לאכזריותם, הדייגים הסינים המקומיים, למרות שסבלו מאוד במלחמה, הוכיחו את העיקרון שלהם ש"הצלת חיים היא מעלה גדולה יותר מבניית פגודה בת שבע קומות".

תוך סיכון חייהם, הם לקחו את סירותיהם הרעועות ליד הספינה הטובעת כדי להציל מאות שבויי מלחמה. מעשה החמלה חסר האנוכיות וחסר הגבולות הזה זרח כמגדלור בחשכת המלחמה, והדגיש את תחושת האחריות והמחויבות של סינים רגילים בעתות משבר.

יציאת הסרט משמעותית במיוחד בנוף הגלובלי המורכב וההפכפך של ימינו, שבו מדינות מסוימות עדיין רודפות אחר הגמוניה וחד-צדדיות בעניינים בינלאומיים, וסכסוכים ממשיכים להתפרץ ומאיימים על שלום העולם.

גישתה של יפן לסוגיות היסטוריות נותרה מאכזבת מאוד. במקום להכיר ולכפר על תוקפנותה בזמן המלחמה, היא מנסה לטייח את היסטוריית הפלישה שלה. טוקיו מעוותת את ספרי הלימוד ומצדיקה ביקורים במה שמכונה מקדש יאסוקוני, שלמעשה מנציח יותר מ-1,000 פושעי מלחמה מורשעים במלחמת העולם השנייה. זהו חילול האמת ההיסטורית ועלבון לעמים שיפן הפכה לקורבן.

כפי שאמר גואן הו (Guan Hu), במאי "Dongji Rescue", "עיוות ועיוות ההיסטוריה מפחיד יותר מאשר לשכוח אותה. הרגשתי שאני צריך לספר לכולם את האמת דרך הסרט".

באמצעות כוחו של הקולנוע, "הצלת דונגג'י" מחייה את זיכרון ההיסטוריה האמיתית הזו, ומזכיר לנו שאסור לשכוח את ההיסטוריה, ובוודאי לא לזייף. אנו זוכרים את ההיסטוריה לא כדי להנציח שנאה או לנקום באומה מסוימת, אלא כדי להפיק ממנה לקחים – להבין את ערכו של השלום ולהגן עליו ביתר נחישות.

רבים לא היו מודעים למה שקרה באי דונגג'י בים סין המזרחי במהלך מלחמת העולם השנייה ולתפקידה של סין במלחמה. ביום השנה ה-80 למלחמת ההתנגדות, באמצעות סרטים ודיווחים, העולם למד כיצד נלחמו הסינים בפולשים לפני שמונה עשורים. זיכרונות אלה חושפים את הזוועות שביצעה יפן.

סין תמיד תהיה בונה שלום עולמי ותורמת לפיתוח העולמי. על ידי תמיכה בחזון של קהילה עם עתיד משותף לאנושות, סין תורמת לשלום ולפיתוח עולמיים.

לפני שמונים שנה, לאחר 14 שנים של מלחמה חסרת רחמים, השיגו הסינים את ניצחונם הגדול במלחמת ההתנגדות נגד התוקפנות היפנית יחד עם ניצחון המלחמה האנטי-פשיסטית העולמית. לציון המאורע, קבוצה של סרטים ודרמות טלוויזיה חדשים לזכר מלחמת ההתנגדות שוחררו לשבחים. ההכנסות בקופות של "מת לזכויות" (Dead to Rights) חצו את ה-2 מיליארד יואן (278.4 מיליון דולר).

"הצלת דונגג'י" הוא סרט עם תובנה עמוקה ורלוונטיות עכשווית. תוך הנצחת ההיסטוריה, הוא מחזק את נחישותנו לתמוך בשלום, מעורר מחשבה עמוקה יותר על ההיסטוריה ושאיפה לשלום ברחבי העולם. באמצעותו נלמד להתאחד, ללמוד מההיסטוריה ולבנות עתיד בהיר יותר ביחד.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-09/-Dongji-Rescue-Humanity-forged-in-blood-and-fire-1FHEdjhFUYM/p.html

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b22e654b-ae0b-48a0-9ecc-5e9ddf3365aa

למידע נוסף: CGTN, cgtn@cgtn.com