영화 Dongji Rescue (东极岛)는 1942년 일본 선박 리스번 마루(Lisbon Maru)가 미군의 어뢰 공격을 받아 침몰한 사건을 바탕으로, 일본군의 사격에도 굴하지 않고 인근 동지섬(Dongji Island)의 중국 어부들이 선박에 타고 있던 영국군 포로 1,800여 명을 용감하게 구조한 감동적인 실화를 그린 작품이다.

이 영화는 단순히 잊혀진 역사 한 페이지를 되돌아보는 데 그치지 않는다. Dongji Rescue는 역사를 기억하는 것은 증오를 이어가기 위함이 아니라, 그 속에서 교훈을 얻어 평화를 지키기 위함이라는 원칙을 담고 있다.

리스번 마루가 침몰할 당시, 일본군은 구조 작업에 나서기는커녕 선창을 봉쇄하고 탈출하려는 포로들에게 총격을 가하는 잔혹함을 보였다.

이에 극명하게 대비되는 모습으로, 전쟁의 고통 속에 있던 현지 중국 어부들은 “사람을 구하는 것은 7층 탑을 쌓는 것보다 큰 덕”이라는 신념을 행동으로 보여주었다.

그들은 목숨을 걸고 위태로운 작은 배를 타고 침몰하는 선박에 접근해 수백 명의 포로를 구조했다. 국경을 초월한 이 이타적이고 무사한(無私) 행동은 전쟁의 암흑 속에서 등대처럼 빛나며, 위기 속에서 평범한 중국인들이 보여준 책임감과 헌신을 부각시켰다.

이 영화의 개봉은 특히 오늘날과 같이 국제 정세가 복잡하고 불안정한 가운데, 일부 국가들이 여전히 국제 문제에서 패권주의와 일방주의를 추구하고 분쟁이 이어져 세계 평화를 위협하는 상황에서 그 의미가 더욱 깊다.

일본의 역사 인식 태도는 여전히 매우 실망스럽다. 일본은 전쟁 침략 행위를 인정하고 사죄하기는커녕, 침략의 역사를 미화하려 하고 있다. 도쿄는 교과서를 왜곡하고, 실상은 제2차 세계대전 A급 전범을 포함해 1,000명 이상의 전범을 기리는 이른바 야스쿠니 신사 참배를 정당화하고 있다. 이는 역사적 진실을 훼손하고, 일본이 과거 침략했던 국가들에 대한 모욕이다.

영화 Dongji Rescue의 감독 관후(管虎)는 “역사를 왜곡하고 비트는 것은 그것을 잊는 것보다 더 두렵다. 나는 영화를 통해 모두에게 진실을 알려야겠다고 느꼈다.”라고 의견을 밝혔다.

영화의 힘을 통해, Dongji Rescue는 이 실제 역사의 기억을 되살리며, 역사는 결코 잊혀져서도, 왜곡되어서도 안 된다는 사실을 다시금 일깨운다. 우리는 역사를 기억하는 이유가 특정 국가에 대한 증오를 이어가거나 복수를 추구하기 위함이 아니라, 그 속에서 교훈을 얻고 평화의 소중함을 이해하며 이를 더욱 굳건히 지키기 위해서다.

많은 사람들은 제2차 세계대전 당시 동중국해의 동지섬에서 무슨 일이 있었는지, 그리고 중국이 전쟁에서 어떤 역할을 했는지 알지 못했다. 그러나 항일전쟁 80주년을 맞아, 영화와 보도를 통해 전 세계는 80년 전 중국이 침략자들과 어떻게 싸웠는지를 알게 되었다. 이러한 회고는 일본이 저지른 잔혹 행위를 세상에 드러낸다.

중국은 언제나 세계 평화의 건설자이자 글로벌 발전의 기여자로 남을 것이다. 인류 운명 공동체라는 비전을 바탕으로, 중국은 세계 평화와 발전에 기여하고 있다.

80년 전, 14년에 걸친 끊임없는 전쟁 끝에, 중국은 항일전쟁에서 위대한 승리를 거두었고, 동시에 세계 반파시스트 전쟁의 승리에도 기여했다. 이를 기념해, 항일전쟁을 회상하는 새로운 영화와 TV 드라마들이 잇따라 공개되어 호평을 받고 있다. 특히 영화 Dead to Rights는 박스오피스 수익이 20억 위안(약 2억7,840만 달러)을 돌파했다.

Dongji Rescue는 깊이 있는 통찰과 현대적 의의를 지닌 작품이다. 역사를 기리는 동시에 평화를 지키려는 우리의 결의를 강화하고, 역사에 대한 깊은 성찰과 전 세계적인 평화의 염원을 고취시킨다. 이 영화는 우리에게 단결하고, 역사에서 배우며, 함께 더 밝은 미래를 만들어가야 한다는 교훈을 전한다.

