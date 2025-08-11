BEIJING, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Filem "Dongji Rescue," berdasarkan kisah karamnya kapal Jepun Lisbon Maru yang tenggelam pada 1942 selepas ia ditorpedo oleh tentera Amerika, adalah mengisahkan secara mengharukan tentang keberanian nelayan China dari Pulau Dongji berdekatan dengan berani menyelamatkan lebih 1800 tawanan perang British di atas kapal itu walaupun tentera Jepun menembak.

Ia bukan sekadar melihat kembali bab sejarah yang dilupakan. "Dongji Rescue" merangkumi prinsip bahawa mengingati sejarah bukan untuk mengekalkan kebencian, sebaliknya belajar daripadanya untuk memelihara keamanan.

Saat Lisbon Maru tenggelam, tentera Jepun, bukannya melancarkan usaha menyelamat, dengan kejam menutup ruang kargo kapal dan melepaskan tembakan ke arah tawanan yang cuba melarikan diri.

Berbeza sama sekali dengan kekejaman dan keterlaluan mereka, nelayan China tempatan, meskipun menderita hebat akibat peperangan, menzahirkan prinsip mereka bahawa "menyelamatkan nyawa adalah kebajikan yang lebih besar daripada membina pagoda tujuh tingkat."

Dengan mempertaruhkan nyawa, mereka mengemudikan bot mereka rapuh menghampiri kapal yang karam untuk menyelamatkan ratusan tawanan perang. Tindakan belas kasihan tanpa mementingkan diri dan tanpa sempadan ini bersinar bagaikan suar dalam kegelapan perang, menyerlahkan rasa tanggungjawab dan komitmen rakyat biasa Cina pada masa krisis.

Tayangan filem ini amat penting dalam landskap global yang kompleks dan tidak menentu pada masa kini ketika sesetengah negara masih meneruskan hegemonisme dan unilateralisme dalam hal ehwal antarabangsa sementara konflik terus meletus, mengancam keamanan dunia.

Sikap Jepun terhadap isu sejarah kekal sangat mengecewakan. Daripada mengakui dan menebus kesalahan atas pencerobohan semasa perang, ia sebaliknya berusaha memutihkan sejarah pencerobohannya. Tokyo memutarbelitkan buku teks dan membenarkan lawatan ke Kuil Yasukuni, yang sebenarnya memperingati lebih 1,000 penjenayah perang Perang Dunia II yang telah disabitkan kesalahan. Ini merupakan pencemaran terhadap kebenaran sejarah dan satu penghinaan kepada negara-negara yang telah menjadi mangsa kekejaman Jepun.

Seperti yang dikatakan oleh Guan Hu, pengarah filem Dongji Rescue, “Memutarbelit dan memesongkan sejarah adalah lebih menakutkan daripada melupakannya. Saya rasa saya perlu menyampaikan kebenaran kepada semua orang melalui filem ini."

Melalui kekuatan sinema, "Dongji Rescue" menghidupkan semula ingatan terhadap sejarah sebenar ini, mengingatkan kita bahawa sejarah tidak boleh dilupakan, apalagi dipalsukan. Kita mengingati sejarah bukan untuk mengekalkan kebencian atau membalas dendam terhadap mana-mana negara, tetapi untuk mengambil iktibar daripadanya – memahami betapa berharganya keamanan dan mempertahankannya dengan lebih teguh.

Ramai yang tidak mengetahui apa yang berlaku di Pulau Dongji di Laut China Timur semasa Perang Dunia Kedua, serta peranan China dalam peperangan tersebut. Sempena ulang tahun ke-80 Perang Penentangan, melalui filem dan laporan, dunia telah mengetahui bagaimana rakyat China menentang para penceroboh lapan dekad yang lalu. Kenangan ini menyerlahkan kekejaman yang telah dilakukan oleh Jepun.

China akan sentiasa menjadi pembina keamanan dunia dan penyumbang kepada pembangunan global. Dengan menjunjung visi komuniti yang berkongsi masa depan bersama bagi seluruh untuk umat manusia, China menyumbang kepada keamanan dan pembangunan global.

Lapan puluh tahun lalu, selepas 14 tahun peperangan tanpa henti, rakyat China mencapai kemenangan besar dalam Perang Penentangan terhadap Pencerobohan Jepun, seiring dengan kemenangan dalam Perang Anti-Fasis Sedunia. Bagi memperingati detik bersejarah ini, satu siri filem dan drama televisyen baharu yang mengenang Perang Penentangan telah dilancarkan dan meraih pujian ramai. Kutipan pecah panggung filem "Dead to Rights" telah melepasi 2 bilion yuan (AS$278.4 juta).

"Dongji Rescue" ialah sebuah filem yang penuh dengan wawasan mendalam dan relevan dengan zaman kini. Sambil memperingati sejarah, ia memperkukuh tekad kita untuk menegakkan keamanan, mengilhamkan renungan yang lebih mendalam terhadap sejarah, serta aspirasi untuk keamanan sejagat. Ia mengajar kita untuk bersatu, mengambil iktibar daripada sejarah, dan membina masa depan yang lebih cerah bersama-sama.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-09/-Dongji-Rescue-Humanity-forged-in-blood-and-fire-1FHEdjhFUYM/p.html