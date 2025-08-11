PEKING, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De film ‘Dongji Rescue’ is gebaseerd op het zinken van het Japanse schip Lisbon Maru in 1942, nadat het door Amerikaanse troepen was getorpedeerd. Het is een aangrijpend verhaal over Chinese vissers van het nabijgelegen eiland Dongji die ondanks het vuur van Japanse soldaten moedig meer dan 1800 Britse krijgsgevangenen aan boord van het schip redden.

Het is niet alleen een aangrijpende terugblik op een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis. ‘Dongji Rescue’ belichaamt het principe dat het herinneren van de geschiedenis niet bedoeld is om haat in stand te houden, maar om ervan te leren en zo de vrede te beschermen.

Toen de Lisbon Maru zonk, ondernamen de Japanse troepen geen reddingspogingen, maar sloten ze op wrede wijze de ruimen van het schip af en schoten ze op de gevangenen die probeerden te ontsnappen.

In schril contrast met hun wreedheid en harteloosheid toonden de lokale Chinese vissers, hoewel zij zelf zwaar te lijden hadden onder de oorlog, hun principe dat ‘het redden van een leven een grotere deugd is dan het bouwen van een zeven verdiepingen hoge pagode’.

Met gevaar voor eigen leven voeren zij met hun gammele bootjes naar het zinkende schip om honderden krijgsgevangenen te redden. Deze onbaatzuchtige, grensoverschrijdende daad van barmhartigheid straalde als een baken in de duisternis van de oorlog en benadrukte het verantwoordelijkheidsgevoel en de toewijding van de Chinese bevolking in tijden van crisis.

De release van de film is bijzonder belangrijk in het huidige complexe en onstabiele mondiale klimaat, waarin sommige landen nog steeds streven naar hegemonie en unilateralisme in internationale aangelegenheden en conflicten blijven uitbreken die de wereldvrede bedreigen.

De houding van Japan ten aanzien van historische kwesties blijft zeer teleurstellend. In plaats van de agressie tijdens de oorlog te erkennen en te berouwen, probeert het zijn geschiedenis van invasies wit te wassen. Tokio verdraait de geschiedenis in schoolboeken en rechtvaardigt bezoeken aan de zogenaamde Yasukuni Shrine, waar in werkelijkheid meer dan 1000 veroordeelde oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Dit is een schending van de historische waarheid en een belediging voor de landen die onder Japan hebben geleden.

Zoals Guan Hu, regisseur van ‘Dongji Rescue’ zei: "Het verdraaien en vervormen van de geschiedenis is nog angstaanjagender dan het vergeten ervan. Ik vond dat ik iedereen via de film de waarheid moest vertellen."

Door de kracht van de film brengt ‘Dongji Rescue’ de herinnering aan deze ware geschiedenis weer tot leven en herinnert het ons eraan dat de geschiedenis niet mag worden vergeten en zeker niet mag worden vervalst. We herinneren ons de geschiedenis niet om haat te koesteren of wraak te nemen op een bepaald land, maar om er lering uit te trekken om de waarde van vrede te begrijpen en deze met nog meer vastberadenheid te verdedigen.

Velen waren niet op de hoogte van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog op het eiland Dongji in de Oost-Chinese Zee is gebeurd en van de rol van China in de oorlog. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Oorlog van Verzet heeft de wereld via films en reportages vernomen hoe de Chinezen acht decennia geleden tegen de indringers hebben gevochten. Deze herinneringen brengen de wreedheden van Japan aan het licht.

China zal altijd blijven bouwen aan wereldvrede en bijdragen aan mondiale ontwikkeling. Als voorvechter van de visie van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid draagt China bij aan wereldvrede en ontwikkeling.

Tachtig jaar geleden, na 14 jaar van onophoudelijke oorlog, behaalden de Chinezen hun grote overwinning in de oorlog tegen de Japanse agressie, samen met de overwinning in de wereldwijde strijd tegen het fascisme. Ter gelegenheid hiervan is een reeks nieuwe films en televisiedrama's uitgebracht die herinneren aan de verzetsstrijd, die met veel lof zijn ontvangen. De opbrengst van 'Dead to Rights' aan de kassa is de 2 miljard yuan ($ 278,4 miljoen) gepasseerd.

‘Dongji Rescue’ is een film met diepgaande inzichten en een actuele relevantie. Terwijl er stil wordt gestaan bij de geschiedenis, versterkt de film onze vastberadenheid om de vrede te handhaven, zet hij aan tot diepere reflectie op de geschiedenis en tot het streven naar vrede in de hele wereld. De film leert ons om ons te verenigen, te leren van de geschiedenis en samen aan een betere toekomst te bouwen.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-09/-Dongji-Rescue-Humanity-forged-in-blood-and-fire-1FHEdjhFUYM/p.html